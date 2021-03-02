重点发展符合国家战略专业，广外南国新增3个本科专业

广东外语外贸大学南国商学院获批新增3个专业，分别为审计学、智能科学与技术、应用心理学。

近日教育部下发了《教育部关于公布2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》，广东外语外贸大学南国商学院获批新增3个专业，分别为审计学、智能科学与技术、应用心理学。

学校负责人告诉记者，学校高度重视专业建设，在新增专业方面重点发展符合国家战略和区域经济社会发展紧缺的专业，形成了特色鲜明、具有可持续发展的学科专业体系，目前是广东省外语专业最多的独立学院。

本次获批新增的审计学专业，是为粤港澳大湾区的经济及金融发展提供人才保障而开设；智能科学与技术专业，为了适应国家发展战略布局、满足保障广东省人工智能产业发展的人才需求，为广东省更广泛更深入地参与经济全球化、粤港澳大湾区经济一体化等提供更多更好的人才保证和智力支持而开设；设置应用心理学专业旨在为广东省乃至华南地区提供大量的专业化的应用心理学人才，也是广东乃至粤港澳大湾区社会发展对应用心理学质量提升的必然要求。

目前，学校共有43个本科专业，涵盖5个学科门类，开设了12个外语专业，涉及10个语种。其中翻译专业和国际经济与贸易专业获批省级一流专业建设点。学校将进一步优化专业设置，注重跨学科、跨专业融合发展，夯实专业内涵，切实以一流专业建设引领带动人才培养质量提升。

审计学专业

本专业培养践行社会主义核心价值观，具备人文素养、科学精神和诚信品质，坚持立德树人，系统掌握管理学、经济学、审计学、创业学等经济管理基本理论与方法，熟练运用现代信息技术，拥有较强的外语应用能力和大数据审计分析能力；能在各类企事业单位、会计师事务所、评估机构、政府部门从事审计、会计和内部控制实务工作，基础实、能力强、素质高，具有创新精神、创业意识，适应经济社会发展需要的新时代的应用型、复合型、创新型专门人才。

智能科学与技术专业

本专业培养德智体全面发展，掌握心理学各学科基础理论知识，具备心理健康教育与心理辅导实践能力，具有良好的科学精神与人文精神，能从事心理健康教育工作、心理咨询工作及企事业单位员工的心理保健、心理培训与心理测评工作的应用型、复合型、创新型人才。

应用心理学专业

本专业培养具有良好的信息科学素养，系统掌握智能科学与技术的基本理论、基础知识和基本技能，具备智能科学与技术领域的理论研究、工程设计、应用开发、测试维护、技术支持和运营管理等基本能力、具备较强的英语应用能力、创新精神及团队合作精神，能在文字、语音和图像等智能信息处理领域，在企事业单位、政府机关部门从事研究、设计、以及系统维护等工作的德、智、体、美全面发展的应用型、复合型、创新型专门人才。