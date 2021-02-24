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“孩子想上公安类院校，现在就开始报名吗？”

2021-02-24 09:42 来源：南方网
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　　报考公安院校理想使命光荣，就业方向明确，近年来，成为一名人民警察已是越来越多青年学子和考生家长的选择。

　　有部分家长已经开始做筹划了，公安类院校什么时候报考？它需要哪些政审条件？现在要准备什么？......考考请教了中国人民警察大学招生办马常凯、宋子威老师，看看他们有什么建议？

　　报考公安类院校重点了解3份文件：

　　1.了解报考政策：广东省2020年公安普通高等院校（非现役）报考须知

　　2.了解选科科目要求：《普通高等学校本科招生专业选考科目要求指引（试行）》(https://www.eeagd.edu.cn/xkcx/)

　　3.了解身体条件：

　　《公务员录用体检通用标准（试行）》

　　《公务员录用体检特殊标准（试行）》

　　根据往年文件政策，考考为大家划重点：

　　2020年广东省考生可报考院校：

　　中国人民公安大学、中国人民警察大学、中国刑事警察学院、铁道警察学院、南京森林警察学院、广东警官学院

　　报考步骤：

　　专家建议：

　　1.了解报考基本条件。包括政治条件、年龄条件、身体条件等，满足以上条件的普通高级中学毕业生，高考分数超过本科批次录取控制分数线的考生即可报名。符合条件的考生，可查看各院校往年的招生简章和专业计划。

　　2.了解新高考改革带来的新变化。2021年，是广东新高考改革的第一年。

　　（1）从最新政策来看，公安类院校在提前批报名中，合并到了“军检院校”一同招生，考生要密切留意今年政策变化所带来的填报变化。

　　（2）2021年公安院校均对各专业在广东省招生的选考科目做了要求，考生可进入广东省教育考试院官网查看《普通高等学校本科招生专业选考科目要求指引（试行）》（https://www.eeagd.edu.cn/xkcx/）

　　以中国人民警察大学为例：学校公安学类本科专业（移民管理、出入境管理、边防管理、警务指挥与战术、公安政治工作、公安情报学、涉外警务）首选科目不限，再选科目为政治；公安技术学类本科专业（网络安全与执法、数据警务技术）首选科目为物理，再选科目不限。

　　3.适当准备公安加试。考生如志愿报考公安类院校公安专业，需要参加由广东省公安厅政治部组织的系列加试环节，包括考察、面试、体检和体能测评：（1）考察，一般也叫作政审，主要是了解考生本人及家庭成员的表现情况；（2）面试，主要从报考动机、言语表达、身体协调性等方面，辨识考生是否适合接受公安院校教育和从事公安工作；（3）体检，具体标准参照基本条件中的身体条件要求；（4）体能测评。在填报志愿前，考生可以结合自身实际情况，在学习备考之余，科学适度的进行几个体能测评项目的适应性训练，并且注意防范运动受伤、保证充足良好的休息，为面试、体检和体能测评做好准备。

　　4.需要注意的是，报考公安院校非公安专业不需要参加加试，只需要按照对应批次填报志愿即可。例如：志愿报考警察大学消防专业（消防工程、火灾勘查、电子信息工程智慧消防方向、消防指挥、抢险救援指挥与技术、核生化消防）无需加试，填报普通本科批次志愿即可。

　　5.家长及考生要密切留意广东省公安厅以及各公安类院校的招生动态。

　　考考说：

　　2020年，中国人民警察大学、广东警官学院，做客“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”演播室，为大家详解招生政策和公安类专业志愿填报方法。对于公安类报考的最新动态，考考也将持续跟进，第一时间发给大家。

　　2021年活动也将全面开启，大家可关注“广东考试”微信公众号了解最新高考信息，考考也会与大家分享更多报考干货。

　　【本期专家顾问】中国人民警察大学招生办马常凯、宋子威老师

　　【出品】南方青春高考季

编辑： 罗予岐

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