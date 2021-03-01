武汉轻工大学：“农工相融”育英才 动科学子“群星璀璨”

畜牧学学科将依托武汉轻工大学工科性质，进一步强化学科特色建设，引入现代生物技术提升应用基础研究能力，进一步加大源头创新研究的力度，凸现农工相融的特色。

新时代，新农科。作为以“大食品”为特色的多科性大学，如何推进产学研融合发展？1月9日记者一行来到武汉轻工大学动物科学与营养工程学院，探寻该院畜牧学学科的特色发展举措。

坚持“农工相融” 培养应用型创新人才

动物科学与营养工程学院院长邱银生介绍，武汉轻工大学畜牧学学科始建于20世纪80年代，于1984年设立了全国首批动物营养与饲料加工专业。学科建立之初，主要研究方向是动物营养学和饲料工程，近年拓展了动物安全生产和动物遗传育种等研究方向。

武汉轻工大学作为以工科为主干的多科性大学，长期以来，畜牧学学科人才培养坚持“农工相融”的办学理念，充分利用学校在工科方面的办学优势，以动物营养和饲料工程为发展特色，在人才培养方案中设置工程设计方面的课程，培养服务于畜牧饲料行业的应用型创新人才。

“我们的目标是建成整体水平国内先进、部分方向国内领先的特色学科，动物营养学和饲料工程相关研究在国内饲料行业具有较高的影响力。”邱银生对畜牧学学科发展满怀期待。

坚守“立德树人” 争做“四有”好老师

学科发展和人才培养离不开教师队伍的建设，其中师德师风是抓手。武汉轻工大学动物科学与营养工程学院以立德树人为根本，着重从教育、考核、监督等方面加强师德师风建设，着力提升学科水平，全面提高办学质量。

动物科学与营养工程学院党委书记李斌斌介绍，动科学院秉承育人者先自育的理念，引导教师自觉以德立身、以德立学、以德施教，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

“学院师德师风多年来一直保持优良传统，先后获湖北省‘学习型党组织建设先进单位’、省高校思想政治教育工作‘先进基层单位’，动物科学系获‘湖北五一巾帼奖’和‘工人先锋号’。”李斌斌向记者介绍学院师德师风建设所取得的荣誉。

服务地方经济发展 优秀学子“群星璀璨”

畜牧学学科的建设也是社会发展的迫切需求。多年来，武汉轻工大学畜牧学学科紧密围绕行业科技进步、地方经济和社会发展需要，为湖北省乃至全国畜牧业和饲料工业的发展做出了贡献，培养的毕业生很多已成为国内饲料企业管理、生产和质控的骨干。

“我们一些优秀毕业生已成为知名专家或企业家，这是全院的荣誉。”谈及培养的优秀毕业生，邱银生既兴奋又自豪，“1994届毕业生钟启新现为美国田纳西大学教授，学校常青学者特聘教授，1997届毕业生刘玉兰是‘万人计划’科技创新领军人才，国家自然科学基金优秀青年基金项目获得者，现为我校畜牧学学科学术带头人。”

“更早期的毕业生陶一山、雷文勇、刘华桥、李旭荣分别创办了唐人神集团、四川铁骑力士集团、湖北神丹健康食品有限公司、华农恒青集团，这些都是农牧行业的知名企业。”邱银生补充道。

据了解，畜牧学学科将依托武汉轻工大学工科性质，进一步强化学科特色建设，引入现代生物技术提升应用基础研究能力，进一步加大源头创新研究的力度，凸现农工相融的特色。