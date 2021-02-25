校地合作，三水区牵手佛山科学技术学院开展八大合作

双方将在党建共建、共建校企联合研发平台、共建产业技术创新联盟、高层次人才引进与共享、技术咨询与指导等八大方面开展深度合作。

2月23日下午，佛山科学技术学院党委与三水区委签订人才交流合作框架协议，双方将在党建共建、共建校企联合研发平台、共建产业技术创新联盟、高层次人才引进与共享、技术咨询与指导等八大方面开展深度合作。

佛山科学技术学院党委书记曾峥表示，近年来佛山科学技术学院迅速发展，工科力量不断强化，将通过根植产业、服务产业、引领产业助推三水发展，开创校地合作新局面。

三水区委书记胡学骏表示，佛山科学技术学院拥有机械制造及其自动化、物联网工程、控制科学与工程、车辆工程、材料学、兽医学等重点学科，这些学科人才都是三水“十四五”时期发展所迫切需要的紧缺人才，希望佛山科学技术学院的优秀人才能在三水就业创业，佛山科学技术学院的科研成果能在三水转化落地，双方合作必将为三水打好“十四五”发展开局之战、推动城市三水高质量发展行稳致远注入强大动力。

据悉，佛山科学技术学院拥有60多年办学历史，是目前佛山唯一一所本土成长起来的综合性本科普通高等院校。佛山科学技术学院理工科专业占比近70%，拥有2万多名本科学生，1300多名研究生，拥有国家自然科学基金项目41项以及众多国字号、省级科研平台。三水作为制造业强区，2020年，全区实现地区生产总值1251.13亿元，位列全国高质量发展百强区第27位。“十三五”期间，三水形成了中国最大通信天线产业集群、华南地区最大食品饮料产业基地，以及千亿先进装备制造、千亿泛家居等产业集群。“十四五”时期，三水将坚定不移推动城市三水高质量发展，全力将三水打造成为广佛极核重要节点城市、湾区特色产业发展新高地、全省乡村全域振兴示范样本。

依据框架合作协议，双方将进一步探索党建、人才引领发展的路径，进一步深化校地合作，在党建共建、人才复用、产学研合作、就业创业等领域开展交流合作。具体而言，双方将党建共建、共建校企联合研发平台、共建产业技术创新联盟、引进与共享高层次人才、共同举办学术交流活动，并定期进行技术咨询与指导、人才引育、干部和师资培训。在产业发展合作上，将围绕产业或行业共性关键核心技术需求，发挥佛山科学技术学院在技术、人才、资源等方面的优势，共同推动企业研发机构建设，构建企业与学校紧密的全面合作关系；以提升产业技术创新能力为目标，推动企业、高校院所组建联合开发、优势互补、利益共享、风险共担的技术创新合作组织，进一步整合产业技术创新资源，引导创新要素向相关产业集聚。

胡学骏表示，希望通过合作进一步深化校地合作的内涵与范畴，实现双方优势互补、互惠互利、合作共赢。要求三水各镇街和相关职能部门在框架协议的指引下，进一步找准与佛科院合作的结合点和切入点，主动对接沟通，研究开展具体合作项目，将框架协议有关合作内容落到实处。