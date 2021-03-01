广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

武汉轻工大学：“农工相融”育英才 动科学子“群星璀璨”

2021-03-01 09:35 来源：荆楚网 何鹏、许文秀
字号减小 字号增大

　　新时代，新农科。作为以“大食品”为特色的多科性大学，如何推进产学研融合发展？1月9日记者一行来到武汉轻工大学动物科学与营养工程学院，探寻该院畜牧学学科的特色发展举措。

　　坚持“农工相融” 培养应用型创新人才

　　动物科学与营养工程学院院长邱银生介绍，武汉轻工大学畜牧学学科始建于20世纪80年代，于1984年设立了全国首批动物营养与饲料加工专业。学科建立之初，主要研究方向是动物营养学和饲料工程，近年拓展了动物安全生产和动物遗传育种等研究方向。

　　武汉轻工大学作为以工科为主干的多科性大学，长期以来，畜牧学学科人才培养坚持“农工相融”的办学理念，充分利用学校在工科方面的办学优势，以动物营养和饲料工程为发展特色，在人才培养方案中设置工程设计方面的课程，培养服务于畜牧饲料行业的应用型创新人才。

　　“我们的目标是建成整体水平国内先进、部分方向国内领先的特色学科，动物营养学和饲料工程相关研究在国内饲料行业具有较高的影响力。”邱银生对畜牧学学科发展满怀期待。

　　坚守“立德树人” 争做“四有”好老师

　　学科发展和人才培养离不开教师队伍的建设，其中师德师风是抓手。武汉轻工大学动物科学与营养工程学院以立德树人为根本，着重从教育、考核、监督等方面加强师德师风建设，着力提升学科水平，全面提高办学质量。

　　动物科学与营养工程学院党委书记李斌斌介绍，动科学院秉承育人者先自育的理念，引导教师自觉以德立身、以德立学、以德施教，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。

　　“学院师德师风多年来一直保持优良传统，先后获湖北省‘学习型党组织建设先进单位’、省高校思想政治教育工作‘先进基层单位’，动物科学系获‘湖北五一巾帼奖’和‘工人先锋号’。”李斌斌向记者介绍学院师德师风建设所取得的荣誉。

　　服务地方经济发展 优秀学子“群星璀璨”

　　畜牧学学科的建设也是社会发展的迫切需求。多年来，武汉轻工大学畜牧学学科紧密围绕行业科技进步、地方经济和社会发展需要，为湖北省乃至全国畜牧业和饲料工业的发展做出了贡献，培养的毕业生很多已成为国内饲料企业管理、生产和质控的骨干。

　　“我们一些优秀毕业生已成为知名专家或企业家，这是全院的荣誉。”谈及培养的优秀毕业生，邱银生既兴奋又自豪，“1994届毕业生钟启新现为美国田纳西大学教授，学校常青学者特聘教授，1997届毕业生刘玉兰是‘万人计划’科技创新领军人才，国家自然科学基金优秀青年基金项目获得者，现为我校畜牧学学科学术带头人。”

　　“更早期的毕业生陶一山、雷文勇、刘华桥、李旭荣分别创办了唐人神集团、四川铁骑力士集团、湖北神丹健康食品有限公司、华农恒青集团，这些都是农牧行业的知名企业。”邱银生补充道。

　　据了解，畜牧学学科将依托武汉轻工大学工科性质，进一步强化学科特色建设，引入现代生物技术提升应用基础研究能力，进一步加大源头创新研究的力度，凸现农工相融的特色。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2021年 第03期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235