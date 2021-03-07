番职院校长何友义：试点职教本科“只欠东风”

校长何友义日前透露，番职院已经制订了11个专业的职业本科教育试点方案，并上报教育部。“职业教育本科试点，我们‘只欠东风’。”

作为广州职业教育的龙头院校，广州番禺职业技术学院（下简称番职院）近年来的发展亮点纷呈。校长何友义日前透露，番职院已经制订了11个专业的职业本科教育试点方案，并上报教育部。“职业教育本科试点，我们‘只欠东风’。”

“双高”建设让学校六大方面获得提升

问：2019年12月，番职院正式入选“双高计划”建设院校。围绕“双高”建设，到目前为止，番职院做了哪些工作？

何友义：“双高”建设到今年已经进入第三个年头，今年马上就要迎来中期检查。我们的任务十分急迫。

“双高”校建设的总目标非常清晰，一共十六个字：“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”。在总目标下，又分为十大具体任务，即加强党的建设，打造技术技能人才培养高地，打造技术技能创新服务平台，打造高水平专业群，打造高水平“双师”队伍，提升校企合作水平，提升服务发展水平，提升信息化水平，提升国际化水平。这十大任务，每一项我们都有一位校领导牵头负责。同时我们还成立了保障组和督导组，全力推进“双高”校建设。

总结起来，经过“双高”建设，学校六大方面得到了提升：

第一，学校党的建设力度显著加强。成立了机关党委，所有支部按要求配齐组织员和纪检委员，基层党组织建设得到了加强。同时学校充实了处级、科级干部，干部队伍的素质和结构更加科学、合理。

第二，立德树人的根本任务得到有效落实。学校坚持“三全”育人，落实“五育”并举，课程思政和“双带头人”全覆盖。学生辅导员和马克思主义学院教师高质量配备到位。

第三，师资队伍建设显著提升。通过“引育并举”，内培外引，师资队伍明显改善，效果显著。学校的知名度、美誉度、认可度都得到了明显提升。

第四，专业结构更趋合理。根据大湾区经济社会尤其是重点产业发展的需求，优化专业结构、凝练专业特色，形成专业品牌。

第五，内涵建设更加深入。学校坚持职业教育的职业性、实践性、开放性，校企合作、产教融合是职业教育的核心内涵，我们与京东、华为、广汽、岭南集团等龙头企业开展不同程度的合作。同时根据各专业的实际情况，鼓励多种形式、多种载体、多种层次的产教深度合作。

第六，精细化管理稳步推进。已逐步形成以学校章程为指引，学校治理体系、治理效能和治理水平有较大提高。

正积极准备职教本科试点

问：学校提出，到2025年要把番职院建成以本科层次职业教育为引领，具有中国特色和世界水平的高等职业院校。广大考生和家长都非常关心番职院的本科层次试点，能否描绘一下愿景？学校会如何稳妥推进职教本科试点？

何友义：产业发展和经济社会发展需要职业本科。举个例子，职业教育培养的一线技术技能人才，原来他只需要会操作普通机床就行；后来升级为数控机床，就要求会编程写代码，这就要有一定的数学和英语基础；现在，机器人代替了人操作数控机床，我们要培养的就是会操作、使用和维护机器人的人，这就需要掌握新一代信息技术和人工智能的知识。

其次，职业教育本身的发展需要职教本科。国家相关部委文件明确指出，职业教育是不同于普通教育的类型教育。关键是职业教育本科和应用型本科有什么区别？在我看来，应用型本科的逻辑起点是学科体系，研究的对象是知识，包括知识的传授、知识的应用和知识的创造等。但职教本科的逻辑起点能力体系，研究的对象是职业，对应的是职业的能力体系和技能体系，包括技能的形成、技能的提升、技能的传承等。因此，举办高层次职业本科教育已形成社会共识，十分必要，也是大势所趋。

再次，举办高层次职业本科教育也能提高职业教育吸引力、满足人民群众对更高层次教育的需要，职业教育不能成为“断头教育”，需要搭建“立交桥”。

本科层次的职业教育试点，我们正在积极准备。今年1月，教育部印发《本科层次职业学校设置标准（试行）》，明确了职业本科院校的设置条件。要满足这些条件，就需要进一步夯实高水平师资队伍。我们原来以人才培养为主，今后科技研发和社会服务的能力也需要大力加强。因此学校要建设以院士领衔的科技创新团队，以国家教学名师领衔的教学创新团队，以技能大师领衔的技能创新团队。

同时，我们进一步深化职业本科的内涵建设，突出职业教育本科的类型特色和层次特点，建设高质量的产教融合平台，全面推广“1+X”证书，全力推动“三教”改革，夯实高水平“双师型”队伍等。

开展职业教育本科试点，我们还要积极争取政府、行业和企业的支持。据了解，今年教育部将加大职业本科教育试点范围和规模。目前，我们已经制定了11个专业职业本科教育人才培养试点方案，并上报教育部。我们先把自己的条件准备好，可以说职业教育本科试点，我们“只欠东风”。

“引育并举”打造高层次“双师”队伍

问：在师资建设方面，番职院提出了要“引育并举”加大人才队伍建设力度。这方面采取了什么具体举措？最新进展怎样？

何友义：为了加大师资队伍建设，学校在5年内计划投入1.6亿元，用于引进和培养一批高水平“双师”队伍。

一方面，学校出台一系列措施引进人才，在全国引起广泛影响。目前，学校共引进了39名各级各类高层次人才，同时通过全国招聘，学校在原有5名国家级教学名师的基础上又新增了1名，现在共有国家级教学名师6人。全国1460多所高职院校里，国家级教学名师不到100人。

另一方面，学校在职的教职工，我们也鼓励他们通过国内外学习培训，提升学历学位。教职工攻读博士学位，第一学年可不承担岗位工作，工资待遇不变，其岗位工作由二级单位统筹安排。上学期期末，我们进行了动员会，200多名教职工踊跃报名。老师们感觉有奔头，充满了认同感、获得感和紧迫感。不过，为了不影响正常的教学秩序，学校将安排老师按工作需要分期分批接受教育和培训。

这次，我们引进的博士以上的高层次人才共有39人，同时，学校还面向全国招聘了硕士150人，从企业引进10多名产业精英。现在我们拥有博士90人，副高以上职称近300人。

新增与产业发展密切相关的专业群

问：作为广州职业教育的龙头院校，番职院肩负着为广州及粤港澳大湾区产业发展提供智力和人才支撑的重任。近年来，为提高对地方产业的支撑力度，学校从哪些方面进行了调整？未来将如何加强这方面的作用？

何友义：提高对地方产业的支撑力度，需要我们加强学校的专业群建设和内涵建设。

在专业群建设上，一方面要重点建设“2+8+2”个专业群。其中第一个“2”就是指两个国家级示范专业群要达到世界先进水平；“8”就是指其他的8个二级学院重点建设的专业群要达到国家“双高”校建设水平。此外，“十四五”期间，学校还要新增2个与广州及大湾区产业发展密切相关的专业群，一个是新能源智能网联汽车有关的专业群，另一个是在人工智能和数字经济大发展的环境下，重点发展人工智能、区块链方面的专业群。另一方面要动态升级调整部分专业群。拟将管理学院调整为现代物流学院，为大湾区快速发展的物流行业培养人才。此外，学校还率先建立了区块链产业学院，并对所有专业进行人工智能升级改造。

第三方面，进一步深化校企合作，强化内涵建设。按照培养高素质、复合型、创新型的技术技能人才的要求，重点解决好产教融合中“一头冷一头热”的问题，切实提高学校服务企业的能力，要求老师从企业中来、到企业中去、为企业服务。

顶层设计做好学校“十四五”规划

问：今年是“十四五”开局之年，想请您介绍一下，学校的“十四五”规划，会着重从哪些方面布局？有什么亮点？

何友义：“十四五”规划，学校党委非常重视。我们提前谋划，去年5月就开始研究，提出了：一个导向，即是服务粤港澳大湾区经济社会高质量发展；一个目标，即是建中国“双高”、创世界一流，争做职业教育类型特色的引领者和高质量发展的示范者；一个抓手，即是联合一批行业领军企业共建产业学院，整合提升人才培养质量、技术创新能力和社会服务水平；一个动力，即是提升治理能力和治理水平；一个保障，即是高水平“双师”队伍建设。

围绕粤港澳大湾区经济社会高质量发展需求，围绕建中国“双高”、创世界一流，争做职业教育类型特色的引领者和高质量发展的示范这个目标，重点推进以下几个方面的工作：一是对接大湾区战略性新兴产业需求，增设新的专业群；二是聚焦高端产业和产业高端，推动人才培养提质升级；三是提升校企合作层次和水平，建设多样化产业学院；四是适应产业创新发展需要，强化技术研发和技术服务；五是集聚关键资源，“引育并举”打造高层次“双师”队伍；六是激发办学活力，系统推进治理体系和治理能力建设；七是提升国际化水平，拓展国际交流合作广度和深度；八是塑造环境育人典范，打造特色鲜明的山水生态校园。

做好“十四五”规划，就是希望把顶层设计好，把结构、规模、效益协调好，把产教融合、产业学院等内涵做实。在我们的优势项目上，比如专业建设和课程建设、名师队伍建设和教学团队建设、职业教育理论研究和教育教学改革等方面，继续领先；而在短板和弱项上要持续下大功夫，补齐短板、增强弱项，一项一项攻关、一个一个突破，确保学校稳步发展、可持续发展、高质量发展。