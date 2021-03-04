湛江科技学院“小学教育”专业申报成功

该专业符合该校新的学科专业定位，适应国家、地方经济社会发展及市场需求，就业前景喜人。

近日，教育部发布《关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知（教高函﹝2021﹞1号）》，湛江科技学院2020年申报的“小学教育”专业获批通过！该专业符合该校新的学科专业定位，适应国家、地方经济社会发展及市场需求，就业前景喜人。

国家在教育发展规划纲要中明确指出要巩固提高九年义务教育水平。“小学教育”专业的申报，符合该校学科专业结构优化要与区域经济主导产业相适应的目标定位，是在巩固学校优势专业基础上的新布局，是学校增强服务地方经济社会发展能力的新作为，更是学校与时俱进、将自身发展融入国家区域发展重大战略需求的新体现！至此，湛江科技学院本科专业数达到42个，涉及经、文、工、农、管、艺、教七大学科门类。

专业设置

附湛江科技学院“小学教育”专业介绍：

【人才培养目标】

本专业培养具有高尚师德与深厚教育情怀，具备丰厚的人文、科学与艺术素养，扎实的学科知识，突出的专业能力，德智体美劳全面发展，一专多能，胜任小学教育教学、研究和教育管理工作的高素质小学教育工作者。

【社会需求】

培养和造就一支高素质、高学历的小学教师队伍是21世纪教育发展的需要。《面向21世纪教育振兴行动计划》指出，要把小学和初中阶段教育的专任老师的学历提升到本科层次，使中小学教师的整体素质明显提高。随着小学教育现代化建设步伐的加快，从社会发展对小学教师的学历要求来看，小学教师本科化，是未来发展的必然趋势。

2019年6月10日，麦可思研究院在北京发布《就业蓝皮书：2019年中国大学生就业报告》，报告显示：2018届本科各学科门类毕业生就业率中教育学排第三，为90.8%，仅次于工学和管理学。从事最多的职业类是“中小学教育”；就业比例增长较多的前三位职业类中“中小学教育”排行第一，上升了3.2%。在全国本科专业的平均工作相关度71%的情况下，小学教育专业相关度为94%；在工作与专业相关度最高的30个专业中，小学教育专业排第五。

在小学教育领域日趋市场化的大背景下，小学教育专业有着相当广阔的就业前景。如小学教师、教育机构老师、政府单位公务员（教育行政岗位）等，在未来二十年内将迎来就职的黄金期。

【专业优势】

师资优势：拥有一支业务能力强、教研水平高的专职教师队伍。小学教育专业教师共13人，具有副教授及以上（含其他副高级）职称教师人数8人；具有博士学位教师4人，硕士及以上学位12人。广大教师在小学教育领域有丰富的从业经验，长年深耕教学一线。为了进一步加强师资力量，学校计划未来3年再引进专业教师6名，逐步打造师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高水平教师队伍。