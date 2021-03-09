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“平行志愿”是什么？这是我见过最接地气的解释

2021-03-09 08:58 来源：南方网
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　　阅读关键词：【填报技巧】【新高考】

　　今天，我们先来搞懂一个非常重要的概念，平行志愿。

　　开篇先提一个问题：根据新高考综合改革政策，“普通类本专科各设置45个院校专业组平行志愿。”因为是平行志愿，阿广把最想去的A大学填在第45个志愿上，这样的操作你觉得可行的吗？

　　看完今天的文章，如果你能自信的回答出这个问题，那么恭喜你，你可能会在高考志愿填报时少踩很多坑。

　　什么是平行志愿？

　　所谓的平行志愿，就是在某一个录取批次的学校中，考生可填报若干个志愿，在投档时按照“分数优先、遵循志愿”的原则进行投档录取。某一个考生投档时，先看其成绩是否够A院校提档线；如不够，再看B院校；如此类推，直到检索到考生分数符合的志愿院校后，将其投档至该院校，档案一旦投出，即不再检索该生其它志愿。

　　【举个例子】

　　高考完，阿广拿到一张成绩单“xxx分，省排名8000名”。

　　在分数优先的原则下，阿广一定会比8001名的同学早进入投档环节。

　　在遵循志愿的原则下，考试院会按照阿广志愿表上填写的从A志愿到B志愿再到C志愿，逐个检索。假设阿广所填的A志愿到D志愿院校都没有学位名额了，恰好下一个志愿即E志愿有名额，那么阿广就会被投档到E志愿。

　　一定要注意！！！“平行志愿”不是“平等志愿”也不是“平行录取”，填报的平行志愿有自然顺序。

　　只要考生档案投到一所志愿高校后，其他志愿就不再检索，对每个考生而言还是只有一次投档机会。一定还是要把最喜欢的学校放在靠前的位置。

　　这样更好理解：所有志愿都是第一志愿

　　在平行志愿里，所有志愿都是第一志愿。也就是说，比你排位靠后的人，一定不存在他的第一志愿会优先于你的第二志愿。

　　【举个例子】

　　阿广去饭堂打饭，排了好久的队，心里想着“我最想吃青瓜炒蛋，第二选择是番茄炒蛋”。

　　小东跟在阿广后面，他想着“我最想吃番茄炒蛋，第二选择是青瓜炒蛋”

　　终于轮到阿广到窗口了。

　　阿广说，你好，我想要青瓜炒蛋。

　　饭堂阿姨说，青瓜炒蛋没有了。

　　阿广说，那请给我番茄炒蛋。

　　饭堂阿姨说，番茄炒蛋剩下最后一份，给你了。

　　这时候，跟在阿广后面排队的小东就没有机会吃到番茄炒蛋了。

　　这就是平行志愿。

　　在志愿表里如何一眼区分，哪些是平行志愿呢？

　　按照往年的新高考志愿表，最最简单判别的方法就是，标号为字母“A、B、C、D、E……”的就是平行志愿，标号为数字“1、2、3……”的就是顺序志愿。2021年的情况如何？我们拭目以待。（考考也会和大家一同持续关注）

　　2021年广东新高考政策中，大部分的批次都采用了平行志愿的模式。具体可以参考下图：

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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