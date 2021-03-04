执信中学天河校区、清华附中湾区学校今年秋季首批招生

新开办小学2所，新完工幼儿园1所，执信中学天河校区、清华附中湾区学校实现秋季首批招生……

新开办小学2所，新完工幼儿园1所，执信中学天河校区、清华附中湾区学校实现秋季首批招生……3月2日，天河区第九届人民代表大会第九次会议开幕，区长谭明鹤作政府工作报告，回顾了“十三五”期间及2020年天河的高质量发展之路，同时展望“十四五”。记者获悉，报告透露了天河教育今年的“新动向”。

据悉，“十三五”期间，天河教育发展更加优质均衡。天河坚持高起点规划、高标准建设、高质量开办，持续加大优质教育资源供给，成功创办广州中学、广州奥林匹克中学，清华附中湾区学校、执信中学天河校区顺利落户，东北部优质教育资源欠缺问题明显改善。

同时，率先试点建设微小型幼儿园，经验全市推广；5年累计新增公办幼儿园（园区）35个，新建、改扩建小学10所，新增学位4.1万个，圆满完成学前教育“5080”攻坚任务。在全市率先实现公办示范性高中全覆盖，区属公办高中高考高优率连续多年领跑全市。

报告透露，2021年，天河将着力发展优质均衡教育。坚持立德树人，深入实施“天河优教行动”。巩固学前教育“5080”攻坚成果，大力扶持发展普惠性幼儿园。

其中，将推动广州中学凤凰校区、天河外国语学校智慧城校区等重点项目建设，确保3个新建和改扩建小学项目年内开工，第八十九中学新增北区工程年内完工，新开办小学2所，新完工幼儿园1所，执信中学天河校区、清华附中湾区学校实现秋季首批招生；加快清华附中湾区学校二期校区用地征拆，年内完成用地范围内高压架空线迁改。深入推进集团化办学，实施东部教育提升计划。

此外，天河还将加大人才引育力度，健全管理机制，打造充满活力的教师队伍。深化基础教育评价改革，提升教育治理能力。