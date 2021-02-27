广东3人！美国多个科研团体增选外籍院士，有这些中国面孔

近日，美国国家工程院、美国医学与生物工程院均公布了2021年度增选外籍院士名单。

近日，美国国家工程院、美国医学与生物工程院均公布了2021年度增选外籍院士名单。记者梳理发现，共有10位任职于中国大学和科研机构的学者入选，其中广东高校代表占3名，分别为中国工程院院士、香港中文大学（深圳）校长徐扬生、暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长苏国辉、中国科学院深圳理工大学（筹）计算机科学与控制工程学院院长潘毅。

这3位广东高校和科研院所的代表具体介绍如下：

2021年美国医学与生物工程院院士

苏国辉，暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院院长，教育部“中枢神经再生与修复”国际合作联合实验室主任，香港大学脑与认知国家实验室主任？，因在哺乳动物视神经、脊髓和大脑的神经保护和神经再生领域作出突出贡献当选院士。

潘毅，中国科学院深圳理工大学（筹）计算机科学与控制工程学院院长、讲席教授。因其在生物信息学领域的杰出贡献入选。主要研究领域是以云计算、大数据分析、人工智能、深度学习等为工具，进行生物信息和医疗信息的研究。

2021年美国国家工程院院士

徐扬生，香港中文大学（深圳）首任校长、中国工程院院士。香港中文大学机械与自动化工程学讲座教授，主要从事前沿智能自动控制、机器人等领域研究。其本科和研究生均毕业于浙江大学，后获得宾夕法尼亚大学博士学位。

此外，记者还梳理了2021年中国人入选美国科研团体外籍院士的名单。

其中，美国医学与生物工程院在2021年度选举的174名新成员当中，有6位任职于中国大学和科研机构的学者入选。除了苏国辉和潘毅，他们分别是来自浙江大学的李兰娟、南开大学的庞代文、浙江大学的郑树森，以及来自中国国家纳米科学技术中心的陈春英。

李兰娟，感染病（传染病）学家、中国人工肝开拓者、国家传染病重点学科带头人，中国工程院院士，浙江大学医学部教授、博士生导师，浙江大学附属第一医院主任医师，因对传染病、肝衰竭以及传染病微生态研究的诊断和治疗的突出贡献当选院士。

庞代文，南开大学化学学院教授。因对基于量子点的单一病毒跟踪方法的发展作出突出贡献而当选院士。

郑树森，浙江大学医学院第一附属医院教授、主任医师，因在器官移植和肝胆胰手术的突出贡献当选院士。

陈春英，中科院纳米科学卓越中心教授，中国国家纳米科学与技术中心研究员，因对纳米-生物相互作用的贡献和为纳米材料/纳米医学在生物群中的命运提供了新的机遇，以及对精准纳米医学的根基打下基础当选院士。

美国医学与生物工程院是国际医学与生物工程领域著名的非营利学术组织。获得其院士称号是医学和生物工程师获得的最高专业荣誉之一。研究员学院由医学和生物工程师的最杰出学者组成，即领域内前2%的顶尖科学家。研究院士称号是为了表彰那些为工程和医学研究领域的实践、教育和技术开拓，在传统医学和生物工程领域取得重大进展或突破而作出杰出贡献的学者。

美国时间2月9日，美国国家工程院（NAE）发布通知，公布2021年新当选院士、外籍院士名单，本次新增106名院士和23名外籍院士。此次增选后，美国国家工程院院士总数达到2355名，外籍院士达到298名。2021年新当选的美国国家工程院外籍院士中，包括徐扬生在内，有4位中国科学院、中国工程院院士。

付小兵，我国著名创伤和组织修复与再生医学专家、中国工程院院士，现任解放军总医院生命科学院院长。其本科就读于第三军医大学（现中国人民解放军陆军军医大学），后获得马德里大学博士学位。

翟婉明，西南交通大学首席教授、中国科学院院士，国家重点基础研究发展计划项目首席科学家，现任西南交通大学牵引动力国家重点实验室副主任等职位。其本硕博三个阶段均就读于西南交通大学。

周孝信，我国著名电力系统专家、中国科学院院士，中国电科院名誉院长、总工程师，曾挂帅清华大学能源互联网创新研究院。其毕业于清华大学，后赴加拿大魁北克省水电局研究所进修。

美国国家工程院（National Academy of Engineering）成立于1964年12月，是私立、不以营利为目的的工程学学术团体，是美国工程技术界最高水平的学术机构，也是世界上较有影响的工程院之一。

美国国家工程院院士是工程界最高荣誉，授予那些在工程领域内从事研究、实践和教育并作出卓越贡献的人士。

今年，美国微生物科学院从全球150位候选人中，通过严格遴选、同行评议，最终选出65位具有卓越科研成绩和突出贡献的微生物学家为其院士（Fellow），其中有3位华人科学家入选。

王林发，现为新加坡Duke-NUS医学院教授，新生感染性疾病研究所所长，2016年受聘为华东师范大学特聘教授。曾任高级首席科学家和联邦科工组织的CEO科学带头人（CEO Science Leader），并于2010年当选为澳大利亚技术科学与工程院院士。

姜世勃，复旦大学病原微生物研究所所长。毕业于第一和第四军医大学并获得硕士和博士学位。2010年10月回国担任复旦大学上海医学院医学分子病毒学教育部/卫健委重点实验室教授。主要从事抗病毒（HIV、SARS-CoV、SARS-CoV-2、MERS-CoV、RSV、HPV、IAV、EBOV、ZIKV等）药物及疫苗研究。

Wei-Shau Hu，美国NIH高级研究员。主要从事HIV致病机理、逆转录病毒复制、RNA包装和病毒组装、病毒学、分子生物学、传染病等领域研究。

美国微生物科学院是生命科学领域中全球最大且历史最悠久的会员组织“美国微生物学会”的下设机构之一，处于国际微生物学科的领导地位，当选院士的科学家中不乏诺贝尔奖、拉斯克奖和美国国家科学奖章得主。