研究吃的学科！探访武汉轻工大学食品科学与工程学科

在60多年的办学历史进程中，食品科学与工程学院始终关心国家粮食安全，关注食品营养与人类健康。

热干面、小龙虾、蛋糕、辣条……人们能随时随心享用美食，离不开安全和健康的守护。怎么吃才健康？如何解决产业难题？食品科学与工程学科来教你。1月9日，记者走进武汉轻工大学，探寻该学科是如何守护舌尖的安全，努力做好健康的践行者。

美食守护者解决产业“卡脖子”难题

辣条是垃圾食品吗？老百姓经常会有这样的疑惑。

“不卫生、防腐剂多是很多人对辣条的刻板印象，其实辣条属于经过调味的挤压面制食品，不能与垃圾食品划等号。”该校食品科学与工程学院常务副院长王学东教授介绍，学院与湖南省玉峰食品实业有限公司针对辣条生产环境不佳、添加防腐剂以及高油高盐、产品品质稳定性较差等产业共性问题，深入开展校企合作，建设了行业内首条GMP辣条生产车间，开发出低油低盐、无防腐剂添加的“麻辣王子”等健康型辣条系列产品，借助科技的力量，让辣条“翻身”成为营养健康食品。

像这样受邀解决产业“卡脖子”难题的情况，在该学科比比皆是。该学科用速冻技术，通过中央工厂来冷冻面团，让仟吉配送链更稳定，产品质量显著提升，销售半径进一步扩大。王学东教授课题组与常青麦香园食品有限公司联合攻关，解决了热干面工业化生产及湿面绿色保鲜、口感提升等产业共性难题。王宏勋、陈季旺教授课题组，经过多年攻关，攻克了小胡鸭产品的保质保鲜问题。李庆龙教授团队自上世纪80年代就与克明面业股份有限公司深入开展产学研合作，使产品和生产技术核心竞争力迅速提升，公司从小作坊到上市公司，已发展成为民营食品高科技企业。

解决产业“卡脖子”难题，背后是粮食行业科技工作者的科研攻关。2020年5月，武汉轻工大学的“农学”学科进入ESI全球排名前1%，食品科学与工程学科做出了重要贡献。该学院拥有程水源、周坚、何东平、丁文平、张维农、何静仁、祝振洲等一大批国内知名专家，培养本硕毕业生一万余人。2014年，学院被人社部、教育部联合授予“全国教育系统先进集体”荣誉称号。2018年，该学科被确定为湖北省国内一流建设学科。2019年，该专业被遴选为首批国家“双万计划”一流本科专业建设点。

理论与实践结合 做好大健康践行者

国以民为本，民以食为天，食以安为先。2016年10月，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，突出“大健康”的发展理念，从国家战略层面统筹推进健康中国建设。

在60多年的办学历史进程中，食品科学与工程学院始终关心国家粮食安全，关注食品营养与人类健康。

“在中华人民共和国成立后的几十年中，食用植物油感官评价标准一直是个空白，制定花生油、芝麻油感官评价标准，有利于与国际市场接轨，有利于油脂产业的健康发展。”中国粮油学会油脂分会会长、全国粮油标准化技术委员会油料及油脂分技术委员会主任何东平教授介绍说，早在2013年，学院就和中粮食品营销有限公司、中粮营养健康研究院牵头起草花生油和芝麻油感官评价方法，之后顺利填补了我国食用油感官评价标准空白。

花生油、芝麻油、橄榄油、稻米油，联合主办国际稻米油科技大会、建设中国油脂博物馆……该校抓住小小一滴油不断“较真”，已是社会公认的油脂研究方面的知名高校，现有大宗粮油精深加工教育部重点实验室、国家富硒农产品加工技术研发专业中心、国家粮食和物资储备局粮油资源综合开发工程技术研究中心等16个省部级以上科研平台。

据学院院长丁文平教授介绍，食品科学与工程学科是武汉轻工大学的传统特色优势学科，也是该校成立最早、投入建设资源最多的学科。学校的学科建设目标是以“食品科学与工程”一流学科为核心，构建以“食品营养与人类健康”领域相关支撑学科协调发展的国内一流学科建设体系。