最新最全！广东高校2020年度一流本科专业名单请收好

近日，多所高校发布消息称，《教育部办公厅关于公布2020年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》已下发。

近日，多所高校发布消息称，《教育部办公厅关于公布2020年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》已下发。

通知显示，2020年度评选共认定了3977个国家级一流本科专业建设点（其中中央赛道1387个，地方赛道2590个）；同时，经各省级教育行政部门审核、推荐，确定了4448个省级一流本科专业建设点。

消息一出，备受瞩目。记者第一时间收集了广东高校公布的入选情况。可以预见，入选国家级和省级一流本科专业建设点的专业，都将成为高招的“香饽饽”，也是考生进行专业选择的重要参考指标。

多所高校新增一流专业超20个

记者汇总统计发展，在目前已公布本年度国家级和省级一流本科专业入选情况的高校中，入选总数上最多的是广东工业大学，数量达到27个。暨南大学、华南师范大学、华南农业大学、广东外语外贸大学和广州大学紧随其后，一流本科专业入选数量超过20个。

从入选国家级一流本科专业数量上看，广东工业大学、暨南大学、广州大学、深圳大学和广东外语外贸大学超过10个，排名靠前。从入选省级一流本科专业数量上看，华南师范大学、华南农业大学、暨南大学、广东工业大学和佛山科学技术学院超过10个，排名靠前。

记者留意到，在本次入选专业的高校中，广州大学、深圳大学、佛山科学技术学院和东莞理工学院入选数量名列前茅，体现了粤港澳大湾区高校高质量均衡发展的良好态势。此外，地方高校也在大步赶超，汕头大学、五邑大学、广东石油化工学院等高校表现不俗。

医科类高校也有不俗的表现，广州医科大学、南方医科大学和广东药科大学均入选一流本科专业达到10个及以上，广州中医药大学、广东医科大学表现也是可圈可点，彰显广东医科类高校水平在华南地区的领先地位。

特色高校专业建设也有长足进步，广东财经大学本次入选12个一流本科专业，广东金融学院、仲恺农业工程学院各入选5个，广东第二师范学院实现国家级一流本科专业“零的突破”。

此外，本次入选专业也有部分来自民办高校，如刚刚顺利完成转设的珠海科技学院，本次入选2个国家级一流本科专业、1个省级一流本科专业，在同类高校中成绩最佳。

高校出招提升专业建设水平

随着本年度国家级、省级一流本科专业建设点名单的公布，广东高校多所高校省级以上一流本科专业超过了该校已有本科招生专业的50%，专业建设成果喜人。

“我们将以一流本科专业建设为契机，推动学校专业建设及本科人才培养质量的持续提升，继续发挥粤港澳大湾区师范教育排头兵的引领作用。”华南师范大学有关负责人表示。目前，该校共有28个国家级、47个省级一流本科专业建设点（国家级直接列入省级），入选专业约占学校本科招生专业总数的60%，其中师范专业20个，占学校师范专业总数的83.3%，凸显学校已经形成以“师范特色”为主，多学科协调发展的良好专业布局，有效支撑学校“双一流”大学建设。

广东外语外贸大学获批国家级一流本科专业建设点33个，省级一流本科专业建设点14个，其中省级以上一流专业建设点占招生专业总数的64%，国家级一流专业建设点占比达到49%；广州大学总共有31个专业入选国家级、46个省级一流本科专业建设点（国家级直接列入省级），占2020年招生专业的 66.6% ，位居全省同类本科高校前列。

取得这样的成绩，和各个高校频出奇招，持续提升专业内涵建设水平有直接关系。比如，广州大学近年来积极适应国家战略、粤港澳大湾区建设及广州地区创新发展的人才需求，按照“做强理工、做优文科、做特教育”的原则持续优化调整专业学科结构，积极推进一流本科专业建设行动计划，打造一流专业集群。汕头大学高度重视本科专业建设，积极统筹谋划专业建设质量提升路径，出台《汕头大学一流本科专业建设方案》，优化专业结构，促进专业建设质量提升。

据悉，一流本科专业建设“双万计划”是教育部全面贯彻落实全国教育大会和新时代全国高校本科教育工作会议精神，推动新工科、新医科、新农科、新文科建设，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才，全面振兴本科教育，提高高校人才培养能力，实现高等教育内涵式发展的重要举措，从2019年开始分三年建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。

【记者】杜玮淦 姚瑶

【制图】姚瑶 实习生 潘宛晴