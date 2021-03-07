2020年全国共有各级各类学校53.71万所

2020年，全国共有各级各类学校53.71万所，在校生2.89亿人，专任教师1792.18万人。

近日，教育部发展规划司发布《2020年全国教育事业统计主要结果》。据教育事业统计，2020年，全国共有各级各类学校53.71万所，在校生2.89亿人，专任教师1792.18万人。

一、学前教育

2020年，全国共有幼儿园29.17万所。入园儿童1791.40万人，在园幼儿4818.26万人。其中，普惠性幼儿园在园幼儿4082.83万人，普惠性幼儿园覆盖率达到84.74%。幼儿园共有专任教师291.34万人。学前教育毛入学率85.2%。

二、义务教育

2020年，全国共有义务教育阶段学校21.08万所。招生3440.19万人，在校生1.56亿人。专任教师1029.49万人。九年义务教育巩固率95.2%。

全国共有普通小学15.80万所。小学招生1808.09万人，在校生10725.35万人。小学共有专任教师643.42万人。小学学龄儿童净入学率99.96%。

全国共有初中5.28万所。初中招生1632.10万人，在校生4914.09万人。初中共有专任教师386.07万人。初中阶段毛入学率102.5%。

三、高中阶段教育

2020年，全国高中阶段共有学校2.44万所。招生1504.00万人，在校生4127.80万人。高中阶段毛入学率91.2%。

全国共有普通高中1.42万所。招生876.44万人，在校生2494.45万人。普通高中共有专任教师193.32万人。

全国共有中等职业学校9865所。招生627.56万人，在校生1628.14万人。中等职业学校共有专任教师84.95万人。

四、高等教育

2020年，全国共有普通高校2738所。其中，本科院校1270所（含本科层次职业学校21所）；高职（专科）院校1468所。各种形式的高等教育在学总规模4183万人，高等教育毛入学率54.4%。

全国普通本专科共招生967.45万人，在校生3285.29万人。招收研究生110.66万人，在学研究生313.96万人。

全国共招收成人本专科363.76万人，在校生777.29万人。招收网络本专科277.91万人，在校生846.45万人。

全国普通高等学校共有专任教师183.30万人。

五、特殊教育

2020年，全国共有特殊教育学校2244所。招收各种形式的特殊教育学生14.90万人，在校生88.08万人。特殊教育学校共有专任教师6.62万人。

附注：

1.各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。部分数据因四舍五入的原因，存在着与分项合计不等的情况。

2.毛入学率，是指某一级教育不分年龄的在校学生总数占该级教育国家规定年龄组人口数的百分比。由于包含非正规年龄组（低龄或超龄）学生，毛入学率可能会超过100%。

3.高中阶段包括普通高中、成人高中、中等职业学校。其中，中等职业教育包括普通中等专业学校、职业高中、技工学校和成人中等专业学校。技工学校数据由2019年代替。

4.高等教育在学总规模包括研究生、普通本专科、成人本专科、网络本专科、高等教育自学考试本专科等各种形式的高等教育在学人数。