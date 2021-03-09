广东高校人才引进迎来小高峰！目标：海外优秀青年

人才引进出现哪些新趋势？广东高校人才布局有哪些新特点？

这两天，全国多所高校纷纷在官方网站、官方微信公众号抛出“绣球”，诚邀青年英才依托学校申报国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外）。广东多所高校同样接连发出邀请函，给予申报人丰厚的支持。

这个被称作“海外优青”的项目由国家自然科学基金委员会于2021年设立，希望吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外优秀青年学者回国或外籍人才来华工作。

在疫情防控背景下，人才引进出现哪些新趋势？广东高校人才布局有哪些新特点？

疫情防控和经济复苏成引才双重利好

记者统计发现，广东中山大学、华南理工大学等20多所高校近日接连发出“海外优青”招聘启事，欢迎研究自然科学、工程技术等方向的“80后”海外博士申报，各高校还捧出各自的优厚待遇揽才。

在聘任岗位方面，华南农业大学、华南师范大学、广州大学等高校聘任教授或研究员岗位，纳入教师事业编制。

在科研支持上，各所高校提供科研经费、帮助组建科研团队，深圳大学针对新引进高端人才的科研启动经费达500万-1000万元（含国家、省、市和学校资助），佛山科学技术学院提供100万-300万的科研配套经费。

在薪酬待遇和生活条件上，各所高校提供具有竞争力薪酬以及社保、医疗服务、子女入学、住房补贴等多项福利优惠。

“今年是第一年推出‘海外优青’项目，各高校都希望借此挖掘到优秀人才。”华南师范大学人才发展办副主任陈秀珊说，相比去年春天，疫情一度影响高校引进人才的速度，现在国内疫情防控成效显著和经济复苏，“海外优青”项目一经推出就获得广泛关注，不少海外学者还主动询问申报要求。

一位长期接触海外学者的高校相关负责人表示，海外学者对祖国有强烈的信任感，他们看好所研究领域在祖国的发展前景。“甚至部分人才降低了薪酬待遇的要求，也希望早日回国在广阔平台上有所作为。”

优化人才布局提高引进效率

人才资源是第一资源。几年前，广东在全国率先推出高水平大学建设，吸引大批高层次人才加入，推动一批高校实现跨越式发展。那么现在，各高校人才布局有什么特点，引进工作有哪些调整？

陈秀珊认为，大部分高校人才引进工作将更强调结构调整，从引进“大牛”引领学科发展，到挖掘有潜力的青年学者和国际化人才，优化人才布局推动学校发展。

佛山科学技术学院人力资源处处长于昕梅介绍，该校整体实力得益于人才引进和培育取得明显进步，“十四五”期间人才引进力度将加大，质量也将提升。“学校下一步人才引进会更加精准，注重结构和质量优化，更加紧密地与地方产业结合。例如在智能制造、新材料新能源、电子信息、节能环保等领域引进人才。”

于昕梅分析，未来更多高校人才引进准入编或淡化编制将成为常态，人才招聘的流程进一步优化简化，多所高校简化招聘流程，特别是将青年博士的招聘权限下放给二级学院，提高人才引进效率。

南方日报记者 姚瑶 实习生 施文昕 刘邓