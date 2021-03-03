公办普高招随迁子女计划最高提至18%！

好消息！今年要参加广州中考的随迁子女注意了，公办普通高中随迁子女招生计划比例提升了，由原来的8%最高提升至18%。3月1日，广州市招生办发布了详细的广州中考问答。在随迁子女报考公办普通高中方面，省、市属和越秀、海珠、荔湾、天河区属公办普通高中招收随迁子女的计划为该校当年招生计划的8％至15％，其他区属公办普通高中招收随迁子女的计划为该校当年招生计划的8％至18％，区属公办普通高中的具体比例由各区根据实际情况确定，省市属公办普通高中的具体比例由学校自行确定。

中考还有哪些注意事项？快戳专业问答！

一、广州市高中阶段学校考试招生（简称“中考”，下同）报名须具备什么条件？

答：符合下列条件之一者，可报名参加广州市2021年中考：（一）具有广州市初中学籍的应届毕业生。

（二）具有广州市户籍的外地返穗生或往届生。

（三）经批准的港澳台或国外来穗升学生。

（四）广州市初中学校毕业的非本市户籍往届毕业生。

二、高中或中职在校生能报名参加中考吗？

答：不能。

三、体育考试项目有什么变化？

答：体育考试项目由以往的必考项目二选一、选考项目五选一，改为一类项目中长跑和游泳二选一，二类项目跳类、投类、球类八选二（同类只能选其一）。二类项目包括立定跳远、三级连续蛙跳、一分钟跳绳、投掷实心球、推铅球、足球、篮球和排球。

四、报名后户籍信息发生变更，如何更改？

答：考生的户籍信息在报名结束后发生异动的，考生须尽快凭户口簿和身份证向报名点提交户籍变更申请，最迟于志愿填报开始前2周完成，逾期未更正的以原报名信息为准。

五、学籍信息有误如何更改？

答：考生在中考服务平台的学籍信息，包括学籍号、“是否具有广州市三年初中完整学籍”及“本校三年完整初中学籍”等基本信息均来源于“广州市教育综合管理系统”。如有误，考生可联系初中学校，提交相关学籍材料报各区学籍管理部门核实更改，再报区招考办处理。

六、报名信息确认后，还可取消确认修改吗？

答：报名时间截止前已确认、因故需修改的，考生可向报名点提出申请，经报名点取消确认状态后可再次修改并确认。

七、哪些考生需要在网上提交资格申请，需要提供什么材料？

答：凡欲申请政策性照顾学生、符合公办普通高中报考条件的随迁子女、跨区生、加分或优先录取考生、体育或艺术特长生等升学资格的考生，须在中考服务平台资格申报栏目申报相应资格，按要求上传审核材料，并提交材料原件供报名点核验。

八、哪些考生需要进行监护人身份核验？

答：对申请政策性照顾学生、加分或优先录取考生、符合公办普通高中报考条件的随迁子女资格的考生，须先进行监护人身份审核。前期未采集父母身份证件或监护人身份核验未通过的考生，须按页面指引通过监护人刷脸登录“粤省事”核验或上传监护人身份证件、亲子关系材料（如与父母或一方同户的户口簿、《出生医学证明》或监护人变更的法院判决书等）进行核验。报名点根据考生提供的证件材料在中考服务平台进行初审，区招考办复核。监护人身份核验通过后，方可进行相应资格审核。

九、具备什么条件的考生可报考名额分配计划？

答：名额分配即近年来实行的指标到校政策，按省的政策规范表述为“名额分配”。根据国家、省关于优质普通高中名额分配招生的规定，广州市2021年至2023年公办的示范性普通高中学校和省一级普通高中学校将50%的招生计划合理分配到初中学校。

报考名额分配计划的考生，须同时具备以下条件：一是具有广州市户籍（含政策性照顾学生）；二是具有同一初中学校三年完整学籍并在该校就读到毕业的初中应届毕业生，或从市外转学到本市并在转入学校就读到毕业的初中应届毕业生。

十、什么是跨区生？如何办理跨区手续？

答：有广州市学籍与户籍的应届生，但户籍与学籍不在同一个区，选择回户籍所在区升学的，称为“跨区生”。例如某考生学籍在越秀区、户籍在从化区，可选择按学籍区即越秀区报考，或选择按户籍区即从化区报考，选择按户籍从化区报考即为跨区生。欲回户籍所在区升学的考生，须在中考服务平台申请跨区生资格，由市招考办通过数据交换方式获取市公安局户籍信息自动审核。

十一、跨区生能报考户籍所在区公办示范性普通高中和省一级普通高中的名额分配计划吗？

答：不能。无论考生是否跨区，符合名额分配报考资格的考生，都只能报考学籍所在学校分得的名额分配计划。

十二、跨区生需要回户籍区参加考试吗？

答：不需要。办理了跨区手续的跨区生，系统会自动设定升学范围为户籍所在区，其报名、考试、志愿填报仍在学籍学校进行，不需回户籍所在区办理。

十三、符合哪些条件的随迁子女可以报考公办普通高中？

答：具有广州市三年初中完整学籍、父母一方或其他监护人持有在我市办理且在有效期内的《广东省居住证》的非本市户籍初中毕业生，可报考广州市公、民办普通高中和中职学校。省、市属和越秀、海珠、荔湾、天河区属公办普通高中招收随迁子女的计划为该校当年招生计划的8％至15％，其他区属公办普通高中招收随迁子女的计划为该校当年招生计划的8％至18％，区属公办普通高中的具体比例由各区根据实际情况确定，省市属公办普通高中的具体比例由学校自行确定。

十四、符合公办普通高中报考条件的随迁子女资格对居住证有何要求？

答：随迁子女父母至少一方必须持有在广州市办理且在有效期内的《广东省居住证》。审核期间居住证在有效期内即予以认定。

十五、符合公办普通高中报考条件的随迁子女资格对学籍有何要求？

答：具有广州市三年初中完整学籍的应届毕业生，予以认定。

十六、往届随迁子女可否报考公办高中？

答：不可以。往届随迁子女只可报考在广州市招生的民办普通高中和中等职业学校。

十七、父母双方都是广州户籍，考生是非广州户籍的，可报考广州市公办普通高中吗？

答：不可以。考生将户口迁入广州市后可报考广州市公办普通高中，否则只可报考在广州市招生的民办普通高中和中等职业学校。

十八、不符合报考公办普通高中条件的随迁子女还可以在广州市升学吗，可以报考哪些学校？

答：不符合报考公办普通高中条件的随迁子女可以在广州市继续升学，可报考在广州市招生的民办普通高中、中等职业学校。

十九、不符合政策性照顾学生资格的考生，需要在系统重新申请符合公办普通高中报考条件的随迁子女资格吗？

答：需要。如考生政策性照顾学生资格审核未通过，须在规定时间内重新登录系统在资格申报-非户籍生升学资格栏目，选择“符合公办普通高中报考条件的随迁子女”选项进行申报。不重新申报的不纳入符合公办普通高中报考条件的随迁子女资格审核。

二十、如何查询各类资格审核结果？

答：考生可登录中考服务平台个人信箱或关注“广州招考”微信公众号查询各类资格审核结果，审核结果也将以手机短信方式告知考生。