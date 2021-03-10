别误读了“父母持证上岗”

对于“父母持证上岗”的呼吁，并非第一次出现。

“中国的父母亲重视教育，却也最容易在教育上犯错。”两会期间，全国政协常委、民进中央副主席朱永新表示，大部分父母都没有接受过科学育儿知识的培训指导，建议家庭教育立法让父母持证上岗，引发热议。

“丧偶式”育儿，“咆哮式”教作业，“棍棒式”教育……现如今，家庭教育领域问题不断，很多家长对如何教育子女有心无力，时常感叹现在的孩子越来越难管。在一些家庭中，还存在养和教相脱离、教而不当的问题。殊不知，孩子身上的问题，往往是父母教育的投射——一个“熊孩子”背后，或许也存在着“熊家长”甚至“熊家庭”。还有父母，时常将“别人家的孩子”挂在嘴上，却从未反思自己为什么不是孩子心中“别人家的父母”？

对于“父母持证上岗”的呼吁，并非第一次出现。曾经有一句话在网上流传甚广，“一想到为人父母居然不用经过考试，就觉得真是太可怕了”，这句略带调侃的话实际上揭露了家庭教育中的一个现实：很多父母缺乏专业知识。一边是父母不断加重的教育焦虑，一边是孩子苦不堪言，而问题的关键，就是父母教育不得其法，教育方法不科学。

我们常说，家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师。然而，从“家长”到“第一任老师”的角色转变，并不是自然而然就发生的。子女是第一次做子女，需要在父母和老师的帮助下学习成长，父母同样也是第一次做父母，何尝不需要学习呢？

有的人基于对“持证”的天然反感，并不赞同“父母持证上岗”，认为其否定了父母生育、养育孩子的权利，这其实是一种误读。所谓“持证上岗”，更像一种形象的说法，关键不在于“证”，而在于“学”，强调父母学习的重要性。抛开“持证”这个词，家长教育才更值得关注。

“父母持证上岗”背后是对更多父母成为合格家长的期待，这或许也是孩子对家长由衷的心声。而对“合格父母”的最好认证无疑是孩子健康成长成才。“持证上岗”并不是要加重父母负担，而意在让家庭教育回归本位，让父母承担起应负的责任。对于下一代来说，合格的父母才能更好成为孩子成长成才的引路人。特别是在信息时代，父母不断学习才能跟上孩子成长的脚步，才能避免在孩子成长路上“掉队”。就此而言，从家长教育入手补上科学育儿这门“课”，或许才是“父母持证上岗”最重要的启示。(张冬梅)