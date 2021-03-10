广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

香港中文大学(深圳)2020年本科毕业生平均年薪达15万元

2021-03-10 08:54 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　3月9日，香港中文大学(深圳)正式发布2020年本科毕业生就业质量报告。报告显示，在2020年突发疫情与复杂的国际形势下，本届本科毕业生不仅继续保持了高就业率，还在世界名校入读情况、就业薪酬水平等多个方面均列于国内高校前列，充分证明了香港中文大学(深圳)对学生的培养质量持续获得了世界名校与社会各界的认可。

　　香港中文大学(深圳)本届本科毕业生毕业去向呈现几个特点：总体就业率为95.08%，保持在国内知名高校就业率前列;73.40%毕业生选择继续深造，其中68.66%攻读世界排名前50名的名校硕士/博士学位，升学质量再创新高;全校本科毕业生平均年薪达15.10万元，毕业生就业竞争力保持强劲;就职于企业的毕业生中，75.61%入职世界500强、中国500强、上市企业或跨国企业，学生培养质量得到企业广泛认可;64.15%的就业毕业生留在深圳，比上一届大幅增长7.13%，港中大(深圳)学子更加积极投入到深圳“双区”建设中。

　　名校入读比例领跑国内高校，近七成升学毕业生攻读世界前50名大学硕/博学位

　　本届本科毕业生中，73.40%选择继续升学。根据2021年QS及U.S. News 世界大学排名，68.66%的升学毕业生攻读世界大学排名前50名的名校硕士/博士学位，包括：麻省理工学院、斯坦福大学、牛津大学、苏黎世联邦理工学院、帝国理工学院、芝加哥大学、伦敦大学学院、新加坡国立大学、南洋理工大学、宾夕法尼亚大学、康奈尔大学、哥伦比亚大学、爱丁堡大学、密歇根大学安娜堡分校、香港大学、东京大学等。

　　港中大(深圳)毕业生备受国际知名高校青睐。升学学生中前往美国的比例高达40.40%，其中33人前往哥伦比亚大学深造;前往英国和中国香港的分别占14.13%和10.87%;还有不少学生前往新加坡、澳大利亚、意大利、加拿大、荷兰、法国、日本、比利时、德国、瑞士、韩国、爱尔兰、丹麦、奥地利、瑞典等国家深造。

　　毕业生就业竞争力强劲，纷纷获头部企业垂青

　　港中大(深圳)第三届本科毕业生中，21.14%选择直接就业。根据2020年《财富》世界500强和中国500强排名榜，在各类企业入职的毕业生中，75.61%就职于世界500强、中国500强、上市企业或跨国企业，包括阿里巴巴、腾讯、Bilibili、美团、微软、复星集团、汇丰银行、百威、宝洁、四大会计师事务所等行业龙头公司。

　　本届本科毕业生的就业单位中，民营企业占35.85%，如华为、字节跳动;三资企业占27.67%，如百威、宝洁、四大会计师事务所;国有企业占13.84%，如建信金科、南方电网、华润三九;另有22.64%毕业生受聘于政府机构/事业单位/科研等机构，比上一届增长11.90%。

　　从就业地区统计，港中大(深圳)本届本科毕业生的就业地点较为集中，近九成选择在深圳、上海、广州、北京国内一线城市工作，分别占比64.15%、9.43%、7.55%、4.40%，其中深圳的比例同比上涨7.13%;74.21%留在粤港澳大湾区就业，同比上涨3.96%。

　　香港中文大学(深圳)简介

　　香港中文大学(深圳)是一所经国家教育部批准，按中外合作办学条例设立的大学。大学以创建一所立足中国、面向世界的一流研究型大学为己任，致力于培养具有国际视野、中华传统和社会担当的创新型高层次人才。目前，来自世界各地的7000多名优秀学子正在港中大(深圳)求学。

　　经过六年多的发展，大学学科建设已逐步完善，现有经管学院、理工学院、人文社科学院、生命与健康科学学院和数据科学学院五个学院和一个研究生院，开设金融学、市场营销、国际商务、经济学、会计学、计算机科学与技术、电子信息工程、新能源科学与工程、统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术、翻译、应用心理学、英语、生物信息学、生物医学工程、金融工程17个本科专业。医学院和深圳音乐学院也已经开始筹建。

　　2020年，大学已经连续五年成为广东省内院校中录取分数最高的大学，在全国各省市自治区的生源质量持续提升，赢得了社会广泛的关注度和美誉度，大学的招生分数进一步升高，录取生源质量持续在高位中稳步提升，理科平均分超过各地一本线140分，文科平均分超过各地一本线88分，绝大多数省市的文科最低录取分排位在各省市考生前1%以内，理科在前2%以内。

　　截至目前，大学已培养了三届本科毕业生，五届硕士研究生毕业生，一届博士研究生毕业生。本科毕业生就业率位于国内知名高校就业率前列。其中，超过80%的学生选择海外名校继续攻读硕士或博士。选择升学的毕业生中超过60%的毕业生攻读世界大学排名前五十大学的硕士/博士学位。选择就业的毕业生就业地区主要集中在深圳、广州、北京、上海等地，其中粤港澳大湾区是毕业生首选就业区域。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第03期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235