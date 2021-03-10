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与你聊聊高考提分技巧那些事……

2021-03-10 09:16 来源：南方网
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　　阅读关键词：【新高考】【备考技巧】【沟通】

　　阳春三月，万物以荣。刚经历了八省联考的高三生们又将迎来一系列模拟考试。

　　经常有人说“一模定高考”，考考君虽然不认同这种过分放大其重要性的说法，但不可否认的是一模是很有参考性的一次考试。

　　对学生来说，一模考是自我学习的检验;对家长来说，一模考则是志愿填报资料收集的重要成绩参考。

　　作为大家的老朋友，考考也整理了一些关于考生及家长在一模考试前后的注意事项，希望这份小提示能对你有帮助~

　　一模快到了~考生要特别注意什么?

　　1.考试的时间分配

　　需要在模拟考试中建立起自己的时间表，避免出现题目做不完的情况，而且最好预留出时间进行检查。

　　2.各科成绩的变化

　　一模成绩会反映出上一阶段的复习情况，在八省联考中出现的问题，在一模中有没有解决?有没有暴露出新的问题?如何解决这些问题?

　　3.考试心态的磨练

　　决定高考成绩的有两大因素：实力与心态。每次模拟考试都学习、训练考场心态，适时进行调整。

　　作为考生们的最强后盾，家长在模考前后能为孩子做些什么?

　　1.调节心态

　　如果说在一场考试中，实力是必备基础，那么稳定的心态则是一剂添加剂。心态好发挥稳，多考30分很正常。调整心态没有固定模式，因人而异，根据孩子成绩、心理承受能力、性格、气质等因素而定。一般来说，心理承受能力强的可以激励孩子、适当加压，让孩子努力进取;而心理承受能力弱的孩子则要降低期望值，让孩子放松。

　　2.照顾好孩子衣食住行

　　最好保持正常生活节奏，可从现在开始逐渐调整生活作息和考试生物钟靠拢。饮食也要保持常态，不要随意改变，以免破坏孩子的胃肠功能。

　　3.资料收集，志愿填报早做准备

　　根据孩子的成绩，测算省位次，根据历年数据，模拟报考，熟悉目标院校、熟悉专业、熟悉志愿填报流程。

编辑： 罗予岐

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