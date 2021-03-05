听~“模拟志愿填报，我有头绪了，你呢？”

随着新高考适应性考试成绩的公布，“如何做好模拟志愿填报”成了高三家长们近日热烈讨论的话题。

随着新高考适应性考试成绩的公布，“如何做好模拟志愿填报”成了高三家长们近日热烈讨论的话题。

本期专家|广东高等教育出版社原社长 张耀荣

给你听得懂、学得会、用得上的高考升学小知识

用好这次考试的成绩和排名，不仅是对学生自身水平的一次检测，也是熟悉新高考报考流程的好机会，大家一定要慎重抉择！

“我的成绩能报哪些大学，能读什么专业呢”,在之前的高招会中，广东高等教育出版社原社长张耀荣详细讲解了如何科学选择大学和专业的方法，一起来听听吧~

第一步：确定优先学校。

尽可能选择每一个层次的好学校，本科有“211工程”“985工程”“双一流”建设高校，省部共建高校，办学历史悠久的高校；

高职院校有国家示范性或国家骨干高职院校、省级的一流建设高职院校。

挑选自己心仪的学校及其专业范围就随之扩大。

第二步：确定专业范围。

如果学生希望有更高更好的教育成就，如大学毕业后继续深造，本科阶段可以考虑选择基础性的专业，毕业后选择研究生专业的方向就会更宽广，而且有助于自己成长为复合型人才。如果考虑大学毕业后直接就业，可以考虑选择实用性强的专业。

第三步：确定具体专业。

可首选那些强专业，即拥有硕士、博士点，甚至国家重点学科、一流建设学科的专业；或者是国家级特色专业（建设点），国家级综合改革试点专业，国家级卓越工程师教育培训计划等的试点专业，以及省级重点专业、校级重点专业。

第四步：确定专业顺序。

即根据自己的兴趣，结合所选专业在学校的地位轻重确定专业顺序。

可能有考生会问：志愿填报听父母的还是听自己的？

答：听父母的，自己拍板。自己对自己的选择负责， 并勇于挑战学习困难！

【出品】南方青春高考季