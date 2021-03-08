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是否压缩学制须把握教育规律

2021-03-08 09:07 来源：南方日报 王梓佩
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　　因由代表委员建议，“调整中小学教育学制”的话题日前再度引发关注。

　　有全国人大代表认为，学制过长会推迟就业与婚育，宜推行“小学5年+初中3年+高中2年”的义务教育学制。稍微再往前几年看一看，还曾有全国政协委员主张，小学教学内容有限，读5年足矣；将高中缩短为2年有助于改变整个高三都用来复习备考的应试教育现状。

　　尽管各有各的出发点，但总的来看，几乎所有倡议“532”模式的代表委员都提到，年轻人读书时间长，进入社会晚，意味着有效服务社会时间短，将加大人口老龄化、生育率低、人口红利消失、延缓退休等社会压力。概而言之，通过压缩基础教育年限，让年轻人尽快进入社会、服务社会。

　　可以想见，从学生的角度出发，会有人提出疑虑。最直接的，减负口号提了好多年，中小学生现在的学业负担似乎依然不轻，再加速孩子们恐怕会更喘不过气。再比如，很多高中留下一年时间复习，不是因为高中的知识适合用两年讲完，而是为了多争取些复习时间为高考充分准备，把教学内容强行压进两年，难道学生要飞快地学完知识不复习直接进高考考场吗？

　　如何确保压缩学制在加速年轻人进入社会的同时没有上述担忧呢？关于调整学制的讨论有其必要性。我国目前采用的基础教育学制已经运行多年，如果经过全面论证，发现随着经济社会发展，孩子们心智成熟得更早，在同一年龄具备了比以前更强的学习领悟能力，那就应该积极顺应教育需求，有针对性地调整基础教育学制。如果得出的结论是当前教学效率对学生来说已经足够，甚至需要放松一些，再来压缩学制自然会违背教育规律。

　　我们讨论教育，都要紧紧围绕教育的规律来展开。一旦抛开教育本身的规律，立足于各种社会压力探讨调整学制，难免会偏离重点。毕竟，教育的目的包含人的发展与社会的发展。人们通过接受教育，身心素质、认知水平获得更全面的发展，才能够更好地服务社会发展。跳过人的成长规律，离开教育谈教育，甚至直接把教育当作服务社会需求的工具，收效也未必如愿。

　　有的网友认为，正常大学毕业23岁，如果再接受硕士教育，走出校园时已经是25、26岁“高龄”，倘若再读个博士，很可能已经接近30岁，这种现象不应该重视吗？应对这种现象，其实有很多更直接的举措，没必要绕个大弯。比如高等教育的评价机制可以更加灵活，不一定要限制至少读几年才能毕业，可以在不压缩基础教育学制的前提下，让大家更快地走入社会、服务社会。

编辑： 罗予岐

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