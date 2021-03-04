春日正妖娆，莫负好时光！我在这里，“职”待你来！

正在奋斗的学子们，让我们一起在这个春日里焕然新生！

三月，紫荆花开，木棉高挂

这是一个春暖花开的季节

三月，春考到来，圆梦高职

这是一个叙写青春的季节

美好的春日里，当然是美景与美食都不可辜负

今天，我们走进家长关注度较高的三所高职院校

一起来感受春满校园、春满人间

也憧憬一下即将到来的象牙塔生活吧

春日正妖娆，莫负好时光

让我们一起在这个春日里焕然新生

广州华夏职业学院

广州华夏职业学院校园建筑吸取岭南建筑之精华和神韵，银墙绿瓦搭配和谐，亭台楼榭错落有致，湖光山色处处皆景，生活、教学设施完善，是一所环境一流的花园式大学。

有美景更有美食物，说起华夏，就不得不谈谈他的网红食堂啦~

华夏的网红食堂总面积6700㎡，总投资1000多万元，每一个餐盘底部都植入了芯片，集功能和文化为一体，拥有人脸识别、远程点餐、无人收银等黑科技服务。在这里，没有吃不到，只有“今天吃什么?”。

学校特色的“人性化管理自选宿舍”让学生可通过自选宿舍系统自由挑选舍友，每个宿舍都有空调、洗衣机、宽带、热水器等用品。每年还会举办宿舍美化大赛，等你来拿大奖。

广州华商职业学院

广州华商职业学院拥有5个饭堂、2条商业步行街、3个超市、1个健身房、2个咖啡馆等，让你拥有精细丰富的生活内涵。

高质量的生活就得衣食住行，样样具备，舒适现代化的住宿环境更是最基本的要求。在华商，标准四人间、标准六人间；电梯公寓三人间、套房公寓单人间；套房公寓二人间、套房公寓三人间……

宿舍全部配有空调、电风扇、饮水机、洗衣机、学习桌、椅子拥有独立的卫生间和冲凉房。精致生活，值得你拥有~

广州城建职业学院

广州城建职业学院位于广州从化区，占地面积1300多亩，是一所的现代化园林式大学。

健康的生活肯定离不开食与休——美食与休息。城建校园的美食也让人眼花缭乱，一区和二区两食堂再加三区小食街，各种美食应有尽有，关键是还很便宜!

校内不仅有饭堂也有校园超市，食品方面也是非常的安全，都是会有膳管部门严格监督。饮食健康也是保持身体健康的一种噢。

繁忙的学习课程结束后，相信同学们肯定是想回宿舍休息休息。这时，良好的宿舍环境就在这显得特别重要，窗明几净、静雅又温馨。学生宿舍床位布局为大学常见的上床下桌的6人间，宿舍标配独立卫生间和空调。

注：部分内容来源各高职院校官微。