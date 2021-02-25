“有两类师范生毕业就可包分配，是真的吗？！”

本科提前批中，“非军检本科院校的师范”与“本科层次的教师专项计划”有何不同呢？不读师范专业还有没有机会当老师？

这几年，教师行业越来越受家长考生的欢迎。新高考政策公布后，有家长问考考：本科提前批中，“非军检本科院校的师范”与“本科层次的教师专项计划”有何不同呢？不读师范专业还有没有机会当老师？

填报志愿时选择填报师范类专业

选择师范类院校的师范类专业

师范类高校的专业内分【师范类专业】和【非师范类专业】，填报的批次也会有所不同。

以华南师范大学为例，如果考生想要报考师范类专业，可在“本科提前批次-非军检本科批”报名；非师范类专业在“本科普通批次”报名即可。具体的要求和专业，可通过学校招生章程和招生计划了解。

选择综合性院校中的师范类专业

从各校招生计划上看，有的综合性院校也设置了师范类专业，这种情况同样在提前批次招生。

以深圳大学为例，2020年在提前批次新增学前教育（师范）1个专业和心理学（师范）1个专业方向。

在师范类院校中，有两个类别要做好区分：

1.公费师范生

报考批次：提前批次-非军检本科批

招收高校：北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学等6所直属师范大学。

权利：学费、住宿费均由中央财政承担，并给予生活补助的培养管理制度。

部分要求：

(1)可以转专业。在入学1年内，按照规定退还已享受的学费、住宿费和生活费补助，并由所在学校根据当年高考成绩将其调整到符合录取条件的非师范专业。

(2)公费师范生毕业后一般回生源所在省份中小学任教，并承诺从事中小学教育工作6年以上。到城镇学校工作的公费师范生，应到农村义务教育学校任教服务至少1年。国家鼓励公费师范生长期从教、终身从教。

(3)公费师范生在协议规定服务期内不得报考研究生。

(4)有志从教并符合条件的非师范专业优秀学生，在入学2年内，可在教育部和学校核定的公费师范生招生计划内转入师范专业，签订协议并由所在学校按相关标准返还学费、住宿费，补发生活费补助。

2.公费定向培养教师

报考批次：提前批-本科层次的教师专项计划

（其中，报考音乐、美术、体育类高中起点本科专业的考生，需参加普通高校招生统一考试的术科统考。考生高考成绩应达到当年省招生委员会公布的公费定向培养教师专项计划录取文化科和术科最低分数线。）

培养院校：华南师范大学、广东技术师范大学、岭南师范学院、韩山师范学院、广东第二师范学院、广州大学、韶关学院、嘉应学院、惠州学院、肇庆学院和广东省外语艺术职业学院、广东茂名幼儿师范专科学校、湛江幼儿师范专科学校等高校（可查看这些学校相对应的招生简章。）

部分要求：

(1)签订协议：自愿与培养院校、培养计划来源地县级政府签订三方公费定向培养协议书。

(2)原则上不能退档，不能转学，不能转专业，否则取消当年录取资格。

（3）保证毕业后服从计划来源地安排，到定向范围学校（含村小、教学点）任教不少于6年。

专家说：

１.想当一名教师，选择“公费师范生”和“公费定向培养教师”，毕业后定向就业即可成为一名事业编制教师，无需考生操心。

2.除此之外，选择师范专业或者就读非师范院校非师范专业的考生，毕业后都需要通过笔试和面试两关，才能有机会获取教师资格证。当然，就读师范专业考取教师资格证的难度相对而言会比后者更低。

3.作为家长，一定要学会通过学校招生简章来了解更详细的报考要求和录取规则，更应理性看待行业的真实现状。毕竟，孩子感兴趣的，才是最好的。