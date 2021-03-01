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@2021届高校毕业生：春招的事儿是时候安排上了

2021-03-01 09:27 来源：新华网
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　　近期，多地高校已经陆续公布开学时间，对于今年即将毕业的高校毕业生来说，春招的事儿也是时候安排上了。小编在此总结了几点经验之谈，供大家参考。

　　一、复盘秋招经历 总结经验教训

　　面试失利往往有很多原因，复盘的意义在于直面自己的死穴，对症下药，有针对性地提升相应的能力。大家可以对照求职流程对各环节进行梳理，看自己在哪个环节被淘汰的次数最多，并针对其中出现的问题总结经验加强学习。

　　如在网申环节通过率低，则加强学习网申的技巧；如在笔试阶段容易被刷掉，则努力准备相应的专业知识甚至行测知识等；如在无领导小组中淘汰率高，则应该去研究一些不同场景下无领导小组的应对策略，并且了解针对不同角色的应对技巧，在面试中尽量争取适合自己的角色……

　　此外，为应对疫情防控形势的要求，减少人员流动，有的企业会要求在线上进行面试，大家也要有针对性地总结线上面试经验，注意选择恰当的面试环境、调试设备确保网络运行正常、寻找合适的视频面试角度等等。

　　二、确定职业方向 避免盲目就业

　　第一份工作是一个人职业生涯的起点，对之后的人生轨迹会起到奠基性和方向性的作用，因此对于应届毕业生来说，提前确认职业方向非常重要，大家要结合自己的专业、兴趣爱好、实习经历以及各行各业的发展前景来确定适合自己的发展方向。

　　有的毕业生为了提升拿到offer的概率，往往会选择广撒网，然而，盲目海投不仅会耗费过多不必要的精力，也容易让人丧失自信心。事实上，如果一个人没有明确的目标，即使最终拿到了一些offer，也极易陷入犹豫不决的境地，与其如此，不如早点确认自己的职业方向及职业规划，精准出击，找到心仪的工作。

　　三、重新优化简历 突出自身优势

　　简历的作用，在于使一个陌生人在很短的时间内了解你的基本情况。很多学生在制作简历的时候往往是简单地罗列自己的实习经历，对自己的工作内容泛泛而谈，没有进行系统的梳理，这样很难给招聘人员留下深刻的印象。

　　优化简历不是让你去编造美化自己，而是去重新梳理自己的校园实践经历及实习经历，尽可能通过具体的数据、案例来介绍你的实践成果与业绩，让招聘人员更快速地了解到你的优势。

　　四、多渠道出手 了解第一手资讯

　　多渠道出手有利于及时掌握招聘信息，以免错失合适的面试机会。不要把眼光局限于自己所在高校举办的校园招聘活动，很多大型企业会在部分城市的985、211高校举办校园宣讲活动，大家可以关注所在城市其他高校及目标就业城市高校的校招资讯。除此之外，毕业生还可以关注社会性的招聘网站、目标就业单位的公众号、行业招聘公众号、各地人社部门及人才市场的官方网站等等。

　　2020年以来，为促进高校毕业生就业，教育部、人社部等部门出台了一系列政策来为毕业生拓展就业空间，大家也可以及时了解相关政策来寻找对自己未来发展有价值的信息。另外，不少城市为吸引高素质人才到当地就业，近年来纷纷推出人才引进政策，在人才落户、薪资待遇、岗位晋升等方面予以优待，大家也可以根据自己的实际需求及时关注相关信息。

编辑： 罗予岐

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