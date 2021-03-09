广外：发挥国际化办学特色，推动党史教育深入师生

3月8日，广东外语外贸大学在北校区举行党史学习教育动员大会。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/杨欣）3月8日，广东外语外贸大学在北校区举行党史学习教育动员大会。广外党委书记隋广军在会上阐明了开展学校党史学习教育的重大意义、目标要求以及重点内容，部署了学校党史学习教育的工作安排，并对学习教育提出了明确要求，强调要加强组织领导、加强政治引领、聚焦办实事解难题、注重方式方法创新和统筹兼顾学习与具体工作等，高质量高标准把党史学习教育组织好、开展好、落实好。

会议现场

基于广外的办学特色，隋广军强调，越是国际化办学，越是要加强党史学习教育；越是国际化办学，越是要牢牢把握社会主义办学方向。广外拥有饶彰风、林如彤等一批优秀的革命者，同时学校在长期办学中积累了丰厚的红色文化成果，成为开展党史学习教育难能可贵的资源。学校将充分利用好校内外各种红色资源，以有筋骨、有温度的活动让党史春风化雨，浸入人心。通过举办红色文化节、红色电影展播以及党史主题征文、演讲比赛、知识竞赛等，让红色基因、革命薪火代代相传。精心组织学校思政宣讲团成员、马克思主义学院教师，围绕“中国共产党为什么‘能’”等主题，深入基层开展党史巡回宣讲。引导党员干部师生树立正确的党史观，牢牢把握党的历史发展的主题和主线、主流和本质，更好正本清源、固本培元。

为更好地打造教育对外开放新高地，深化中外人文交流，讲好新时代中国特色社会主义故事，讲好中国共产党治国理政的故事，充分展现改革开放的伟大成就，学校将继续通过创新开展诸如中外价值观对话会等“铸魂·系扣”工程的特色活动，开设“当代中国”系列全英课程，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进学生头脑，加强外国留学生的中国国情教育；引领留学生走进基层，感受新农村脱贫发展新样貌，学习中国共产党在长期奋斗中铸就的伟大精神。

接下来，广外将进一步发挥国际化办学特色，开展丰富多彩的、为师生喜闻乐见的文化交流活动，推动党史教育深入师生、扎根人心。