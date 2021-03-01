3天！广东新高考英语听说考试时间定了

根据计划，2021年英语听说考试时间安排在3月13—15日上、下午共6个时段进行，3月16日为处理异常情况时间。具体由各市、县（市、区）根据当地考生人数和疫情形势进行安排。

近日，广东省教育厅考试发布通知，2021年普通高考英语听说考试安排在3月13—15日进行。

6个时段进行考试

根据计划，2021年英语听说考试时间安排在3月13—15日上、下午共6个时段进行，3月16日为处理异常情况时间。具体由各市、县（市、区）根据当地考生人数和疫情形势进行安排。

省教育考试院提醒，3月6日起，考生可登录普高系统自行打印英语听说考试准考证，各市也可根据实际情况安排中学统一打印后发给考生。

考生实行考前连续14天健康监测

英语听说考试要做好防疫工作。考试前，所有考生须注册“粤康码”信息，未注册“粤康码”的考生不予打印准考证，不得参加考试。

其中，尚在外地的考生应了解考点所在地疫情防控相关要求，及时返回，并按属地化要求和规定进行管理，以免耽误考试。根据我省卫生防疫相关规定，从境外或中高风险地区返粤及“粤康码”红码的人员，须按当地要求先隔离14天。

2月27日起，对所有考生实行考前连续14天健康监测。所有考生须进行考前14天自我健康观察，如实在“粤康码”中进行健康申报，同时如实填写考前14天个人健康信息申报表，并在参加每场考试时提交考点工作人员。未按要求申报的考生须提供考前7天核酸检测阴性证明，方可参加考试。

省教育考试院提醒，考前14天内出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等可疑症状（下称“可疑症状”）、有境外或中高风险地区活动轨迹、或“粤康码”为红码的人员，应立即报告当地教育行政部门，按规定及时就医排查。考生须提供考前7天核酸检测阴性证明，方可参加考试。有可疑症状、从中高风险地区返回或“粤康码”红码的考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明，方可参加考试。

考生在候考室、备考室候考需佩戴口罩

根据要求，考前45分钟（规模较大考点可提前至考前60分钟），考点组织考生，沿体温检测通道，分散有序入场，保证间隔。所有考生要求佩戴口罩，逐一检测体温；临时出现体温异常的考生，可根据卫生防疫人员指引，先在临时观察区进行观察评估后作下一步处置。

省教育考试院提醒，考生在候考室、备考室候考期间应佩戴口罩。是否佩戴口罩参加考试由考生自己决定。经检测，一次性医用口罩对录音影响不大。不建议佩戴N95（KN95）口罩。考试期间发现新冠肺炎疑似病例时，相关考生应就地隔离，其他考生有序撤离做好登记，协助疾控机构做好密接者判定及实施隔离措施。

【记者】吴少敏 钟哲