再增2所公办学校，佛山新城“读书难”问题将缓解

近日顺德区政府决定将以区镇共建的方式，在佛山新城新建公办小学和初中各一所，着力打破佛山新城义务教育学位紧缺的困局，佛山新城的适龄学子很快就可以在家门口入读品牌公办学校。

佛山新城公办学位不足问题有望解决。2月24日，南都记者获悉，随着“十四五”规划拉开序幕，在顺德区委区政府将教育作为“一把手”工程、实施教育高质量发展六大行动计划的背景下，近日顺德区政府决定将以区镇共建的方式，在佛山新城新建公办小学和初中各一所，着力打破佛山新城义务教育学位紧缺的困局，佛山新城的适龄学子很快就可以在家门口入读品牌公办学校。

据了解，即将启动的学校建设项目位于乐从镇银桂路以北、百顺路以西的教育用地，地块总面积为184亩，其中小学88亩，初中96亩。办学规模为小学72个班、初中54个班，一共可提供5940个优质学位（其中小学3240个，初中2700个）。学校项目分两期进行建设；2021年初启动小学建设，2023年9月投入使用；2022年初启动初中建设，2024年9月投入使用。

这两所学校计划办成乐从第二批“实验系”学校（乐从第一实验学校将于2021年9月投入使用），初步命名为乐从第二实验小学、乐从第二实验初中，由知名校长负责学校筹建工作，把学校打造成第二批品牌公办学校。

而位于佛山新城的高端国有办民学校华英实验学校已经于2021年1月30日举行了奠基仪式，将于2022年9月投入使用；位于佛山新城小涌的公办幼儿园项目也在热火朝天的施工中，将于2021年9月投入使用。待上述学校建成，佛山新城义务教育、学前教育配套齐全，公办、民办教育协调发展，学位问题将得到充分解决，教育布局彻底优化，佛山新城“强中心”的地位将得到进一步提升。