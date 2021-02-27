广州教师詹雯获全国脱贫攻坚先进个人，被学生们称作“妈妈”

其在贵州纳雍挂职期三年，跑遍了全县29个乡镇300多所学校，探索出教育帮扶“六个三”模式，得到国家东西部协作考核组好评。

南都讯 记者梁艳燕 通讯员穗教宣 2月25日上午，全国脱贫攻坚总结表彰大会在京隆重举行，广州天河区车陂小学校长、纳雍天河实验学校首任校长詹雯获全国脱贫攻坚先进个人。其在贵州纳雍挂职期三年，跑遍了全县29个乡镇300多所学校，探索出教育帮扶“六个三”模式，得到国家东西部协作考核组好评。

探索教育帮扶“六个三”模式

“非常激动、非常感动、非常荣幸！”面对媒体采访，詹雯兴奋地表示，“自己作为参与者、见证者，打赢这场脱贫攻坚战，实现人类减贫史上前所未有的实践，真的太激动了！”

詹雯，是一名来自广州市天河区的老师。2017年10月她到贵州纳雍培训，感受到当地急需帮扶，就主动申请支教，一干就是三年。她挂职任校长的纳雍天河实验学校成为广州市教育帮扶的一所教育善治样本学校。在3年时间里，詹雯跑遍了纳雍县29个乡镇的300多所学校，全方位地为学校的教育管理、课堂教学把脉问诊。

詹雯说，自己在贵州三年的经历，亲眼目睹贵州大山深处发生的巨大变化，特别是纳雍县作为深度贫困县历史性地摘掉了贫困的“帽子”，让老百姓都能过上好日子，让孩子们有书读、读好书，“真的非常伟大！虽然这个过程很辛苦，很多苦是说不出来的那种，那这一切都值得的！”

詹雯挂职期间跑遍了全县29个乡镇300多所学校，探索出教育帮扶“六个三”模式，得到国家东西部协作考核组好评。其提炼总结的教育帮扶“三互三理三管三延”模式，获得贵州省委书记谌贻琴批示全省推广。

詹雯探寻出教育帮扶的“六个三”模式，即“三下、三帮、三转、三培、三启、三抓”。三下是下乡镇、下学校、下课堂。三帮扶是帮扶偏远乡镇、帮扶薄弱学校、帮扶青年校长。三转是转变观念、转变作风、转变工作方式。三培是培养校长、培养班主任、培养青年教师。三启是启动高中教育联盟、启动乡镇共同体、启动特色教研活动。三抓是抓典型榜样宣传、抓教研活动的开展、抓工作部署回头看。

詹雯和同事们通过调研发现实际问题，找出症结所在，再针对性地找出解决措施，把工作落到实处，纳雍的教育系统呈现新风貌，教育水平也得到了明显的提升。

纳雍教育提出的7个课题，获得天河区教育局7万元课题经费。“希望班”在纳雍县四中开班，44位学生高中三年的全部费用由广州爱心团体捐赠。纳雍65所学校与天河区教育局签订了帮扶协议。

纳雍县的高考成绩也在全市高考中提升一个位次。纳雍四中高考二本上线率提升10个百分点。

成为学生们口中的校长“妈妈”

詹雯为点亮一个个贫困地区孩子的求学梦舍小家顾大家，儿子高考、父亲病重都未能陪伴照顾，她以坚定的理想信念、深厚的教育情怀、忘我的工作作风、顽强的拼搏精神，倾情帮扶，实绩突出，是纳雍孩子口中的“校长妈妈”，老师眼里的“天使姐姐”，老百姓心里的“暖心女儿”。

2019年5月，詹雯到沙包镇龙古小学调研时，一个躲在大树后面的男孩引起她的注意。当时，那个男孩的面部有一个比拳头大的鼓包，把孩子的五官都挤到变形。孩子的老师告诉詹雯，这个孩子叫张平，8岁。他2岁时，母亲离家出走，父亲在家务农。他家是低保贫困户，孩子脸上的包已出现有两年多，家里带他去看过医生了，但负担不起高昂的医疗费。

救助张平，詹雯倾尽全力。当孩子被送到广州市第一人民医院做了六个半小时的手术出来后，她成为了孩子口中的“妈妈”，从此照顾孩子三次到广州手术。詹雯的努力感动了社会各界，一些企业家、爱心人士纷纷解囊，捐资助力纳雍教育扶贫。2019年，纳雍教育因詹雯的努力而受到社会各界关注，获得来自广州的1200万元资助。每所需要20万元的“梦想中心”，有7所落地纳雍。詹雯还多方协调奔走，引进社会捐赠1385.83万元，牵线资助50名优秀贫困生至大学毕业。

每次企业和爱心人士慷慨捐赠，都说因为詹雯感动了他们，让他们觉得应该为学校做点什么，才是人生价值的体现。