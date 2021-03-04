最新广东高校一流本科专业名单请收好

可以预见，入选国家级和省级一流本科专业建设点的专业，都将成为高招的“香饽饽”，也是考生进行专业选择的重要参考指标。

近日，多所高校发布消息称，《教育部办公厅关于公布2020年度国家级和省级一流本科专业建设点名单的通知》已下发。

消息一出，备受瞩目。

可以预见，入选国家级和省级一流本科专业建设点的专业，都将成为高招的“香饽饽”，也是考生进行专业选择的重要参考指标。

通知显示，本次2020年度评选共认定了3977个国家级一流本科专业建设点（其中中央赛道1387个，地方赛道2590个）；同时，经各省级教育行政部门审核、推荐，确定了4448个省级一流本科专业建设点。

具体到广东省，据记者不完全统计，目前已有14所高校公布了本年度国家级和省级一流本科专业的入选情况。从二者入选的总数上看，华南理工大学、暨南大学、广东外语外贸大学和广州大学的一流本科专业入选数量超过20个，排名前三。从入选国家级一流本科专业数量上看，华南理工大学、暨南大学、广州大学和广东外语外贸大学超过10个，排名前三。从入选省级一流本科专业数量上看，华南理工大学、暨南大学和佛山科学技术学院超过10个，排名前三。

记者留意到，在本次入选专业的高校中，佛山科学技术学院和东莞理工学院入选数量名列前茅，体现了粤港澳大湾区高校高质量均衡发展的良好态势。医科类高校也有不俗的表现，广州医科大学、南方医科大学均有入选11个一流本科专业，彰显广东医科类高校水平在华南地区的领先地位。

此外，本次入选专业也有部分来自民办高校，如刚刚顺利完成转设的珠海科技学院，本次入选2个国家级一流本科专业、1个省级一流本科专业，在同类高校中成绩最佳。

一流本科专业建设“双万计划”是教育部全面贯彻落实全国教育大会和新时代全国高校本科教育工作会议精神，推动新工科、新医科、新农科、新文科建设，做强一流本科、建设一流专业、培养一流人才，全面振兴本科教育，提高高校人才培养能力，实现高等教育内涵式发展的重要举措，从2019年开始分三年建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。

【记者】杜玮淦 姚瑶

【制图】姚瑶 实习生 潘宛晴