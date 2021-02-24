重磅！广东研究生考试初试成绩2月26日将出炉

广东省2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩将于2月26日17：00起向社会公布，届时考生可登录中国研究生招生信息网或报考单位官网查询本人成绩。

近日，南都记者从广东省招生委员会办公室获悉，根据教育部的工作部署和安排，广东省2021年全国硕士研究生招生考试初试成绩将于2月26日17：00起向社会公布，届时考生可登录中国研究生招生信息网或报考单位官网查询本人成绩。

考生如对成绩有异议，可在规定时间内向报考单位提出复查申请（具体申请要求请查看报考单位官网）。复查范围只限于答题有无漏评、漏记分、加错分等项目，不涉及评分标准宽严问题。复查结果由报考单位统一通知考生本人。