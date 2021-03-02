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广东高校新增125个专业，人工智能最火爆

2021-03-02 09:46 来源：南方日报 姚瑶 杜玮淦
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　　春季学期刚开学，广东高校迎来新变化。

　　日前，教育部公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果。经申报、公示、审核等程序，全国各高校共新增备案和审批专业2223个，其中广东44所高校新增125个专业，不断优化人才培养布局，更多高校开设人工智能、数据科学与大数据技术等热门专业，为学生提供更多选择。

　　先来看看广东新增情况:

　　深圳技术大学新增专业数量最多

　　2020年度广东共有44所高校新增备案和审批专业125个。从数量上看，深圳技术大学共新增微电子科学与工程、智能医学工程、艺术与科技等8个专业，这所新兴大学连续两年成为新增专业最多的广东高校。

　　此外，广东科技学院、暨南大学、肇庆学院新增专业均为6个，广东白云学院、广东财经大学、广州新华学院、南方科技大学、汕头大学、仲恺农业工程学院新增4个专业。

　　从学位授予门类来看，广东新增125个专业中，工科类专业达到50个，占比达40%，进一步满足广东建设科技创新强省、制造强省的需求。此外，管理学15个、艺术学15个、理学10个，优化了广东高校人才培养结构。

　　人工智能、智能制造新增最多

　　从新增专业上看，近年热度不减的人工智能和大数据等专业，依旧是本年度新增专业的大热门。从全国来看，人工智能共有130所高校新增数量最多。此外，智能制造工程有84所高校新增，数据科学与大数据技术62所高校新增。

　　在广东，人工智能专业有中山大学、华南理工大学、岭南师范学院、广东白云学院、广东东软学院5所高校新增。而智能制造工程专业同样有5所高校增加，包括广东白云学院、广州大学、广东工业大学、广东科技学院和广州新华学院。

　　此外，华南农业大学、广州南方学院等4所高校新增大数据管理与应用专业，南方科技大学等4所高校新增了数据科学与大数据技术专业。

　　互联网金融、数字经济、新能源汽车工程、智能医学工程等新兴专业也成为广东高校新增重点，专业设置更加结合产业需求。例如，广东医科大学新增中药制药专业，广东外语外贸大学南国商学院新增智能科学与技术专业。

　　刚完成转设更名的珠海科技学院，今年新增飞行器设计与工程、休闲体育和护理学三个专业，专业设置紧贴珠海打造空港经济和休闲旅游经济的产业布局。

　　此外，此次公布的审批专业名单中，广东有4所高校新增4个全新的专业，在相关领域人才培养饮得“头啖汤”。暨南大学获批通过预防医学专业，汕头大学则获批眼视光医学专业，进一步细分医学教学内容；此外，广东药科大学新增中西医临床医学专业，仲恺农业工程学院新增水生动物医学专业。

　　【记者】姚瑶 杜玮淦

　　【数据统计/制图】姚瑶

　　【出品】南方教育智库

编辑： 罗予岐

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