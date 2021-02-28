疫情下，准留学生面临两难选择

近期一些统计数据表明，中国准留学生群体留学大势不变，留学生们也正能动地适应着疫情的客观环境。

一场新冠肺炎疫情，令中国准留学生群体在过去一年面临诸多问题，他们或迷茫，或焦虑，或被打个措手不及。但是，近期一些统计数据表明，中国准留学生群体留学大势不变，留学生们也正能动地适应着疫情的客观环境。

留学仍是中国学生“刚需”

去年8月，艾媒咨询发布的《2020年全球留学市场变化与中国留学生选择意愿行为分析报告》（后称《分析报告》）显示，在疫情影响下，仅有20.7%的人取消了留学计划，留学市场的刚需仍然存在。

广州启德留学英爱项目部主管郑文珠认为，仅小部分人选择放弃，原因在于学业规划的特性：“对大多数人来讲，学业规划是一件长期、严肃的事情，除非家庭因为特殊客观条件限制彻底改变留学计划，否则不太可能会放弃。”

对于留学生而言，坚定留学计划是不想辜负为此付出的努力，不愿浪费拓宽视野、自我提升的机会，且国内非留学去向准备时间的花费也并不少。

去年拿到耶鲁大学offer的薛同学表示，没有想过放弃出国读研计划。除了对“更大世界的学习生活的向往”，她还表示：“当时如果考研的话，很多东西没有学过，准备起来比较麻烦”。

选择留学后，个人的时间精力成本耗费较多，使留学生无法在其他出路上进行充分准备。拿到哥伦比亚大学offer的吴同学同样付出了不少努力：“我申请的过程全部DIY，没有请中介，所以相当于十几所学校的申请都是亲力亲为，付出了大量时间，当然还有金钱。”

48%的留学生选择延期一年入学

《分析报告》显示，与坚持按时出国留学的同学相比，更多的留学生选择推迟留学计划，在认为国内更安全的留学生中，有55.2%的人选择推迟留学计划。启德教育《疫情对美国留学的影响调研》的数据也指出，有48%的中国留学生选择延期一年入学。

薛同学便是选择延期留学的其中一位，去年11月她提交了延期申请。“美国疫情太严重了，爸爸妈妈也不放心我，而且耶鲁下学期是上网课，我觉得花二三十万元的学费去到耶鲁上网课不太值得。”

即便延期是疫情环境变化中大多数人的共同选择，它产生的后果却并不“只是推迟一年读书”这么简单。郑文珠提醒，对于申请研究生阶段的学生，“申请延迟入学会产生不确定因素。今年积压下来的学生会造成明年、后年申请人数的叠加，大学的录取要求难免会提高，录取率会随之降低。”

在延期的这段时间，郑文珠建议学生可提升两个重点：语言成绩和软性实力。“如果当前语言成绩未达到大学的直录要求，不妨多考几次，刷刷分；也可以投入更多精力做一些名校导师辅导的线上科研项目、远程或者实地实习项目，既能填充空档，又能拓展学术研究方法，丰富实践经验。”

对于中学低龄学生，郑文珠则建议有明确规划的学生向学校说明未来一年的计划及延迟原因，在国内继续学习核心课程，使“学习状态不断档”；没有明确规划的学生需要做高中入学测试，向专业人士了解相关信息，并尽早作准备。

景鸿教育总经理唐泽坤也认为，延期阶段不能松懈。他建议留学生多参加实习或志愿者服务，增加阅历，以更好地融入到未来工作和学习当中。

英国反超美国成为留学目的地首选

受到美国疫情及中美关系的影响，英国反超美国，成为中国留学生的首选国家。《分析报告》表明，认为国内更安全的留学生中，有24.1%的人更改了留学国家，23.8%的留学生留学目的地为英国，占留学意向的最大比例，紧跟其后的是美国。

启德教育不久前发布的《新常态下的留学现状报告》显示，英国已经连续第二年超越美国，占据留学意向最大比例，且差距在进一步拉大。

张同学去年3月同时拿到了美国东北大学与英国诺丁汉等几所大学的offer。她本计划前往波士顿的东北大学学习，却在8月份改变了留学目的地，选择去英国诺丁汉大学。她的决定是多个因素共同作用的结果，“美国疫情状况、中美关系问题、学费问题、时间问题”，等等。

与张同学类似，吴同学也在去年3月同时拿到了美国哥伦比亚大学与英国伦敦大学学院（简称UCL)等多所大学的offer，却在最后放弃了一开始的目标哥大，选择去英国UCL学习。她坦言，疫情的影响、签证与航班的限制使其无法前往纽约，且随之便会迎来网课与学历认证问题，“当时觉得去英国或许还有线下上课的机会”。

疫情背景下的中美关系走向也成为留学生去向改变的考虑因素。“当时美国总统竞选局势还未明朗，再结合疫情，使得我对于美国社会的局势以及中美关系的走向较为忧虑。”吴同学如是说。

而英国之所以能在近些年超越美国成为最多留学生选择的目的地，唐泽坤认为即将“复活”的PSW工签很可能是主要原因之一。根据最新政策显示，PSW工签有效期为2年（博士生3年），可以让获得本科及以上学历且符合学生签证要求的国际学生，在无需任何担保方的情况下，有足够时间在英找工作或者开展商业活动，获取丰富的工作经验，为未来发展打好基础。

建议：或环球联申，或保研留学两手抓

如今英国的疫情状况也并不乐观，这对改选英国为目的地的留学生而言也是一个沉重的打击，当初预想的顺利往返现在成了未知数。

已经到英国的张同学说：“偶尔会感到后悔，会幻想一下如果作了另一个选择会是怎么样，不过大部分时候还是随遇而安的心态，安心学习。”

吴同学也渐渐接受了自己的选择，她提醒自己 “作为大局势下的一个普通人，我能做到的就是为自己作出的选择负责，不逃避也不推卸，这就足够对得起自己了。”

目前国际形势瞬息万变，留学目的地的选择可能会影响留学生的学习生涯。对此，启德留学冯维冰认为，留学目的地的考量应结合签证政策、大学师资、学历含金量、申请难度、课程时长和花费、当地就业机会等因素，作出综合的判断。

此外，唐泽坤也建议，同学们还可以留意各国的防疫措施。“许多国家对留学生都持欢迎态度，都在尽力出台更多利好政策和防疫措施，以吸引更多留学生并让学生及早回校上课，因此在选择留学国家时，需要更加谨慎。”

若还没选定留学目的地，“可以考虑环球联申的相关项目，即同时申请多个国家目标层次的院校；而对于条件优异的考研生，可以保研和留学作两手准备”， 冯维冰提醒，“学生需从多方面积极努力提升自己，增强自身竞争力，不管未来在哪个国家学习，都能让自己更加游刃有余。 ”