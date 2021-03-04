广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

春日正妖娆，莫负好时光！我在这里，“职”待你来！

2021-03-04 10:03 来源：南方网
字号减小 字号增大

三月，紫荆花开，木棉高挂

这是一个春暖花开的季节

三月，春考到来，圆梦高职

这是一个叙写青春的季节

美好的春日里，当然是美景与美食都不可辜负

今天，我们走进家长关注度较高的三所高职院校

一起来感受春满校园、春满人间

也憧憬一下即将到来的象牙塔生活吧

春日正妖娆，莫负好时光

让我们一起在这个春日里焕然新生

　　广州华夏职业学院

　　广州华夏职业学院校园建筑吸取岭南建筑之精华和神韵，银墙绿瓦搭配和谐，亭台楼榭错落有致，湖光山色处处皆景，生活、教学设施完善，是一所环境一流的花园式大学。

　　有美景更有美食物，说起华夏，就不得不谈谈他的网红食堂啦~

　　华夏的网红食堂总面积6700㎡，总投资1000多万元，每一个餐盘底部都植入了芯片，集功能和文化为一体，拥有人脸识别、远程点餐、无人收银等黑科技服务。在这里，没有吃不到，只有“今天吃什么?”。

　　学校特色的“人性化管理自选宿舍”让学生可通过自选宿舍系统自由挑选舍友，每个宿舍都有空调、洗衣机、宽带、热水器等用品。每年还会举办宿舍美化大赛，等你来拿大奖。

　　广州华商职业学院

　　广州华商职业学院拥有5个饭堂、2条商业步行街、3个超市、1个健身房、2个咖啡馆等，让你拥有精细丰富的生活内涵。

　　高质量的生活就得衣食住行，样样具备，舒适现代化的住宿环境更是最基本的要求。在华商，标准四人间、标准六人间；电梯公寓三人间、套房公寓单人间；套房公寓二人间、套房公寓三人间……

　　宿舍全部配有空调、电风扇、饮水机、洗衣机、学习桌、椅子拥有独立的卫生间和冲凉房。精致生活，值得你拥有~

　　广州城建职业学院

　　广州城建职业学院位于广州从化区，占地面积1300多亩，是一所的现代化园林式大学。

　　健康的生活肯定离不开食与休——美食与休息。城建校园的美食也让人眼花缭乱，一区和二区两食堂再加三区小食街，各种美食应有尽有，关键是还很便宜!

　　校内不仅有饭堂也有校园超市，食品方面也是非常的安全，都是会有膳管部门严格监督。饮食健康也是保持身体健康的一种噢。

　　繁忙的学习课程结束后，相信同学们肯定是想回宿舍休息休息。这时，良好的宿舍环境就在这显得特别重要，窗明几净、静雅又温馨。学生宿舍床位布局为大学常见的上床下桌的6人间，宿舍标配独立卫生间和空调。

　　注：部分内容来源各高职院校官微。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第03期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235