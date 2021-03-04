顺应国家区域发展战略需求，湛江科技学院来了！

湛江科技学院深化应用型人才培养模式改革，加强实验实训硬件建设，坚持走校企合作产教融合育人之路。

日前，教育部正式批复同意，广东海洋大学寸金学院转设为湛江科技学院。

根据批复的函件精神，湛江科技学院是独立设置的非营利性本科层次民办普通高等学校，由广东省负责管理。学校办学定位于应用型高等学校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

湛江科技学院的前身——广东海洋大学寸金学院，1999年由广东海洋大学与湛江寸金教育集团合作创办，2006年经教育部批准为独立学院，2021年经教育部批准为本科层次民办普通高等学校。

办学实力雄厚

获广东省民办教育突出贡献奖

走过22年“立德树人、守正创新”的办学之路，湛江科技学院从建校初第一届专科生207人发展至今在校本科生20000人；从9名教职工发展至今海内外专兼职老师1100人；校园面积由约200亩发展至今2000亩；从3个专科专业发展至今六大学科门类41个本科专业。会计学、英语语言文学两学科被列为广东省高校重点培育学科；音乐学专业、园林专业是广东省特色专业；有5个省级专业综合改革试点项目，专业综合改革和课程建设初显特色和优势；已经建成9门省级精品课程，50门校级精品课程，开设94门MOOC课程。学校纸质藏书186.50万册，电子图书106.43万册，中文纸质期刊693种，电子期刊9441种，15个数据库；校内实验室165个、校外实践教学基地127个。作为粤西办学规模最大、实力最强的民办高校，湛江科技学院获“广东省民办教育突出贡献奖”。

校园建设成效显著

新湖校区列为“广东省重点建设项目”

湛江科技学院现有麻章、新湖两个校区，校园占地面积近2000亩，校舍建筑面积70万平方米。麻章校区建筑以明快的橙色为主色调，现代化的建筑群错落有致；新湖校区建筑中西合璧，恢弘大气，校内湖光秀色，学校曾获“湛江市园林式单位”荣誉称号。

新湖校区二期建设基本完工，行政楼、教学楼、实验楼、艺术楼、图书馆、体育馆、游泳池、田径场、网球场等学习生活设施一应俱全，一万七千名师生在新湖校区工作学习和生活。校园内无线网络全覆盖，教学生活区启用多项智能服务，信息化、智慧型、园林式的现代化校园成为师生静心治教、潜心求学的圣地。

应用型人才培养成绩卓著

4万多应用型人才走出校门服务社会

湛江科技学院深化应用型人才培养模式改革，加强实验实训硬件建设，坚持走校企合作产教融合育人之路，实施创新强校与质量工程，不断提升人才培养质量，毕业生以“作风踏实、基础扎实、能力真实”的品牌形象深受社会各界欢迎。

——建成“省级经济管理实验教学示范中心”。为了进一步凸显鲜明的经济学、管理学学科特色，学校高水平推进实验室建设，强力支撑应用型人才培养。2018年，学校获批“省级经济管理实验教学示范中心”。该中心总面积1500多平方米，设备总价值达3000多万元。2019年主办了省级实验教学示范中心建设研讨会，复旦大学、澳门城市大学等多所高校的领导专家、知名学者莅校，共同探讨高起点、高水准的实验教学示范中心建设。

——形成“新商科”实践教学矩阵。学校注重培养学生实践动手能力，大力建设“新商科”类实验室。智慧银行实验室、证券投资仿真实验室、保险理财仿实验室、跨境电商综合实训室、财务共享服务实验室、会计综合仿真实验室等共同构建起了“新商科”实践教学矩阵；使用科技与智能手段大力度整合课程资源，以流程模拟、场景体验方式，锐意革新教学手段，进一步激活师生学习交流的积极性。如跨境电商实验室，通过B2C出口交易平台、跨境物流系统、支付系统、海关监管系统筹仿真操作，构建了完整的跨境交易生态圈，生动再现跨境B2C出口商业模式的交易流程，使学生在校期间就切实掌握实战的专业知识。

——打造新工科“智慧学习工场”。投资4000万元，打造“新工科”特色专业群实验教学资源平台，IT技术、虚拟仿真、移动学习、VR游戏等前沿技术在实验教学中得到广泛应用，校企协同育人成效明显，湛江科技学院“智慧学习工场”为学子创出一片科技育人新天地。依托优质的基地及平台资源，革新传统的课堂教学，湛江科技学院主动探索和顺应国家新一轮科技革命与产业变革的战略行动，初步结出了新工科应用型人才培养硕果：师生共同开发设计的作品在广东省大学生计算机设计大赛中屡获一等奖、二等奖；在2019年中国机器人大赛中，师生斩获四个一等奖。

师资力量雄厚

成立“北部湾发展研究中心”搭建国际学术团队

强教必先强师。师资队伍是立教之本、兴教之源。湛江科技学院坚持“引进与培养同步、优化与提高并重”原则，打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高水平教师队伍。目前，学校有海内外专兼职老师1100人，其中具有副高级以上职称的297人，具有研究生学历教师634人，海归博士、北大复旦学霸、央企专才云集，共同守护教学质量关。

学校按照“聚焦区域、关注行业、突出应用、凝练特色”工作思路，根据致力于建设具有鲜明经济学、管理学学科特色的高水平本科院校的目标，率先成立了“北部湾发展研究中心”，以本校教师+国内外高校教师的人员组成，积极搭建起为国家区域经济发展服务的国际合作科研学术团队。

四年来，该学术团队出版《北部湾城市群经济蓝皮书》等学术著作，探讨全球视野下北部湾发展新模式；在SSCI等期刊发表学术成果；成功举办了两届“北部湾区域经济国际研讨会”，日本东北大学、明治大学的教授学者及国内知名高校的专家学者云集，共同探讨北部湾城市群区域经济的问题及发展趋势。丰硕的研究成果，奠定了“北部湾发展中心”在粤西地区的学术地位。

实现战略性跨越

顺应科技强国战略，与区域经济发展同向同行

广东海洋大学寸金学院成功转设并更名为湛江科技学院，是学校发展史上的又一次战略性迈进，学校事业有了新进展，教学质量、教育品牌、社会形象有了新提升。

湛江科技学院致力于建设区域性、应用型、国际化、具有鲜明经济学、管理学、工学特色的高水平民办本科院校。顺应国家科技强国战略，主动调整优化学科专业布局，以经济学、管理学、工学为主体，文学、艺术学为两翼，以教育学为重要补充，培养具有良好职业道德和社会责任感、具有宽厚的基础知识和扎实的专业基础，具有较强的实践动手能力和创业精神，具有良好的外语水平和信息技术应用能力的高素质应用型、技术技能型人才。

湛江科技学院是湛江市域内唯一以“湛江”地域命名的本科高校，学校扎根湛江大地办大学，明确“应地所需、依地而建、为地所用、因地而兴、受地所托、顺势而为”的办学思路，打好“湛江牌”，讲好“湛江故事”、写出“湛江文章”、绘好“湛江画卷”、唱出“湛江旋律”、发出“湛江声音”，构建起学校的发展战略与区域经济社会事业发展相同步、学校的学科专业结构与区域经济主导产业相适应、学校的科技创新与区域经济发展技术需求相衔接、学校的人才培养目标与区域所需的专业人才职业能力要求相匹配的事业发展新格局，为湛江建设教育强市、加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极做出应有的贡献！

湛江科技学院将继承和弘扬“兴学育才，造福桑梓”的创校精神，乘国家高等教育战略变革的东风，以转设更名为契机，加快内涵发展、特色发展、高质量发展，为服务国家战略发展和区域经济社会建设再献新功。