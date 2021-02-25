学生“准时上班”实现高质量就业

如何培养出适应“新技术、新经济、新业态”的合格职业技术人才，是摆在各大高职院校人才培养首要面对与解决的核心问题。

如何培养出适应“新技术、新经济、新业态”的合格职业技术人才，是摆在各大高职院校人才培养首要面对与解决的核心问题。记者获悉，广州现代信息工程职业技术学院专才学院灵活调整课程设置，全面深化校企合作。

学生进入第四、第五学期后，学校通过在校内开设大量的工作室，将学生导入到工作室进行“实践性”学习。在工作室内，学生实操的不再是学校虚拟的课程，更不是老师布置的作业，而是实打实的项目运作。校内的实训室从原来的“虚拟空间”转变成了“真实运作”，为学生未来无缝入驻企业技能岗位积累了至少一年的工作实践经验。

记者在现场看到，学校在对教师与学生的教学与教育管理上，完全采取企业化运作模式。教师与学生上课、下课，晚自习都需要“刷脸”打卡。教师不需为学生的出勤而苦恼，所有的出勤记录都会形成后台数据。班级管理上，学生相互之间称之为“准时上班”，而不是“准时上课”。与绝大多数的高职院校不同的是，学校晚上设置了晚自习的环节，并且晚自习都配备了助教跟班辅导。

在企业与学校合作的前三个学期中，学校邀请企业不断往学校输入专业技术，对学生进行一些项目参与性的考评与测试，让学生真正参与到务实的校企合作模式中，而不是挂名的虚假模式。据了解，该校专才班2017级的毕业生，转正后的平均工资为7840元/月，在国内同类型院校中属于领先水平。专业就业对口率达到84%，实现了毕业生高质量就业。