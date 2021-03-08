广外师生热议习近平总书记在全国政协联组会重要讲话

3月7日上午，师生举行了学习座谈会，认真学习领会总书记最新重要讲话精神。

3月6日，习近平总书记看望参加全国政协十三届四次会议的政协委员并参加联组讨论，并发表重要讲话，强调“要全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持教育公益性原则，着力优质均衡的基本公共教育服务体系，建设高质量教育体系，办好人民满意的教育，培养智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。广东外语外贸大学党委第一时间开展学习。3月7日上午，师生举行了学习座谈会，认真学习领会总书记最新重要讲话精神。

座谈会现场

聚焦国之大计、党之大计，着力立德树人

“教育和医疗，都关乎人的全面发展，都是做‘人’的工作。这次总书记参加联组讨论，一如既往地体现出人民至上的理念，对高校、对广外，有着十分重要的指导意义。”广外党委常委、副校长王廷惠深有体会地讲道。我们一定要学懂弄通做实习近平总书记关于教育的重要论述，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以全省高校“三全育人”体制机制试点单位的各项建设为重要抓手，构建大思政格局，以广外特色竭力服务国家开放事业，在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献更大的担当作为。

马克思主义学院院长谢迪斌从政治性、科学性、人民性的角度分别谈了自己的学习体会，认为我们要绝对忠诚于中国特色社会主义教育，坚持把立德树人的核心理念贯穿于教育各个领域，树立家国情怀、民族情怀、人民情怀，努力办好人民满意的教育，要把总书记重要讲话精神转化到教育教学的实践中，融入立德树人全过程，教育引导青年学生坚定信心听党话、跟党走。

广东国际战略研究院秘书长李青在座谈中表示，教育是国之大计、党之大计，总书记的讲话是对教育事业的高度重视，对教育工作者的关心鼓励，对我们提出了更加明确、更加细致的要求，广外要把立德树人贯穿到各个环节，充分发挥国际化办学优势，坚持围绕国家重大战略提供高质量决策咨询，讲好中国故事，传播中国声音，这是广外人不可推卸的责任。

发挥办学优势，讲好中国故事

法学院副院长耿卓重点从新时代教育评价体系改革的角度出发，话心得、谈体会。“要发挥学校科研平台多、层次高、研究能力强的优势，对科研机构和人员的评价引入并强化立德树人要素，在办学模式上要发挥行业优势和国际化特色，立足粤港澳大湾区建设，依托欧亚校园、湾区校园等项目，完善国际化人才培养模式，持续深入讲好中国故事，促进高水平大学建设。”

英文学院学生苏芷莹访学回国后，更加坚定了热爱祖国，贡献祖国的决心和行动。疫情发生以来，苏同学作为一名实习记者深入前线，报道企业复工复产，真切地感受到了在党中央的坚强领导下，我们国家和社会展现了强大的凝聚力。苏同学坚定地表示：“讲好中国故事，传播好中国声音是我们应该担负起的时代使命，也正是如此，我选择报考新闻与传播学攻读硕士学位，希望能尽自己的一份力量。”

从“小课堂”走进“大社会”，到祖国最需要的地方贡献青春力量

结合“把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节”的要求，广外党委常委、副校长刘海春结合近年来学校实践育人的丰硕成果，谈到：“培养具有家国情怀的时代新人，引导学生从‘小课堂’走进‘大社会’，是广外一直坚守的人才培养理念。到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去，已成为广外学子的价值追求。”

“我会发挥自己在广外所学回馈社会，以赤诚之心和奉献之心投身西部教育，用一年不长的时间为西部教育事业贡献一份属于广外的青春力量，为祖国教育公平事业尽一个广外人的所能。我衷心希望，越来越多的孩子能在蓝天下共享教育，通过知识改变命运。”商英学院学生李栩宜自豪地表示，她已成为学校新一批研究生支教团成员，将于今年7月奔赴西部，为那里的孩子带去一点知识和力量。

“作为一名党员，有幸到海关一线战斗、为国家防疫出一份力，是我应有的担当。尽管时刻面临感染的危险，但当我的专业知识发挥作用时，这种成就感战胜了一切。”高级翻译学院学生党员黄灏芹在回想起2020年3月积极参加学校多语志愿服务队，第一时间冲锋在白云机场海关一线协助抗疫的经历后，掷地有声地表示：“在疫情防控中，我们作为青年一代，发挥应有担当是我们义不容辞的责任。以后我也会更加努力进取向上，奉献国家、回馈社会，争取成为一个对国家、对社会都有价值的人。”

真学真懂真信真实践，提高思想政治教育实效性

“作为在思想政治教育工作一线的教师，我们要不断提升自身的理论素养和教育服务的理念、方式和方法，新思想，以学党史锤炼党性，不断涵养自身品格和定力，坚守辅导员岗位的首责主业，努力成为一名职业化、专家化的思想政治工作者。”这是英文学院辅导员马骁结合多年学生工作经历，深切地谈到总书记讲话对他的启发和指导，作为大学生成才路上的引航员、陪伴者和助力者，要胸怀真情、关爱学生，把握思想政治教育规律，把握学生成长规律，为党和国家，引导广外学子参与国际竞争与国际合作，培育社会主义事业的合格建设者和接班人。

商英学院辅导员魏煊表示，现在我们的学生能将个人理想，同广东发展、国家发展结合起来，坚定“四个自信”，对外讲好中国故事，这也是我们辅导员工作在为党育人、为国育才的工作要求和努力方向。

努力建设特色鲜明，品质精良，受社会尊重，让党和国家、人民群众满意的国际化特色鲜明的高水平大学

习近平总书记看望医药卫生和教育界委员，关心人民健康和人民教育事业发展，慰问医药卫生和教育工作者，充分彰显了领袖的人民情怀，充分体现教育事业在总书记心目中的重要地位。广外是一所国际化特色鲜明的高水平大学，越是国际化开放办学，越是要坚持社会主义办学方向和办学方针，越是要加强思想政治教育。接下来，广外党委将坚决做到“两个维护”，坚决贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面深入学习贯彻落实总书记讲话精神，自觉将学习转换为高质量发展的动力、能力和行动。一要以学校入选广东省“三全育人”体制机制建设试点单位为契机，深化“三全育人”综合改革，构建大思政工作格局；二要以教育评价改革牵引全面推进新文科改革，全面提升育人能力，自觉增强服务国家创新发展能力；三要发挥广外学科智库优势，深入研究“一带一路”、全球经济治理、粤港澳大湾区、涉外法治、国别与区域实践发展，为建立理论研究的中国自信作出广外贡献；四要全面加强教师队伍建设，着力进一步加强师德师风建设，提升思想政治理论课教师育人能力，建设“以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业”、“执着于教书育人，有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守”的“四有”教师队伍。

【通讯员】杨欣