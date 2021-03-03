大数据应用、知识产权、新能源汽车，东莞高校新增多个热门专业

今年东莞多所高校新增瞄准新兴产业和前沿技术的热门专业，突出高素质应用型、技术型人才培养，包括知识产权、大数据应用、新能源汽车、互联网金融等专业。

聚焦社会发展与人才培养需要，每一年高校专业设置都有微调，近日教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，今年东莞多所高校新增瞄准新兴产业和前沿技术的热门专业，突出高素质应用型、技术型人才培养，包括知识产权、大数据应用、新能源汽车、互联网金融等专业。

近日，东莞理工学院通过微信公众号发布推送，今年学校新增3个本科专业分别是：知识产权、微机电系统工程、道路桥梁与渡河工程。由此，该校本科专业总数增至58个，建立起以工学为重点，涵盖管理学、文学、理学、经济学、法学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科专业体系。

在本次新增专业中，还有广东科技学院的身影，该校今年将新增6个本科专业，分别是：互联网金融、智能制造工程、新能源汽车工程、智能科学与技术、大数据管理与应用、服装与服饰设计。

新增的6个专业将于今年开始招生。届时，广东科技学院本科专业将增至41个，其中工学专业18个、管理学专业9个、经济学专业5个、文学专业4个、艺术学专业5个。

此外，东莞理工学院城市学院新增一个专业，即数据科学与大数据技术。

对于新专业的增加，东莞理工学院表示新专业申报是学校聚焦国家战略和经济社会发展需求，结合学校学科优势和人才培养定位，不断优化专业结构，持续推进新工科和新文科发展的重要举措之一。

随着东莞深入参与“三区”建设、全力推动“品质东莞”建设，越来越多优质企业来莞投资、大量高端人才来莞创业和就业，这些瞄准新兴产业和前沿技术的热门专业，突出高素质应用型、技术型人才培养，不仅给广大考生来莞求学提供更大的选择空间，也为东莞发展储备一批高素质应用型创新人才。

新增专业有何特色亮点，一起来看看。

知识产权专业

涵盖人文社科、自然科学、工程技术、法学、管理学、经济学，侧重于对学生进行知识产权法律方面理论素养的培养和实践能力的锻炼，培养从事知识产权相关工作的高素质应用型法律人才。

微机电系统工程专业

以机电技术，尤其是微机械为基础，综合机械、电子、控制、软件、材料等多学科，培养能面向微机电系统领域从事微纳制造工艺与装备研究、微纳器件系统开发等方面工作的高素质复合型创新人才。

道路桥梁与渡河工程专业

该专业融汇土木工程与交通运输工程两个一级学科，涵盖了桥梁与隧道工程、道路与铁道工程，以及岩土工程、结构工程等二级学科，主要为交通基础设施建设培养高级工程技术人才。

互联网金融专业

培养掌握经济学、金融学、计算机应用技术和互联网金融的基本理论和分析方法，具备较强的利用网络平台和信息手段解决现代经济特别是金融领域实际问题的技能高素质应用型人才。

智能制造工程专业

培养熟悉智能制造系统的结构及相关组成，掌握使用智能制造系统进行机械产品的设计与制造，能在机械产品智能制造及相关领域从事技术或服务工作的高素质技术应用型人才。

新能源汽车工程专业

培养掌握新能源汽车设计、制造、检测及维修等方面的专业基本理论知识，具有新能源汽车产品设计、制造和生产组织管理等方面专业能力，能够在汽车新能源汽车工程领域从事汽车产品设计、制造等应用型工程技术人才。

智能科学与技术专业

培养具备智能科学与技术、智能信息处理与控制等方面知识，能在智能制造、智能控制、人工智能、云计算、大数据等领域从事智能系统设计、信息处理、智能行为决策工作的高素质应用型工程技术人才。

大数据管理与应用专业

培养掌握管理学、数学、统计学和计算机科学技术基础知识，能够利用大数据采集、处理、分析与应用技术和方法，从事数据分析与处理、运营管理等工作的高素质应用型人才。

服装与服饰设计专业

培养具备服饰创意与策划、服饰产品设计表达、设计执行和模型塑造的能力，在中小企业从事服饰产品造型设计和管理工作的高素质应用型人才。

数据科学与大数据技术

2016年开始设置的本科专业，课程教学体系涵盖了大数据的发现、处理、运算、应用等核心理论与技术，培养社会急需的具备大数据处理及分析能力的高级复合型人才。