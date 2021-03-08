非名校学生同样拥有人生出彩的机会

人生的路很长，未来有无限种可能，努力奔跑就不会迷茫。提倡关注非名校学生当然很重要，但自身努力同样不可忽视。从白岩松的建议中，我们应该读出更多的意味。

“首先让孩子们知道，除了老师和家长外，这个社会有人在关注他们，也有很多社会资源在关照他们。”

全国政协委员白岩松指出，九成大学生毕业于非双一流学校，这些学生是国家未来建设的基石，然而大量优质教育资源集中于名校。他以亲身经历举例，在名校广告栏上的讲座嘉宾，普通高校多年都请不到。2018年，白岩松也在全国两会上提交建议，不能光提双一流高校，也要关注非名校。

这则建议让不少年轻人备感温暖。相较于名校学生，非名校学生的数量更为庞大。教育部数据显示，截至2020年6月30日，全国高等学校共计3005所，包括普通高等学校2740所，成人高等学校265所。其中，世界一流大学建设高校42所，世界一流学科建设高校95所，95%都是非双一流学校。如此庞大的非名校学生群体，却在经济社会发展中占有重要地位，称他们“未来中国建设的基石”并不为过。

今年政府工作报告提出，在教育公平上迈出更大步伐，更好解决进城务工人员子女就学问题，高校招生继续加大对中西部和农村地区倾斜力度，努力让广大学生健康快乐成长，让每个孩子都有人生出彩的机会。这些举措的主要目的，就是促使资源均衡，进一步促进教育公平。显然，白岩松的建议正是教育公平的着力点之一。

当然也要看到，教育公平是机会公平，不是结果平均。不能只看到关注非名校学生的呼吁，忽略了前提条件。机会只留给有准备的人，如果因为种种原因错失良机，导致结果差异，而后将其归因于其他外部因素，对努力的人也是一种不公平。要从清华学生骑自行车还看书一例中看到，自身努力才能抓住机会，进而拥有更多机遇、更多资源。

尤其在学业方面，自身努力极其重要。《送东阳马生序》中，寒门学子“益慕圣贤之道，又患无硕师、名人与游，尝趋百里外，从乡之先达执经叩问”，终能“犹幸预君子之列，而承天子之宠光，缀公卿之后，日侍坐备顾问”；而太学生即便“有司业、博士为之师，未有问而不告，求而不得者也；凡所宜有之书，皆集于此，不必若余之手录，假诸人而后见也”，仍有业有不精，德有不成者。可见，客观条件差异不是决定性因素，更何况互联网大大降低了知识学习的门槛，有效促进了教育资源流通，为有志者学习更多知识、掌握更多技能提供了便利。

人生的路很长，未来有无限种可能，努力奔跑就不会迷茫。提倡关注非名校学生当然很重要，但自身努力同样不可忽视。从白岩松的建议中，我们应该读出更多的意味。