教育部这份重要名单，广东2高校入选

教育部实施的涉外律师研究生培养项目来了！

教育部实施的涉外律师研究生培养项目来了！

当今世界正处于百年未有之大变局。走向世界的过程中，我国急需加强涉外法治建设，急需加快涉外法治工作战略布局，急需一大批通晓国际法律规则、善于处理涉外法律事务的涉外法治专业人才。

近日，教育部学位管理与研究生教育司、司法部律师工作局联合发布了《关于实施法律硕士专业学位（涉外律师）研究生培养项目的通知》（下称《通知》），共有15所高校入选该项目，将于2021年开始招生。中山大学和广东外语外贸大学两所广东高校入选，招生人数均为30人。

入选高校名单

《通知》表示，实施法律硕士专业学位（涉外律师）研究生培养项目，有助于支持有关高校和法律实务部门积极探索和创新涉外法治高层次人才培养模式，完善具有中国特色的高层次法治人才培养体系，发挥示范引领作用，培养一批政治立场坚定、专业素质过硬、跨学科领域、善于破解实践难题的高层次复合型、应用型、国际型法治人才，为建设一支法学功底扎实、具有国际视野、通晓国际法律规则，善于处理涉外法律事务的涉外律师人才队伍奠定基础。

《通知》强调，该项目的近期任务包括充分考虑律师事务所等的标杆性、示范性，推荐联合培养单位；结合本单位学科条件、办学特色和区位优势，制定项目实施方案；加强项目指导，制定人才培养方案；按地区就近、资源共享等原则签订联合培养协议。

入选高校中，北京大学、清华大学等5所高校招生任务为40人，其余10所均为30人。《通知》补充，项目承担高校具备条件、有增加培养计划意愿的，可以适当增加培养人数。教育部学位管理与研究生教育司将会同司法部律师工作局、全国法律专业学位研究生教育指导委员会加强对各单位项目招生、培养工作的指导和督导。

广东高校中，有中山大学和广东外语外贸大学两所高校入选，招生人数均为30人。

据悉，中山大学法学院始于1924年孙中山先生创立的国立广东大学法科学院。该院有法学博士学位一级学科授予权（10个专业方向）、法学硕士学位一级学科授予权（10个专业方向）和法律硕士专业学位授予权，设有教育部国家级实验教学示范中心、教育部应用型复合型卓越法律人才教育培养基地等。秉承“明德笃志 崇法守正”的精神，该院致力于推进国际法、民商法等学术研究，发展港澳法律、地方立法研究等特色学科教育。

广东外语外贸大学法学院设有完整的本科、硕士、博士人才培养体系。该院本科专业分国际经济法、民商法、知识产权法和法学四个方向，设有国际法学系、法律系、民商法学系、知识产权法系和法律硕士教育中心。以培养具有国际视野的高层次法律人才为目标，该院为社会培养了大批高素质的涉外法律人才。2018年，法学学科被列为广东省高水平大学重点建设学科。2019年，法学专业入选国家级一流本科专业建设点。