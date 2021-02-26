“考好也愁，考不好更愁”这个阶段的高三生怎么了？

高考适应性测试成绩即将公布，刚刚开学的高三生们近况如何呢？

高考适应性测试成绩即将公布，刚刚开学的高三生们近况如何呢？

“等着公布成绩焦虑”、“没进入备考状态焦虑”、“复习压力太大也焦虑”……

其实呀，高三生有这些状态都很正常，广东实验中学心理学高级教师蓝敏曾在高考实验室活动现场谈到，高三下学期刚开始，学生会普遍紧张焦虑。她为各位考生、家长分析了焦虑的缘由，并支招大家如何缓解这种状态，一起来看看吧~

现阶段高三生普遍焦虑

从3月份到6月份这三个月，如果有一个像温度计那样子的仪器来测量我们高三同学的焦虑状态，我们会发现几乎所有的高三同学超过他平时的紧张状态，普遍焦虑，这就是他们整个高三学生在此阶段的心理特点。

我们分析了一下，无论是学习成绩非常好的、中等的还是不太好的，其实都有他的担心，高处不胜寒，学习成绩好的同学很害怕被人超过，很害怕保持不了优秀的位置，所以他很担心压力很大；中等的同学一直都有一颗向上的心，但是难以突破瓶颈的时候，这种时候感觉也特别的焦灼，也是很紧张的；偏弱的同学有一部分可能自暴自弃了，但是当高考迫在眉睫近在眼前的时候，他的动机也会被激发。

也就是说，我们会发现所有的高考同学，他们的需求愿望都是很好的，都是想考出好成绩。当他的需求动机被激发的时候，他就会有一点后悔，后悔他高一高二以及他现在这段时间可能没有好好的学习，所以他们也开始变得紧张和焦虑了。

高考考学生三种素质

我们先要树立一个意识，高考考什么？只考学科知识吗？不是。高考要考考生的三种素质。

第一种是考身体素质，身体不好的人抗压能力比较弱。因此在遇到这种高考高竞争的高压力的时候，身体弱下去垮下去的人，就算他学的好，他也很难很好的发挥出来，所以身体素质很重要。

第二个是考知识素质，是对学生们三年以来学科知识的学习及学习之后的加工和积累的一次考验。

第三个是考心理素质，我们会发现有些人他是那种压力越大，表现越好。

高考需要家校生三者合力

学生高考成功不仅仅只考孩子们的情况，还要考学校和家长。如果把高考比作一场战役的话，孩子是冲在前面的主力军，我们的老师是前方的指战员，所以我们要相信老师，要相信我们每一所学校都是把最精良的队伍放到高三的，但是家庭也起到了很重要的作用，它是一个后方大本营，提供的是精神方面的力量和支持。

要打赢这场仗的话，我们三方要一起合力，一起使劲。高考这项任务，在孩子18年来的成长历程里面，算是一个任务难度很大的事情。这段时间很多学生跟我说，老师我确实想验证一下，我这段时间我投入到数学上的精力非常的多，我几乎所有的课余时间我都在做数学题，我一定要证明一下我的数学要提高，结果不仅没提高，反而比平时没有投入那么多时间，还要低分。

为什么？在任务难度大的时候有一个道理叫欲速则不达。那么我们要跟孩子们讲，遇到难事的时候，其实这个道理我觉得同样适用于我们每一个成年人，不要焦虑，不要焦急，有些遇到困难问题复杂问题的时候，慢慢来比较快。

所以我们现在的孩子要做的事情是每天按部就班，按计划做力所能及的事情，不要眼光想的太远，想到6个月以后或者想着非常高的水平要求的分数，我们就要每天把每天的事情做好，每一天事情做好了，等一个月两个月三个月回头一看，他已经跨越了很多，已经跨越了很多，要明白这个道理，我认为非常重要。