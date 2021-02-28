江门2020年中职生就业率达94.45%，本地就业超八成

2020年，江门全市16所中职学校毕业生就业率为94.43%，对口就业率为 71.54%。

近日，江门市教育局官网公布2020年度江门市中等职业教育质量年度报告。根据报告，2020年，江门全市16所中职学校毕业生就业率为94.43%，对口就业率为 71.54%。其中，留在江门本地就业的学生数为4761人，占直接就业学生数的81.82%；专业分类方面，该市毕业生中加工制造类、医药卫生类、教育类、信息技术类占总体比重较大，分别占毕业生总数的17.18%、 15.03%、14.40%、13.19%。

据统计，江门现有9所国家级重点中职学校、9所国家中职教育改革发展示范学校，4所省级示范性中职学校、2所省级重点中职学校，同时有2所学校承担全国制造业和服务业技能型紧缺人才培养培训工程任务，1个全国重点建设专业与1个全国数控技术职业教育实训基地1个。

在产教融合培养人才方面，该市中职学校建立了专业设置与动态调整机制——各专业建设以地方产业发展和企业需求为依托，以培养企业所需的技能型人才为目标，致力服务江门本地乃至粤港澳大湾区的产业发展。数据显示，全市中职学校专业布局对江门市产业的贡献率高达72%。

以江门市新会机电职业技术学校为例，该校对应江门智能制造、轨道交通装备、汽车制造及零部件、船舶与海洋工程装备、岛岸旅游等临港经济设置了20个专业，其中汽车、数控、模具、机电四个专业为省重点建设专业，数控技术应用与汽车运用与维修专业是省“双精准”示范建设专业。另外，该校还开展了《基于“现代学徒制”下“产教融合”教学模式的创新研究与实践》课题研究，并与地方企业江门市大长江集团合作，开展汽车运用与维修、数控技术应用与电子商务 3 个专业现代学徒制人才培养，把课堂搬进企业中去。

在深化校企合作、精准育人方面，江门探索开展“现代学徒制”人才培养模式，各中职学校紧密围绕本土支柱产业，建立了校外实习实训基地，与 200多家企业开展了多形式多层次的合作办学模式。

其中，恩平市中等职业技术学校以“服务恩平产业发展”为主题，与当地多家知名企业签订共建校企合作实训基地合作协议，建立紧密型“校企联盟”。如对标恩平先进装备制造产业发展需求，推进“广东技工”工程，通过“校企双制、工学一体” 模式开展企业新型学徒制培训；根据恩平文化旅游产业发展需求，推进“粤菜师傅”工程，以“课堂进企业”的教学模式组织学生到企业实训，充分挖掘恩平地道美食。

此外，江门中等职业教育系统还大力推进集团化办学发展模式，促进教育教学改革与产业转型升级衔接配套，以此带动办学模式、培养模式、教学模式、评价模式改革，实现产业链、岗位链、教学链的深度融合。