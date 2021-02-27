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加大高等教育和教学配套投入！广州教育局部门预算增长20%

2021-02-27 08:56 来源：南方日报 郑慧梓
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　　2月25日，广州市教育局发布了2021年部门预算。今年，广州市教育局收支总预算804887.54万元，较上年增加134285.53万元，增长20%，主要原因是根据教育事业发展需求，进一步加大对教育的投入，主要用于高等教育投入和教育教学设施设备等投入。

　　在增加教育经费的同时，教育局年度预算按照“只减不增”的原则，厉行节约，压减了“三公”经费预算和机关运行经费（行政经费）。

　　今年广州市教育局2项部门重点项目均与高等教育相关。一是番职院高等教育经费投入6276.33万元，用于完善办学基础设施，提升办学质量，建设全国技术技能教育典范。

　　二是在铁职院高等教育投入经费5060.37万元，用于建设轨道交通类专业全国领先、技术技能型人才培养质量与技术研发能力全省领先、能有效服务轨道交通和地方经济发展需求的高职院校。

　　2021年，广州市教育局在职业教育安排预算支出35.42亿元，用于加快构建现代职业教育体系，提升高等教育办学水平。其中中职和高职教育分别安排预算支出20亿元、15.43亿元。

　　普通教育方面安排预算支出27.31亿元，用于扩大基础教育学位供给，推动优质教育资源全覆盖。其中高中教育占比最大，预算支出16.71亿元，高等教育次之，预算支出10.21亿元。

　　广州教育2021“小目标”

　　【基础教育】

　　1.学前教育毛入园率达98%以上。

　　2、 以公办学校和政府补贴的民办学校学位解决符 合规定条件的随迁子女入读小学一年级和初中一 年级的比例不低于70%。

　　3、中小学校三年提升计划项目完成率高于80%。

　　4、组织进行综合督导、专项督导、教育质量监测、教育均衡情况监测，实际督导的学校数量占 需进行督导的学校比例高于98%。

　　【高等教育】

　　1、大学生创新创业平台建设数量5个。

　　2、高等教育教学改革项目数量8项。

　　3、学前教育专业转设幼儿保育等相关专业项目不 少于8个。

　　4、省双精准示范专业“数字化”建设项目不少于3个。

编辑： 罗予岐

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