广外入选教育部司法部涉外律师学位研究生培养单位

广东外语外贸大学是广东省属高校中唯一入选该项目的高校。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/杨欣）近日，教育部、司法部公布实施法律硕士专业学位（涉外律师）研究生培养项目，全国共有北京大学、清华大学等15所高校入选，广东外语外贸大学是广东省属高校中唯一入选该项目的高校。

实施法律硕士专业学位（涉外律师）研究生培养项目，旨在培养一批政治立场坚定、专业素质过硬、跨学科领域、善于破解实践难题的高层次复合型、应用型、国际型法治人才，为建设一支法学功底扎实、具有国际视野、通晓国际法律规则，善于处理涉外法律事务的涉外律师人才队伍奠定基础。

广外法学以涉外法治人才培养为起点，2010年，法学专业被广东省教育厅批准为广东省特色专业。2012年，法学学科被广东省教育厅批准为广东省优势重点学科。2014年，法学院获评为广东省“卓越涉外法律人才培养基地”。2018年广外法学入选广东省高等教育“冲补强”提升计划重点建设学科。2019年，法学专业入选国家级一流本科专业建设点。2020年软科中国最好学科排名第23，进入前11%。2020年，申报的《“双模式”涉外法治人才培养机制创新》获得广东省教育教学成果奖一等奖。

广东涉外律师学院落户广外（2019年11月2日）

在人才培养方面，广外已形成立体化的涉外法治人才培养体系。在本科生层次，开设国际组织创新班，并与国外著名高校达成交流合作协议；在研究生层次，开设法律硕士（涉外法治）班；参与学校和美国马里兰大学开展的国际治理创新硕士研究生项目。在博士生层次，在外国语言文学一级学科博士点下招收国别与区域法研究方向博士研究生。值得关注的是，广外于2019年成立全国首家涉外律师学院——广东涉外律师学院和广东涉外法治人才培养基地，截至目前，已面向广东省涉外律师、公证员、仲裁员等成功举办8期涉外法治人才培训班，获得培训学员的广泛好评。

在师资方面，广外法学学科拥有一支以“万人计划”哲学社会科学领军人才、国家高层次人才、广东省和广州市“十大优秀中青年法学家”等为代表的高职称、高学历、高水平的师资队伍，教师队伍结构合理，学缘结构优化。

此外，广外高度重视并资助学生参加各类国际性模拟比赛，通过各种国际比赛有效提升学生的学习积极性和主动性，增强学生的实战能力和国际视野。曾获“贸仲杯”国际商事模拟仲裁辩论赛冠军（2003）、国际刑事法院中文模拟法庭比赛中国区选拔赛第一名（2020）、全国WTO模拟法庭大赛亚军（2020）、首届“贸仲杯”国际投资仲裁赛一等奖（2019）等。

广外将继续完善涉外法治人才培养协同育人平台，进一步优化涉外法治课程体系和教材体系，探索多层次涉外法治人才培养模式，充分利用国家区域发展政策红利，结合广外的学科特点、小语种优势、区位政策，差异化发展涉外法治人才培养，着重培养面向粤港澳大湾区、海上丝绸之路经济带需求的、法律与多语种融合型的涉外法治人才。