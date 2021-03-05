广州今年9月将新增这一批学校！有你家门口的吗？

今年9月，广州将新增一批中小学校，记者进行了梳理，快来看看有你家附近的吗？

广州新增学校有最新消息！今年9月，广州将新增一批中小学校，记者进行了梳理，快来看看有你家附近的吗？

越秀区：广州市执信中学二沙岛校区

去年10月19日，广州市执信中学二沙岛校区举行奠基仪式。该校区将建成为执信中学教育国际交流与合作试验基地，预计2021年9月首届招生,招生规模预计为750人。该校属非营利民办学校，国际课程将全英授课,届时外籍教师的比例将比较高。

天河区：执信中学天河校区、清华附中湾区学校

今年，广州将加快推进清华附中湾区学校建设，预计9月开始首批招生。清华附中湾区学校一期校区选址位于广州市天河区智谷片区，为广州市属公办十二年制学校。

另一所即将开办的学校——广州执信中学天河校区于2019年8月18日举行奠基仪式，这标志着该校将进入实质性建设阶段。学校建设规模为90个班，其中初中30个班，高中60个班。据了解，广州执信中学天河校区将是执信中学高中部主要承接校区，计划建设为全日制寄宿中学，选址于珠吉路，首期初中部预计在今年6月建成投入使用。

白云区：广州市白云区培文学校

去年8月7日，广州市白云区培文学校在江高镇举行开工奠基仪式。学校性质为九年一贯制民办学校，办学规模为小学36个班，初中48个班，预计可提供4020个优质学位，初定于今年9月正式开学。据悉，白云区培文学校是北大培文投资集团在广州市投资的第一所学校。

黄埔区：广州实验中学、中新广州知识城南洋华中学校

去年8月30日，广州新侨教育投资有限公司与新加坡南洋华侨中学校群代表签订了《广州新侨教育投资有限公司与新加坡南洋华侨中学校群合作办学管理协议》，双方明确了将在中新广州知识城合作管理一所十二年制国际化学校。中新广州知识城南洋华中学校已于2020年3月顺利开工建设，各项筹备工作稳步推进，首批学生将于2021年秋季入学。

另一所即将开办的学校——广州实验中学项目总投资超15亿元，定位为国家级示范性高中和广州市示范性高中，用地面积103000平方米（约154亩）。项目建成后设初中30个班，学位1500个；高中60个班，学位3000个。预计2021年部分开办。

番禺区：广州市番禺区天韵小学

为满足亚运城业主适龄子女入学需求，广州市番禺区教育局同意开办位于亚运城G区（乐羊羊路360号）的新建配套小学，学校命名为“广州市番禺区天韵小学”（简称“天韵小学”）。该校为为全日制公办小学，按番禺区现行义务教育阶段公办学校的管理渠道进行管理。据了解，天韵小学办学规模为36个教学班，2021年秋季学期开始招生，招收一年级6个班。

增城区：执信中学增城实验学校、暨南大学附属增城实验学校

去年3月18日，广州市执信中学增城实验学校正式签约落户增城区，该校被纳入执信中学教育集团，性质为公办九年一贯制学校。学校办学规模为96个教学班，其中初级中学48个教学班，小学48个教学班，预计2021年9月开学。广州市执信中学增城实验学校按照省级标准化学校的标准完成基础建设，同时由广州市执信中学负责学校的管理、业务指导、质量评估和监督，为该学校办学提供优质的教育服务资源。

暨南大学附属增城实验学校是由暨南大学与广东名可名教育投资有限公司在广州市增城区合作创办的一所国际化民办学校，是暨南大学对外办学的第一所附属实验学校。学校按照广东省一级学校建设标准进行施工设计，实施小班制教学，将于2021年9月正式开学。学校课程将根植于中国的语言、历史和文化，同时引入国外优秀的教育成果，并将公共服务的理念贯穿学生整个在校期间的生活。

南沙区：执信中学南沙学校

广州市执信中学南沙学校将于今年9月投入使用，该校为九年一贯制公办学校，规划设置54个教学班，其中小学36个班，初中18个班。近日，南沙区教育局联合广州执信教育集团公开招聘41名事业编制教师，招录人员工作地点在广州市执信中学南沙学校。

花都区：广东广雅中学花都校区

广东广雅中学花都校区是由广州市教育局与花都区政府合作共建，按广雅中学的办学理念、模式、标准建设的一所公办市属完全中学。去年9月，广东广雅中学花都校区初中部已招生，高中部预计将于今年9月开始招生。

【记者】马立敏 实习生 蔡楚萍