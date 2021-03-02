广东高职院校2020届毕业生就业质量榜出炉

愿你不念过往，不惧将来，用努力印证职业教育的无限可能。

2020年，新冠肺炎疫情突如其来，社会经济阴霾重重。这一年，经济复苏艰难，企业复工延期，“稳岗保就业”呼声阵阵，“史上最难就业年”里，应届毕业生“压力山大”。然而，也是在这一年，高职院校的整体就业质量成功“出圈”。不少高职院校毕业生凭借优秀的就业表现，刷新公众对职业教育的认知和理解。

南都教育联盟推出一年一度的《高职院校就业质量榜》（下称“榜单”），从初次就业率、专业对口率、创业率和升学率等维度，盘点广东高职院校2020届毕业生就业表现。榜单的意义不止于排名，对高职院校而言，就业亦非一蹴而就。它是高职院校布局形势、连接产业、投身社会经济行为的显性表现，也是经济低迷时学校与毕业生探求职业出路，寻找就业机会的心血呈现。

3+证书考试及学考志愿填报在即，又一批学生即将跨入高职院校大门，从此开启职业生涯的征程。愿你不念过往，不惧将来，用努力印证职业教育的无限可能。

初次就业率

这家高职院校去年毕业生初次就业率100%

如果说疫情是一场大考，应该为初次就业率表现优秀的学校打分A+。这份榜单中，初次就业率仅计算2020年9月1日前各高职院校就业率。众所周知，去年上半年是国内疫情最严峻的时刻，对比往年，全省平均数据有所下降，以广东邮电职业技术学院为例，2019年初次就业率为97.72%，2020年已下滑至83.69%，这一数据依然跑赢全国高校平均水平约5个百分点。

排名榜首的院校却是有史以来最佳。广东碧桂园职业学院以100%的初次就业率占据鳌头，作为企业举办的职业院校，他们是校企共育人才的典范，从专业设置到人才培养方案，均以企业需求主导。值得一提的还有广州现代信息工程职业技术学院的“专才班”，“考证考什么，企业需要什么，就教什么内容”。

这些数据并非来自偶然，高就业率的前提是学校培养的人才，能否被就业市场所接纳，这是学校产教融合的衡量标尺之一。疫情期间，各家学校促进就业的努力亦需肯定。位居亚军的广东生态工程职业技术学院将就业成绩与学校绩效分配挂钩，成为“全员参与学生找工作”的有效动力。

对口就业率

求职难度加大，应届毕业生专业对口率整体下滑

专业对口率反映毕业生所学专业知识与实际工作需求的匹配度，这是检验职业教育专业人才培养达成情况的重要指标。受疫情影响，这项指标较往年下滑明显。广东省外语艺术职业学院的毕业生调查数据显示，超过7成学生表示，之所以选择与专业无关工作，是因为疫情影响，求职难度加大，部分岗位招聘需求降低。在这项指标中，超过6所职业院校专业对口率不足60%。

不过，广东食品药品职业学院、广东碧桂园职业学院、惠州卫生职业技术学院、清远职业技术学院、广东生态职业技术学院和广东轻工职业技术学院等6所院校整体表现不逊去年，依旧保持着90%以上的专业对口率。以清远职业技术学院为例，该校建筑材料工程技术、家政服务与管理等9个专业对口率达100%。

创业率

创业启动资金多靠父母，有学校创业可转换学分

“大众创业，万众创新”，广东大部分职业院校拥有良好动手创新和自主创业基因。虽然经济大环境不景气，导致一部分学生取消创业计划，但广东职业院校应届毕业生整体创业率仍与去年相当。

汕尾职业技术学院以7.48%的创业率高居创业率榜首。该校曾多次在全国职业院校创新创业大赛中获奖，他们对学生创新创业活动实行学分转换，并建立了一套完整的创新创业实践学分管理制度，鼓励在校学生的创业行为。

亚军广东亚视演艺职业学院维持与去年相当的排名。该校系艺术特色专业的职业院校，不少学生毕业后试水青少年艺术教育培训和艺术表演方面的创业。由于近年来的“体育热”,广东职业技术学院和广州职业技术学院分别位居去年的冠军和季军，但由于未能及时获得两校创业数据，故未列入统计。

多家高职院校调查数据显示，高职学生创业启动资金大部分来源于父母或亲友支持，而缺乏管理经验和市场推广困难，成为他们创业最大的“拦路虎”。

升学率

本科院校扩招，高本衔接贯通助推升学率大涨

榜单当中，两所高职院校升学率超过1/5，分别是广东理工职业学院和广州华商职业学院。与往年相比，2020届毕业生升学率增长幅度较大，原因有二：由于职业教育升学渠道贯通，高职生升学选择增多；由于疫情影响，就业压力增大，不少学生选择继续就读，与此同时，各本科院校增加了专插本招生名额。

以广州工程职业技术学院为例，该校2020届毕业生共有250名成功专插本，其中工业机器人专业及石油化工生产技术专业与惠州学院合作办高职本科衔接班，因此录取毕业生62人。

以广东省外语外贸艺术职业学院为例，该校2020届毕业生中共有543名毕业生成功专插本，升学率为18.26%，而该校2019届毕业生专插本人数为193人，数量超出近两倍。以广东省高职院校专插本录取率最高的广东科学技术职业学院为例，该校2020年共有1649人被本科院校录取。

观察

以《广东高职院校就业质量榜》记录广东职业教育的探索步伐

广东碧桂园职业学院毕业生平均薪酬居首

与往年相比，这份报告剔除了对各校毕业生薪酬水平的盘点呈现。2020届高职院校毕业生薪酬水平排名首位的是广东碧桂园职业学院，该校毕业生平均月薪5502元，超过深圳职业技术学院毕业生的平均水平（注：未将深圳职业技术学院本科毕业生薪酬纳入比较）。在初次就业率表现上，广东碧桂园职业学院100%的就业数据，亦值得职业教育从业者思考和探究。

此外，广东机电职业技术学院、广州铁路职业技术学院和广东工贸职业技术学院等全国“双高“职业院校应届毕业生的平均薪酬水平亦表现优异。

作为就业质量的指标之一，薪酬水平受行业和地域影响较大。根据往年分析，在深圳、广州等粤港澳大湾区城市就业的毕业生，整体水平高于粤东西北地区就业的学生；而工业机器人、物联网等相关专业毕业生，也高于教育、卫生等行业。

学历贯通将助推高职院校升学率提升

今年是《国家职业教育改革实施方案》发布的第三年，从近三年来的数据分析，可以发现广东高等职业教育正在稳步提升，具体可从对口就业率和升学率两个维度进行分析。

去年，多所本科院校扩大专插本招生计划，为多所高职院校带来升学率的明显提升。不过，接下来几年，高职院校与本科院校高本衔接、高职院校试点本科职业教育等多种学历贯通形式，将为高职院校学生的自我提升开辟更多通道。

2020年受疫情影响，广东职业院校专业对口率较往年下滑明显。调查显示，由于求职难度加大，部分岗位招聘需求降低，为尽快实现就业，不少毕业生选择了与专业无关的岗位就业。尽管如此，2020届毕业生整体专业对口率仍较2018届有所提升。

从2019年的专业对口率数据可见，当时尚有两所高职院校对口就业率不足25%。专业对口率反映的是人才培养的社会效益，较低的专业对口率，说明职业教育所供给的人才类型，不能较好地跟产业匹配。近年来，职业教育对自身定位更为明确，产教融合的紧密度加强，高职院校的办学思路也更加清晰，这为职业教育人才培养质量的提升带来正面效果。

多所“普通”高职院校正在“出圈”

值得一提的是，南都教育联盟仅从初次就业率、专业对口率、创业率和升学率等维度盘点分析，还不能反映职业教育就业质量的全貌，数据仅作参考之用。然而，一些以往并不引人注目的高职院校上榜，可以预见这些学校或凭借自身特色和努力，为职业教育探索出新的可能性。

这份榜单来源于全省各高职院校《2020届毕业生就业质量年度报告》和《高等职业教育质量年度报告（2021）》，报告由学校官网公示和校方提供，南都教育联盟搜集到广东84所高职院校中的70所院校数据。对于未能获得报告的高职院校和报告中未列出的相应数据，未纳入排名。榜单仍有诸多不到之处，欢迎指出和探讨。

数据来源：全省各高职院校《2020届毕业生就业质量年度报告》和《高等职业教育质量年度报告（2021）》