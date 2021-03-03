广州中考3月8日开始报名！体育考试项目报考有变化

2021年广州市高中阶段学校考试招生报名将于3月8日至12日进行。

3月1日，记者从广州市招考办获悉，2021年广州市高中阶段学校考试招生（下称“中考”）报名将于3月8日至12日进行。为统筹做好疫情防控和中考报名工作，切实保障中考报名安全、顺利进行，本次报名继续采取全程网络方式进行，考生可在网上申请考生号，报名点在线审核资格、派发考生号，再由考生网上填写报名信息、缴纳考试费完成报名。

广州应届毕业生、往届生及外地返穗生登录中考服务平台，通过“粤省事认证”实名认证后进行考生号申请及报名。广州应届毕业生无须上传报名材料，系统根据学籍和户籍数据自动审核报名资格，通过后予以派发考生号。已于初三上学期采集身份证并派号的应届毕业生无须再在网上申请派号，未采集身份证派号的应届毕业生也可选择提交身份证给毕业学校派号。往届生和返穗生须上传报名材料，由区招考办审核通过后予以派号。无广州学籍的港澳台及国外来穗升学生携带报名材料到区招考办办理报名资格审核，领取考生号进行网上报名。

考生在网上报名时主要填写个人基本信息、申报体育考试项目和各类升学资格，最迟须于3月12日18:00前完成报名信息确认，逾期未确认的报名无效。需要注意的是，体育考试项目由以往的必考项目二选一、选考项目五选一，改为一类项目中长跑和游泳二选一，二类项目跳类、投类、球类八选二。缴纳考试费改为网上缴费，参加高中阶段学校统一录取的考生须在报名确认后，于3月19日前登录中考服务平台，按系统操作指引缴纳考试费。

考生还需要注意，如申报各项升学资格，报名确认后要及时上传相应材料并提交原件给报名点核验。其中涉及提供父母材料的，需注意是否已通过监护人身份核验，未通过核验的，需要一并上传监护人材料或按指引由监护人通过“粤省事”刷脸登录完成核验。名额分配报考资格无需考生网上申报，中考服务平台将直接呈现有关的资格信息和审核状态，考生可实时查阅。考生可登录中考服务平台或关注“广州招考”微信公众号查询各类资格审核结果，对审核结果有异议的，应及时补充或更新相关材料申请复审。

今年是广州中考改革政策实施的第一年，有关中考工作安排和最新动态，广州市招考办将第一时间通过广州招考网、“广州招考”微信公众号和官方微博发布，请考生留意。