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再创新局面！2021年惠州教育要干好这些事

2021-02-28 09:05 来源：南方日报 谢志清
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　　近日，惠州市召开2021年春季学期开学工作会议。会议深入学习贯彻落实全国、全省教育工作会议精神，总结回顾2020年全市教育工作，部署2021年重点工作及春季学期开学有关工作。

　　会议指出，过去的一年，在市委市政府的正确领导下，在省教育厅的关心指导下，在社会各界的大力支持下，全市教育系统奋进担当、务实创新、攻坚克难，全面完成各项工作任务。教育系统疫情防控有力有效，抓安全、抓项目、抓效率、抓质量、抓队伍，重点工作扎实推进，一批重大教育改革项目落地落实，全市教育发展的活力和影响力不断增强，人民群众教育满意度不断提升。

　　会议深刻剖析了当前惠州教育工作存在的短板和不足，强调要坚持问题导向，科学精准施策，以更高标准推进教育高质量发展。

　　会议强调，2021年是中国共产党成立100年，是我国全面建成小康社会的收官之年，做好2021年全市教育工作，要按照全国、全省教育大会和市委市政府工作部署，以高质量发展为主题，以深化教育领域改革为根本动力，扎实做好“三保三强”（保方向、保安全、保供给，强师资、强质量、强服务）有关工作，积极推进义务教育优质均衡发展县（区）创建，不断提升“学有优教”发展水平，以高质量教育助力惠州建设更加幸福国内一流城市。

　　会议强调，新学期新起点，需要新担当新作为，开创新的局面、创造新的辉煌，全市教育系统要发挥光荣传统，同心聚力，共同奋斗，为进一步提高惠州教育发展水平作出新的贡献，开创惠州教育发展新的局面。

　　会议印发了《市教育局2021年重点工作任务和责任清单》《惠州市2021年春季学期县（区）教育局重点工作任务清单》《惠州市2021年春季学期学校（幼儿园）重点工作任务清单》等“三张清单”，要求在认真推动落实各项工作任务清单的同时，切实抓好六项工作。

　　一是认真细致做好开学准备工作，落实教师、学生、教材、课表、安全隐患排查“五个到位”，切实做好控辍保学工作，坚决杜绝教育乱收费现象，全力消除义务教育“大班额”。

　　二是从严从细落实防控措施，不断加强常态化疫情防控、春季校园常见传染病防治和学校卫生工作。

　　三是加强学校党建工作，开展好党史学习教育，全面做好庆祝党建100周年活动。落实好“第一议题”制度，实施“双培养”工程，创新思路，丰富党建活动方式，打造党建品牌。

　　四是常态化加强校园安全隐患排查化解，确保校园平安，师生安全。不断加强校园周边环境整治、校园饮水饮食、师生心理健康等重点工作，严防校园性侵、校园欺凌、校园贷等现象，进一步规范校外托管机构规范管理。

　　五是进一步加强学校教学常规管理。落实《校长每天要想的22件事》，抓好中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质管理，切实解决好当前学校教学管理中存在的突出问题，强化家校共育，凝聚育人合力。

　　六是加强教职工服务管理，不断提高队伍素质。建立落实全体教职工“双周学习日”制度；组织好向卢永根、张桂梅、李建雄等同志的学习、宣传活动；做好市、县（区）教师教育教学能力考查工作；进一步加强师德师风建设。

　　惠州市教育局党组成员、处级以上干部和各科室负责人，市直学校校（园）长及各类教育协会主要负责人在主会场参加会议。部分县（区）分管领导、各县（区）教育局班子成员、机关干部和中心小学以上校长、幼儿园园长、相关协会教育负责人在分会场参会。

 

编辑： 罗予岐

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