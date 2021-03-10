香港中文大学(深圳)2020年本科毕业生平均年薪达15万元

香港中文大学(深圳)正式发布2020年本科毕业生就业质量报告。

3月9日，香港中文大学(深圳)正式发布2020年本科毕业生就业质量报告。报告显示，在2020年突发疫情与复杂的国际形势下，本届本科毕业生不仅继续保持了高就业率，还在世界名校入读情况、就业薪酬水平等多个方面均列于国内高校前列，充分证明了香港中文大学(深圳)对学生的培养质量持续获得了世界名校与社会各界的认可。

香港中文大学(深圳)本届本科毕业生毕业去向呈现几个特点：总体就业率为95.08%，保持在国内知名高校就业率前列;73.40%毕业生选择继续深造，其中68.66%攻读世界排名前50名的名校硕士/博士学位，升学质量再创新高;全校本科毕业生平均年薪达15.10万元，毕业生就业竞争力保持强劲;就职于企业的毕业生中，75.61%入职世界500强、中国500强、上市企业或跨国企业，学生培养质量得到企业广泛认可;64.15%的就业毕业生留在深圳，比上一届大幅增长7.13%，港中大(深圳)学子更加积极投入到深圳“双区”建设中。

名校入读比例领跑国内高校，近七成升学毕业生攻读世界前50名大学硕/博学位

本届本科毕业生中，73.40%选择继续升学。根据2021年QS及U.S. News 世界大学排名，68.66%的升学毕业生攻读世界大学排名前50名的名校硕士/博士学位，包括：麻省理工学院、斯坦福大学、牛津大学、苏黎世联邦理工学院、帝国理工学院、芝加哥大学、伦敦大学学院、新加坡国立大学、南洋理工大学、宾夕法尼亚大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学、爱丁堡大学、密歇根大学安娜堡分校、香港大学、东京大学等。

港中大(深圳)毕业生备受国际知名高校青睐。升学学生中前往美国的比例高达40.40%，其中33人前往哥伦比亚大学深造;前往英国和中国香港的分别占14.13%和10.87%;还有不少学生前往新加坡、澳大利亚、意大利、加拿大、荷兰、法国、日本、比利时、德国、瑞士、韩国、爱尔兰、丹麦、奥地利、瑞典等国家深造。

毕业生就业竞争力强劲，纷纷获头部企业垂青

港中大(深圳)第三届本科毕业生中，21.14%选择直接就业。根据2020年《财富》世界500强和中国500强排名榜，在各类企业入职的毕业生中，75.61%就职于世界500强、中国500强、上市企业或跨国企业，包括阿里巴巴、腾讯、Bilibili、美团、微软、复星集团、汇丰银行、百威、宝洁、四大会计师事务所等行业龙头公司。

本届本科毕业生的就业单位中，民营企业占35.85%，如华为、字节跳动;三资企业占27.67%，如百威、宝洁、四大会计师事务所;国有企业占13.84%，如建信金科、南方电网、华润三九;另有22.64%毕业生受聘于政府机构/事业单位/科研等机构，比上一届增长11.90%。

从就业地区统计，港中大(深圳)本届本科毕业生的就业地点较为集中，近九成选择在深圳、上海、广州、北京国内一线城市工作，分别占比64.15%、9.43%、7.55%、4.40%，其中深圳的比例同比上涨7.13%;74.21%留在粤港澳大湾区就业，同比上涨3.96%。

香港中文大学(深圳)简介

香港中文大学(深圳)是一所经国家教育部批准，按中外合作办学条例设立的大学。大学以创建一所立足中国、面向世界的一流研究型大学为己任，致力于培养具有国际视野、中华传统和社会担当的创新型高层次人才。目前，来自世界各地的7000多名优秀学子正在港中大(深圳)求学。

经过六年多的发展，大学学科建设已逐步完善，现有经管学院、理工学院、人文社科学院、生命与健康科学学院和数据科学学院五个学院和一个研究生院，开设金融学、市场营销、国际商务、经济学、会计学、计算机科学与技术、电子信息工程、新能源科学与工程、统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、翻译、应用心理学、英语、生物信息学、生物医学工程、金融工程17个本科专业。医学院和深圳音乐学院也已经开始筹建。

2020年，大学已经连续五年成为广东省内院校中录取分数最高的大学，在全国各省市自治区的生源质量持续提升，赢得了社会广泛的关注度和美誉度，大学的招生分数进一步升高，录取生源质量持续在高位中稳步提升，理科平均分超过各地一本线140分，文科平均分超过各地一本线88分，绝大多数省市的文科最低录取分排位在各省市考生前1%以内，理科在前2%以内。

截至目前，大学已培养了三届本科毕业生，五届硕士研究生毕业生，一届博士研究生毕业生。本科毕业生就业率位于国内知名高校就业率前列。其中，超过80%的学生选择海外名校继续攻读硕士或博士。选择升学的毕业生中超过60%的毕业生攻读世界大学排名前五十大学的硕士/博士学位。选择就业的毕业生就业地区主要集中在深圳、广州、北京、上海等地，其中粤港澳大湾区是毕业生首选就业区域。