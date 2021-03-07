体育美育老师需求大 名校是引凤筑巢大户

纵观近年来的教师招聘，伴随着学位增加、教师待遇提升，大规模、高层次教师招聘正成为广州教育常态。

日前，深圳中学2020年新入职教师成为博士的“旧闻”再次进入公众视野，其实广州的中小学引才一样“霸气”。1月底，广州市教育局直属事业单位2021年第一次公开招聘，招147名编制内教师，呈现两大特点：学历要求高，几乎都得硕士及以上；五育并举，美育和体育教师招聘力度加大。纵观近年来的教师招聘，伴随着学位增加、教师待遇提升，大规模、高层次教师招聘正成为广州教育常态。

广州今年首招147名编制内教师

1月26日，《广州市教育局直属事业单位2021年第一次公开招聘公告》发布，面向普通高等院校2021年毕业生招聘147名编制内教师。广东广雅中学、广州市执信中学、广州市第六中学、广州市第二中学、广州市铁一中学、广东华侨中学等市属学校参与了此次公开招聘。

羊城晚报记者梳理发现，此次招聘广州市铁一中学（简称“广铁一中”）招聘教师数量最多，共36人。其次是执信中学，共22人。

广铁一中招聘12个学科共36名编制内教师：语文4人，数学2人，英语4人，化学5人，物理1人，生物1人，政治5人，历史5人，地理3人，音乐1人，美术1人，体育4人。

执信中学招聘15个学科共22名编制内教师：语文教师3人、数学教师1人、英语教师3人、政治1人、历史2人、地理1人、物理2人、化学2人、生物1人、信息技术1人、音乐1人、美术1人、心理教师1人、通用技术教师1人、体育教师1人。

广雅中学、广州市第六中学、广州市第二中学等学校在此次招聘中招聘数量相对较少，其中，广雅中学招聘6个学科9名教师，其中语文教师2人，数学教师2人，英语教师2人，物理教师2人，历史教师2人，通用技术教师2人；六中招聘5名教师，数学、物理、政治、历史、物理学科各1人；广东华侨学校和广州市第二中学各招聘1名教师。

特点：学历要求高，体育美育老师需求增多

此次招聘，有两大特点：学历要求高、五育并举。

所有学校的招聘岗位几乎都要求硕士及以上学历。例如，清华附中湾区学校、广雅中学、执信中学、广铁一中、六中、协和中学等，招聘的老师全部要求硕士及以上学历。

美育和体育教师的招聘力度有所增加。例如，广铁一中招聘音乐教师1人，美术教师1人，体育教师4人，体育教师的招聘数量与语数英等主科教师持平。执信中学招聘音乐教师、美术教师、体育老师各1人，招聘人数也与其他学科相近。

此外，省实和华附发布的2021年公开招聘公告显示，省实公开招聘体育老师1名，华南师范大学附中则公开招聘艺术老师1名，体育老师2名，此前2020年的招聘中没有美育和体育老师的招聘计划。

这与教育改革体育和美育重要性日益凸显的大背景有关。广州中考，体育提分并加入三大球。教育部表态，未来体育将与语数英同分，正考虑将体育纳入高考；此外，美育也将纳入中考。

2020年10月，《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出，以提高学生审美和人文素养为目标，把美育纳入各级各类学校人才培养全过程，贯穿学校教育各学段。广州市要求学校完善美育课程体系，加强师资队伍的建设，全面加强和改进学校美育工作。

广州不少学校都面临体育、美育老师的结构性缺乏，可以预见，未来体育、美育老师的需求将进一步加大。

大规模、高层次教师招聘成常态

其实，大规模、高层次的教师招聘，已经成为广州中小学教育的常态。过去一年，广州市级、区级、学校都有多次“大动作”的师资招聘。

去年11月，广州市教育局启动“优才计划”，7所知名中学“组团”赴京招聘70名优才教师。执信签约20人，包括博士6人，硕士12人，本科生2人；从毕业院校来看，毕业于北大和清华的共有16人。广雅签约18人，博士研究生3人，硕士研究生15人，其中，清华、北大毕业生有11人。

去年9月，华附发布2020年校园招聘会公告，面向社会公开招聘9名教师，分别是语文、数学、英语各2名，物理竞赛教练、化学竞赛教练、信息技术竞赛教练各1名。招聘条件的第一条就是：全日制普通高等院校2021届优秀博士毕业生。此外，广州市第一中学、广州市真光中学、广州市第四中学、广州市西关外国语学校等都发布信息，参加广州市荔湾区教育局统一组织的公开招聘，面向全国公开招聘优秀博士。

广东省实验中学2020年引进11名博士，其中9人毕业于清华大学和北京大学。同时，广东省人力资源和社会保障厅批准在省实设立“基础教育研究博士工作站”，这是广东第一家在中学设立的博士工作站。

去年11月，广东省教育厅宣布，到2022年，高中教师硕士比例要达20%，广州不少学校早已突破这一数字。来自华附的数据显示，截至去年9月，华附共有教职工343人，其中专任教师265人。在专任教师中，博士研究生学历3人，硕士研究生学历128人，正高级教师4人，特级教师5人，高级教师112人。

值得注意的是，学生心理健康也日益为学校所重视，心理教师需求有所增加。2020年5月，广州市第六中学曾发布专职教师招聘公告，招聘心理教师1名，要求全日制普通高等院校优秀的心理学、应用心理等相关专业的本科、硕士毕业生或有心理教育相关工作经验的在职教师。执信中学也在2021年第一次公开招聘中，有1名心理教师的名额。

优质中学对竞赛教练需求大

同时，顶级中学对竞赛教练的需求逐年加大。

2020年至今，华附曾两次公开招聘学科竞赛教练。2020年的公开招聘中，共招聘34名教师，其中3名教师在入职后将兼任竞赛教练，学科分别为数学、物理和化学，招聘对象为2021年应届毕业生（含择业期毕业生）和社会人士。2020年的校园招聘中，华附招聘语文、数学、英语老师各2名，另聘物理竞赛、化学竞赛、信息技术竞赛教练各1名，面向的对象为全日制普通高校2021届优秀博士毕业生。

去年，执信中学公开招聘数学、物理、化学、生物、信息技术五大学科竞赛指导名师10名，符合条件的高层次人才最高可享246万元安家费。

因为从去年高考开始，高校自主招生时代结束，强基时代来临。强基计划决定考生最后录取结果的综合成绩中，高考成绩占比85%，校测成绩占比15%。去年各高校校测内容显示，对于尖子生来说，无论参不参加竞赛，想进入强基计划都需要竞赛训练。

从去年36所试点强基计划的名校招生简章来看，专业均为积淀深厚、学科实力雄厚、国家人才紧缺的基础学科和关键领域专业。复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科技大学等高校明确强调，参与强基计划的学科专业都是学校入围世界一流学科专业或教育部学科评估A+、A的学科，以及位居ESI(基本科学指标数据库)1‰的优势学科。

可见，对于最优秀的学生来说，想进入最好大学的最好专业，需要一定的竞赛训练。因此，竞赛教练成为顶级中学争抢的“香馍馍”也就不奇怪了。

待遇提高，促高学历人才进入中小学

广州能吸引到高学历高素质的人才进入中小学教师队伍，得益于教师待遇的改善。

广东实验中学荔湾学校的教师招聘公告显示，薪酬待遇方面教职工平均年收入不低于25万元，应届毕业生平均年收入不低于22万元（含基本工资、效绩工资、住房补贴、五险一金等)。教职员薪酬遵循按岗取酬，多劳多得，优绩优酬的原则，参照荔湾区在编教师的工资项目（含住房补贴、五险一金等）发放，教职员工资和区内同等学校公办教师人均工资水平相当，省级教育行政部门授予的特级教师、省级（含副省级城市）教育行政部门评定的名教师、学科带头人等各类高层次人才另行发放专项补贴。广州奥林匹克中学面向全国公开招聘事业编制的中学教师，专业技术七级岗位的老师年收入可达40万元。

教师福利待遇的提升，是高学历人才进入中小学的重要保障和促进因素。近年来广州深化教师工资改革，实现了全市中小学教师平均工资水平不低于公务员平均工资水平。

名校扩张，是师资引入大户

广州的大规模师资招聘，源于人口增加导致学位增加带来的师资需求，中小学校三年提升计划已经累增公办学位16.54万个，且从二孩潮、人才引进的趋势来预计，大量的师资需求至少还将持续几年。

本轮的师资引进，还伴随着一大特点，即优质学校扩张，需要大量、多层次、优质人才。

近一两年内，广州几大名校新校区都将投入使用。华附落户黄埔知识城，高中将逐步迁移至知识城校区，石牌校区未来将成为初中部。广东实验中学将在白云新城片区地块和东平片区地块设立两个校区，小学、初中、高中一条龙共计将提供超过5000个优质公办学位，2022年9月开学。广雅中学花都校区今年9月初中部招生，明年9月高中部开张。执信中学天河校区今年9月迎来第一批学生，未来高中将逐步迁移到天河校区，执信路校区成为初中部……

这些优质学校的扩张，必然伴随办学规模扩大、招生人数增加、师资需求巨大。例如，去年10月，广雅中学招聘本部校区及花都校区初中、高中学科专职教师近百名，涉及语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理、政治、信息、体育、艺术等学科，签约教师入事业编制。上周，广雅再次招聘公办中学在编教师32名。

未来几年，相信公众还将不时看到广州名校的大规模教师招聘公告。