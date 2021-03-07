学以致用，职校生寒假实习“干货”多

近日，各大高职院校陆续开学，不过部分学生阶段性实习并未按下暂停键。

近日，各大高职院校陆续开学，不过部分学生阶段性实习并未按下暂停键。

去年年底，一些高职院校开始安排大三学生正式实习。跨境电商、IT后端、核酸检验、网络安全研究助理……高职院校的学子们春节前后依然活跃在各个工作岗位上。有帮忙核酸检测的学子更是从腊月二十忙到了正月十五，就连年三十的年夜饭都是在岗位上吃的。让寒假实习接轨未来就业，成为学生培养自身工作能力和意志品质的磨刀石。

个案1

岭南支援小分队：学以致用，绽放别样抗疫青春

2021年的春节，新冠疫情余波仍未平息，无数返乡人在踏上归途前都被要求进行核酸检测，这让核酸检测量年前出现大幅增长。

1月27日，广东岭南职业技术学院护理与健康学院院长李岩接到广东凯普生物科技股份有限公司的来电：春节期间新冠病毒核酸检测量暴增，该公司急需一批生物、医检专业的老师及学生支援。

要不要派师生前去？李岩和院领导有点犯难：一方面，前去参与核酸检测有被感染的风险，但另一方面，学生有机会上一线参与抗疫工作也是难得的经历。学院领导们思虑再三后，还是把这份通知发给了学院师生。

“我学的是医学检验专业，既然都学了这个专业，疫情又需要人手，我也想参与到抗疫工作里面。”大三医学检验技术专业的刘建印很快报了名，没有任何犹豫。2月1日，刘建印就在学院2名老师的带领下，与另外8名医检专业的学生组建了“岭南支援小分队”，赶到凯普公司正式开始新冠病毒核酸检测工作。这一干，就是20多天。

从腊月二十到正月十五，小分队的成员们都坚守在岗位上。大年三十的年夜饭，刘建印是和“抗疫战友们”一起吃的。这是他第一次没有和家人团聚的春节。年初三开始，部分工厂开始复工，核酸检测工作又陆续进入一个小高潮。别人新年走亲访友时，他们套着防护服值守在采样点，手里握着的不是爆竹，是棉签和试管。

在实习日记里，刘建印这样写道：“我希望尽我自己的绵薄之力，为生命站岗，共同守护这座城，做有情有义有担当的中国人！”

“当初就看到有工作的时候，心里也是纠结了很久，然后到最后还是选择了过来，因为毕竟自己学的是这个专业，现在有这种需要，我们就来了。” 蓝益华告诉记者，他是与刘建印同专业的同学，也是第一次春节在外面过年。“还好有这些小伙伴一起陪伴着，也有一种亲人的感觉。” 蓝益华说。

近一个月的检测实战，“岭南支援小分队”放弃了春节与家人团圆，帮助了更多人回家团圆。“疫情刚爆发的时候，我就感觉（医学）检验对于（疫情）的防控是非常重要的，自己选这个专业，不亏！”防护服和面罩下，蓝益华眼神更显坚定。

个案2

李孟钊：在岗位上，要学会为自己的工作担责

“实习首先要学会做人做事，要勤奋，要抱着学习的态度，不要想着马上赚多少钱，老师之前都这样教过。” 李孟钊说。他是广州工程职业技术学院（以下简称“工程职院”）2018级国贸专业的学生，去年刚刚获得了“国家励志奖学金”，2019年还被评为“中国大学生自强之星”。

2020年3月，疫情防控的严峻时期，他主动请缨加入阳东区青年战疫志愿突击队，两个半月服务达400小时26分。作为国际贸易专业的学生，这个寒假他选择前往深圳市华宇飞翔科技有限公司，实习岗位正是跨境电商运营。

尽管整体工作流程与在学校所学并无很大差别，但是在选品、平台、操作运营等一些细节方面，还是和书本上所教的不一样。“真正到企业当中（去工作）会感觉到在学校学的还不够，很多要自己去体验。” 李孟钊说。

以选品为例，在学校时老师会对要上架的产品进行讲解，提醒学生要注意成本运费等，然而真正进入企业之后就需要学生自己实打实地分析、计算。在学校，学生只需要为成绩而“买单”，但在某个岗位上，学生要为自己的工作担责。

李孟钊选品的直接用户是英国的消费者，实习前一个月，他正好赶上了圣诞节前订单的“火爆期”。于是，他被临时调去管理仓库，负责货物的搬运，产品的整理、包装。作为壮劳力之一，李孟钊每天只能花个一两分钟处理自己的事，其他时间都泡在仓库。

勤奋、踏实、好学、肯干是他的信条。无论是打包快递，还是简单的搬货，李孟钊都是任劳任怨地完成他的“分外之事”。那个时候，他遇到的最大困难就是遗漏细节，为此他专门准备了一个本子记录易犯的错误，并且每天早晨都会看一遍。 “一个细节没注意，就可能会影响今天的整个工作，少一点经验，有些事情都把握不好，但把这些写在本子上会很清晰。”

李孟钊认为，从校园走出来的大学生并没有什么经验，实习岗位是让自己磨练意志、检验理论、积攒经验的大好时机。只有一直抱着学习的态度，勤奋踏实，才能拥有获得经验的制胜法宝。

个案3

陈召棠：终身学习，才能提升核心竞争力

广州城建职业学院软件技术专业大三学生陈召棠似乎有着超于同龄人的学习热情和能力：专业成绩全校第三，还只用了一个星期时间就学会Python（计算机编程语言）并通过计算机二级考试；每个周末都在自学网课，还会利用碎片化休息时间进行专业技能学习……这个寒假，他进入一家互联网企业的安全实验室，撰写软件程序脚本。

进入企业实习后，他对学习的热情并未有丝毫的消减。陈召棠告诉记者：“网络安全的领域中，一两天之内也存在着技术更新，如果你停个半年，很可能就会落后别人很多。我提倡终身学习，才能提升自己的核心竞争力。”

从软件技术专业过渡到网络安全领域，充满挑战，但趣味十足。“来到公司之后才发现网络安全其实也很精彩，我想对网络安全深入研究，以后想在这个领域一直工作下去。”兴趣是最好的老师，也是陈召棠且行且学的内在动因。

个案4

朱阳熙：实习让我了解到所学的应用价值

和陈召棠一样同信息技术打交道的，还有工程职院大三数字媒体应用技术专业的朱阳熙。“实习工作累，但是充满了希望！”这个来自广东潮州的小伙子谈及实习经历，似乎云淡风轻，但目光中却闪烁着对未来的憧憬。

新冠肺炎疫情冲击了社会经济和正常秩序，更是严重影响了蓬勃发展的IT行业。打算从事互联网行业的朱阳熙，深感求职之路的不易。回忆起找实习过程中的辛酸苦辣，朱阳熙表示，现在能拥有一个锻炼自己和施展才能的平台，他很知足。

IT似乎总是和加班有着不解之缘。实习初期，朱阳熙面对不熟悉的代码函数，相信勤能补拙，经常忙到晚上九点才离开公司。“主管要求我对公司内部的管理系统进行优化，采用权限控制。这是我在校读书期间没有做过的，属于我的知识盲区。” 于是，他就摸索着做技术设计，加班加点研究权限的设计模式。每日休息前，他还要查缺补漏，认真看框架文档、数据库原理和视频教学。

就这样，朱阳熙坚持了一个多月，不仅熟悉了本职岗位，他的工作能力更是得到了单位的认可。后来，还被公司安排参与产品的研发工作。“感谢我们学院的教师团队，让我了解到所学专业知识和能力在行业中的应用价值。” 朱阳熙说。