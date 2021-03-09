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广东工业大学新校区落户揭阳，9月建成开学！

2021-03-09 08:58 来源：南方网
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　　3月5日，建设广东工业大学（以下简称“广工”）揭阳校区工作协议签约仪式举行。省教育厅厅长景李虎、广东工业大学校长邱学青、揭阳市市长张科分别代表省教育厅、广工、揭阳市人民政府签订工作协议。

　　广东工业大学揭阳校区的建设，将补上粤东地区高等教育发展短板，是广东实现全省21个地级以上市本科院校全覆盖的重要工作部署。

　　根据工作协议，广工将从学科专业、师资队伍、办学条件、教育教学管理等方面全面开展揭阳校区建设，与揭阳市人民政府在巩固和深化前期帮扶共建成果的基础上，继续通力合作，担当作为，全力以赴，确保揭阳校区2021年秋季建成招生。

　　广工校长邱学青表示，广工2019年7月帮扶至今，与揭阳市委市政府一道，跑出揭阳建设本科高校新速度。广工将举全校之力推进揭阳校区建设，竭力把揭阳校区打造成高素质复合型创新性人才培养的基地、高层次人才汇聚的高地和助推粤东经济社会高质量发展的重要引擎。

　　揭阳市市长张科表示，揭阳市将坚决落实属地职责，紧紧咬住今年秋季招生开学目标，攻坚克难加快校区建设配套，为打造沿海经济带上的产业强市，提供坚实的人才支撑和不竭的内源动力。

　　据悉，广工揭阳校区是广工的组成部分，秉承“与广东崛起共成长，为广东发展作贡献”的办学理念，紧扣省委“1+1+9”工作部署，全面融入“一核一带一区”区域发展新格局，瞄准广东省先进材料、绿色石化、高端装备制造、新能源等产业集群，围绕揭阳建设沿海经济带产业强市，加强与产业深度融合，培养高素质创新性应用型人才，为区域经济社会发展提供人才和科技支撑。

　　广工揭阳校区位于揭阳市粤东新城，校园坐山拥水向海，自然环境优美，规划总占地面积1984亩，分四期规划建设，远期办学规模为在校生20000人，其中首期规划校园占地956亩，建筑单体26个，满足2021年秋季顺利招生开学和首期招生规模5000人的办学需要。

　　广工揭阳校区2021年秋季拟开设机械电子工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、电子信息工程、化学工程与工艺、电子商务6个本科专业招生办学，力争在未来两到三年内设置专业数逐年增加，覆盖工学、理学、管理学、文学、艺术学5 个学科门类。举办研究生教育，开展高层次、复合型产业人才培养，同时开展机械工程、电气工程、化学工程与技术、材料科学与工程、工商管理等专业学位研究生培养。

　　【南方日报记者】姚瑶

编辑： 罗予岐

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