广东5所高校撤销了这6个本科专业

日前，教育部公布《2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果》。经申报、公示、审核等程序，对各地各高校向教育部申请备案的专业予以备案。根据高等学校专业设置与教学指导委员会评议结果，确定了同意设置的国家控制布点专业和尚未列入专业目录的新专业名单。

南都记者从名单中看到，全国新增备案本科专业2046个，新增审批本科专业177个，调整学位授予门类或修业年限专业93个，撤销本科专业518个。广东高校方面，新增备案本科专业共有121个，新增审批本科专业4个，调整学位授予门类或修业年限专业3个，撤销本科专业6个。

与去年相比，本年度全国高校新增备案专业增加了374个，撤销专业也多了151个。广东高校方面，新增备案专业比去年增加了9个，新增审批专业、调整学位授予门类或修业年限专业和撤销本科专业均下降。

在新增备案本科专业中，广东共有43所高校上榜，其中新增最多的院校为深圳技术大学，共有8个专业成为新增备案本科专业；去年，该校也是新增最多专业的广东院校。同时，诸如暨南大学、肇庆学院和广东科技学院新增专业也较多，分别有5个、6个、6个。

此外，记者还看到，暨南大学、汕头大学、广东药科大学和仲恺农业工程学院均有一个专业成为新增审批本科专业；3所高校调整学位授予门类或修业年限专业3个，还有5所高校撤销了6个本科专业。

整合广东高校的新增备案和审批本科专业名单可发现，在这125个专业当中，涵盖了包括工学、理学、管理学和文学等9个学位授予门类，其中工学类专业就有50个，占比40%；此外专业较多的门类还有管理学（15个专业）、艺术学（15个专业）、理学（10个专业）等。

南都记者还了解到，作为近年备受欢迎的专业，人工智能专业今年依旧火热，有5所广东高校新增了该专业，同时还有4所广东高校新增了大数据管理与应用专业，4所高校新增了数据科学与大数据技术专业。

由此不难看出，许多新增专业为服务国家战略、社会重点领域的急需专业，紧密结合珠三角、粤港澳大湾区的经济、社会发展以及前沿技术的人才需求。同时，随着教育部积极推进新工科建设，广东高校在新工科专业方面也正在不停发力，许多专业与广东高校深度融入粤港澳大湾区建设战略和发展需求不无关系。