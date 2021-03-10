李清泉：为科研工作者营造宽松的研究氛围 激发主观能动性

原创性理论研究和科研成果缺乏、国际参与度和影响力薄弱、教育科研评价存在功利化倾向……面对新形势、新任务，我国教育科研工作还存在一些短板和差距。如何做才能更好地补齐这些短板？

新华网北京3月9日电（记者 王琦）原创性理论研究和科研成果缺乏、国际参与度和影响力薄弱、教育科研评价存在功利化倾向……面对新形势、新任务，我国教育科研工作还存在一些短板和差距。如何做才能更好地补齐这些短板？8日，全国人大代表、深圳大学党委书记、校长李清泉接受新华网专访，阐述了自己的观点。

尊重科技发展的基本规律 不可急功近利

“教育和科技都有自身的发展规律，十年树木、百年树人，优秀人才的成长是一个非常漫长的过程。”李清泉表示，做科学研究可能在十几年甚至几十年时间里“坐冷板凳”。“这些都是科研的基本规律，它有长期性，也有一定的不确定性，对此我们必须要保持清醒的认识。”面对目前社会上存在的一些比较急功近利的，甚至违背教育和科研规律的一些做法和干扰，李清泉认为这些正是“在未来需要加以改进的”。

发挥高校科研人员、教师的主观能动性

“在学校工作的老师和学校管理者，最了解自己所在的学校。”在专访中，李清泉认为，高校要发挥好科研人员、教师的主观能动性，因为“只有他们发自内心地去努力把学校办好，才能找到学校发展的途径”。

李清泉认为，应该给予科研人员自主权，并完善科研评价体系。他认为：“数字化的或者简单行政化的评价，不利于科研工作发展。”同时，李清泉也希望“为科研工作营造一种宽松的氛围”。