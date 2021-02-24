牛年第一讲，惠州这些校长的话刷屏了！

这些讲话有的融入了校长的人生经验，有的融入对教育的理解、对学生成长的建议，还有的表达了对办学的思考。

2月22日，惠州中小学正式开学。在开学典礼上，校长致辞成为一大亮点。这些讲话有的融入了校长的人生经验，有的融入对教育的理解、对学生成长的建议，还有的表达了对办学的思考。

通过梳理发现，爱国主义教育也是校长们“开学第一课”的重要内容。“三牛”精神、致敬英雄、建党100周年、党史等成为热词，校长们谈古论今、引经据典，既有对学习方向的指引，也有人生修养的建议。新学期让我们听听校长的话，为学校、为师生加油！

（注：以下排序不分先后，按稿件获得时间先后排序，节选自各校校长讲话稿）

惠州市第一中学校长刘俊华：不负春光争朝夕 实干笃行谱新章

在开学典礼上，刘俊华寄语全体师生：要树立高站位的教育理念，为党育人，为国育才，办人民满意教育，创师生平安校园；要塑造高品位的教育形象，让教惠民，学有优教，办高水平教育，创高质量成绩；要创新高定位的教育活动，提升内涵，提高素养，让师生幸福快乐，让校园充满活力。

全力做好南湖校区重建工作的中期推进与后期跟进、基本教学设备的购置与安装、教室与功能室的基本调配、校园的美化与绿化、校园文化的凝练与打造等系列工作，让学生、家长、社会满意。全力做好高考备考工作，科学统筹、调动全员、团结协作，以敢啃硬骨头的气魄坚决打赢新模式下的高考硬仗。全力做好中考备考工作，调整备考方向和目标，全面提升上一中线人数、上重点高中线人数及比例，让更多学生受益，保证“三率一平”数据名列全市前茅。

要结合时代发展特征，创造性完善管理制度，促进学校教学管理和谐向上。要大力倡导科研兴校、教研强校，切实做好课题研究、教师培训等工作，提高从教者整体素养，提升学校整体涵养。要充分利用好科技水平，创设智慧校园，为全校师生服务，提升饭堂、宿舍、教室及办公室舒适度。要多树立身边典型、学习身边榜样，促进全校师生品行善良正直。

他说，新的一年，让我们以拓荒牛的闯劲、孺子牛的韧劲、老黄牛的干劲，只争朝夕，拼搏奋斗，在百舸争流中勇立潮头，在群山竞秀中勇攀高峰，努力再创教育教学了不起的新成绩，奋力谱写学校高质量发展的新篇章。

惠州市华罗庚中学校长陈绍安：有度有为开锦绣，青春奋斗梦可圆

陈绍安介绍，过去的2020年是极不平凡的一年，在上级的正确领导下，在家长和社会的支持下，华中人始终自强不息、努力奋斗，凭借优异的办学成果荣获惠州市“高中教学质量一等奖”、惠州市2020年高中学校培养能力评价市直属学校第一名。

2021年是中国共产党建党一百周年，是“十四五”开局之年，华中人奋斗在逐梦的路上。陈绍安在新学期向老师、同学们提几点希望：

一是胸怀理想，为有为事。将家国装入自己的心头，用青春拥抱梦想，用奋斗追逐梦想，用有为成就辉煌。星辰大海就在远方，用爱心和恒心匡正理想，用责任与担当书写华中锦绣新篇章。

二是不忘初心，砥砺奋斗。既然理想已在远方，那便全力以赴，栉风沐雨圆梦想；我们始终相信“爱拼才会赢，敢拼就会赢！”我们的老师甘当孺子牛，勇做拓荒牛，乐为老黄牛，以不怕苦、能吃苦的牛劲牛力，为同学们搭好通向理想彼岸的桥梁。

三是自强不息，坚持不懈。正如电影《你好，李焕英》中的台词：“你发现没有，人只要有一种不服输的精神，就会有光彩。”追梦路上，难免有坎坷风雨，但是“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成”，正如文王拘而演《周易》，仲尼厄而作《春秋》，屈原放逐乃赋《离骚》……风雨过后会有彩虹，原石磨砺会有璞玉，持之以恒的奋斗会遇见更优秀的自己，用奋斗铸就新的灿烂辉煌。

惠州市东江高级中学校长谢振中：弘扬三牛精神 成就最好自己 献礼百年华诞

在开学典礼上，谢振中提到，今年是2021年，中国共产党即将迎来建党100周年，同时今年也是农历牛年。“三牛”精神是共产党百年奋斗史的生动写照。一个世纪来，中国共产党带领中国人民，在外敌侵略时顽强抗争，在山河破碎时浴血奋战，在一穷二白时发愤图强，在时代发展时与时俱进。漫漫征途，每一步都闪耀着为民服务的孺子牛精神，每一步都激扬着创新发展的拓荒牛豪情，每一步都挥洒着艰苦奋斗的老黄牛汗水。再看七十余年新中国史、四十余年改革开放史，看九千万党员的步调一致、十四亿人民的同心勠力，更能感受到这种精神纽带的强韧、价值选择的可贵。

他说，发扬三牛精神，一要苦干实干加巧干，二要有定力毅力和耐力。谢振中给以热门电影《你好，李焕英》导演贾玲的经历和故事鼓励师生，找准自己热爱的领域，倾注全部热情，面对挫折不认输，一步步扎实的走，终会有收获。

回首过去的一年，学校坚持立德树人教育根本任务，传承红色基因，打造蓝色教育，实施绿色课堂，努力成就最好的你。谢振中介绍了东高学生王嘉声的经历。王嘉声当年的入学时排在学校304名，而高考考了550多分，超出优投线近30分。在东高的三年，他实现了包括身体和心理素质在内的全面发展，成就了最好的自己。

谢振中表示，今年学校将以建党100周年为契机，坚持立德树人根本任务，传承红色基因，打造蓝色教育，实施绿色课堂，进一步成就最好的你。相信，今年东高会有更多的和王嘉声一样的同学冒出来。

惠州市综合高级中学校长戴立波：发扬“三牛”精神，奋进新征程

“新的学期，我们每一个同学都会有新的想法，有新的目标。但我们知道，世上没有坐享其成的好事，不努力不拼搏不可能轻易实现梦想。”在惠州综合高中举办新学期开学典礼上，校长戴立波勉励全校师生大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛的“三牛”精神。他要求全校师生，开启新阶段、奋进新征程，要发扬为民服务孺子牛的精神；站在新起点、迈向新阶段，要发扬创新发展拓荒牛的精神；进入新学期、确立新目标，要发扬艰苦奋斗老黄牛的精神。

他表示，教育根植于爱，作为教师，更是要时刻记住自己的角色和职责，设身处地为学生着想，在培养学生的过程中成就自己，在追求卓越的过程中实现自我，这是“孺子牛”的真意。2021年，惠州综合高中要全力打造小学教育新品牌。“这是一个全新的领域，一个新的机遇和挑战，我们将秉承综高拓荒牛的学校精神，立志把小学部打造成为惠州最好的小学。”他同时要求全体同学，无论做人还是学习，都要像老黄牛一样，真诚厚道，脚踏实地，珍惜每一分每一秒的时间，认真做好自己的每一件事情。

惠州市实验中学附属学校校长杨永强：百年奋斗精神永传承 立志报国启航新征程

今天，我们站在第一个百年的终点，也是第二个百年的起点。立志于千秋伟业，百年恰是风华正茂。中国共产党即将迎来百年华诞，新学期，让红色基因、革命薪火、百年精神滋养传承；新学期，让我们迈进新征程、奋进新时代，汲取不断前进的智慧与力量。

我们有幸出生在这个伟大的时代，做乘风破浪的追梦者、做持之以恒的攀登者、做改变未来的创造者，这都因时代的包容、科技的进步、世界的发展而变得充满无限可能。“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，这是我校校训“思行勤业”的由来。百年征程，是先辈们靠血汗、智慧拼搏而来的；同样，人生之路是靠奋进、努力的脚步一步一步地走出来的；梦想之花是靠勤劳、勇敢的汗水一点一滴浇灌出来的！敢于有梦、勇于追梦、勤于圆梦，是时代赋予我们的机遇和期望，是我们每个人的人生底色。

同学们，如果说新学期是一本书，今天的开学典礼为你们揭开了扉页，而我只给你们留了个序言。未来精彩的篇章还需要大家自己去书写！希望你们有理想懂感恩，有学识敢作为，有责任能担当，有情怀讲奉献，将内心的向往和憧憬，化作青春成长的动力，奋力成就最美好的自己，将百年奋斗精神传承下去，为中华民族伟大复兴的中国梦奉献青春力量。

惠州市南山学校校长王展森：牛犇新征程，成长在南山

为什么不用“长大”而用“成长”？王展森抛出一个令人深思问题让同学们思考。随后，他为大家释疑：长大是自然现象，回不去，跳不过。而“成长”，是形成正确的人生观、世界观和价值观，养成良好的生活习惯、学习习惯等，成为一名品学兼优的学生，这就是成长。

比如驰援武汉时，昨日还在母亲怀里撒娇的女孩，今天已成长为最美逆行者，在祖国最需要的时候，毅然决然投入到这场无硝烟的战争。特殊的经历使他们收获了成长，必将成为一生的财富，这就是真正成长的含义。

“成长”的两大特征：一是可快可慢可跳跃。二是成长不分大小年龄和职业。虽然体能不能再长大，但王校表示自己的教育理念、教育思想还有成长的空间，他将与全体师生和南山共成长。

“成长”的三大要素：梦想，努力，坚持。我国天文学家，中科院国家天文台研究员南仁东，他一生的梦想就是要亲手制造一个世界最大的射电望远镜。历时22年，他终于实现了他的梦想。22年的时间很长，但他会制定短期或长期目标，每实现一个目标就会接近梦想一步，终究梦想成真。

王展森带领全体师生学习了“三牛精神”，大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，以不怕苦、能吃苦、牛劲牛力，不用扬鞭自奋蹄，继续为中华民族伟大复兴辛勤耕耘、勇往直前，在新时代创造新的历史辉煌。

惠州市第八中学校长林本红：不负韶华，踏实前进，勇创佳绩

以铜为鉴，可以正衣冠；以史为鉴，可以知兴替。过去的一年，学校各项工作也是硕果丰盈、成绩斐然。中考高考均获一等奖，返藏考创新高，学校被评为市三全育人示范校，获市抗击新冠疫情先进集体，全市唯一学校，连续4年安全考核优秀学校等，德育、教学全面开花，这些成绩的取得，都是全体师生顽强拼搏、共同努力的结果。

成绩已成为过去，再过100多天，高考、中考、返藏考就要举行，目前，我们疫情防控、教学质量提升、德育安全工作等还面临严峻考验，今年是牛年辛丑年，我希望同学们牢记历史，树立远大志向，发扬牛的勤劳、奋进、拼搏精神，以不怕吃苦、能吃苦的牛劲牛力，不用扬鞭自奋蹄，为中华民族伟大复兴勤奋学习、勇往直前；也希望老师们发扬为民服务、为学生服务、无私奉献的孺子牛精神，关心关爱每一个学生，在工作中大胆创新、攻坚克难，在新的时代，创造新的辉煌。

华中师范大学附属惠州大亚湾小学校长罗晓：发扬“三牛精神” 做“六美六有”少年

开学典礼上，罗晓带领全体师生学习了“三牛精神”，她希望师生大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，以不怕苦、能吃苦的牛劲牛力，不用扬鞭自奋蹄，继续为中华民族伟大复兴辛勤耕耘、勇往直前，在新时代创造新的历史辉煌，争做美心、美智、美体、美趣、美行、美言“六美”少年儿童。

一年之计在于春，春天是千帆竞发的好时节，是百舸争流好时光，让我们以春天的名义，播下“为中华民族伟大复兴而读书的种子，播下“博学雅行，阳光向美”的种子，在老师教导下，不断提升核心素养，加强文化积淀、自主发展和社会参与，学习报效祖国、服务社会、成就人生的本领；在老师的教导下，心怀中国梦，扣好人生第一粒扣子，为美好人生打好底色、积蓄力量。

老师们，同学们，只争朝夕，加油，向未来，在新的一年让我们携手并进，再攀高峰，再立新功，共同谱写美好教育绚丽篇章！

惠州一中双语国际学校校长练伟平：致敬英雄 学习英雄

朝阳灿烂，春风拂面，绿满四野，爱在校园。这些得益于我们国家对疫情的有效防控，也得益于我们每个人的顾全大局。我们经常讲一句话是，哪有什么岁月静好，只不过有人替你负重前行。

在喀喇昆仑山，有一群保家卫国的戍边英雄。这是一群以血肉之躯同来犯之敌作殊死搏斗，献出鲜血和生命，有效捍卫国家主权和领土完整的新时代卫国戍边英雄。

18岁的陈祥榕写下过这样一句战斗口号：“清澈的爱，只为中国。”肖思远在战地日记中写道：“走在喀喇昆仑，我们就是祖国的界碑，脚下的每一寸土地，都是祖国的领土，无比自豪！”边防斗争中，他们用青春和热血践行了自己的誓言。

学习英雄，要学习他们同甘共苦、生死与共的战友情谊。祁发宝所在团有一个不成文的“规定”，“对峙时干部站前头、战士站后头，吃饭时战士不打满、干部不端碗，野营时战士睡里头、干部睡风口。”因为同甘共苦，所以生死与共。

新的学期已经开始，我们学校和学部都确立了自己的奋斗目标和工作事项，同学们也有自己的理想和计划。爱国不是遥远的事情，学习英雄也不是遥远的事情，它就是父母情，师生谊，就是热爱脚下的土地，做好手头的工作，就是实现理想，达成目标。让我们共同努力，奋勇向前！

大亚湾第一中学校长彭柯：学好“四史” 赓续红色基因

历史是最好的老师、最好的教科书、最好的营养剂，历史观是世界观、人生观、价值观的重要基础。

“历史总是要前进的，历史从不等待一切犹豫者、观望者、懈怠者、软弱者。只有与历史同步伐、与时代共命运的人，才能赢得光明的未来。”今天我想和大家聊聊党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，希望大家用信念引领梦想，做党史的参与者；胸怀“国之大者”，做新中国史的继承者；用本领守护热土，做改革开放史的贡献者；用修身成就高尚，做社会主义发展史的开创者。

无数优秀共产党员，凭借“革命理想高于天”的觉悟，战天斗地，为我们树立了学习的榜样。《建国大业》等影片中让我们懂得了新中国的成立和今天的幸福生活来之不易。经过改革开放40多年的发展，我们的祖国已经成为屹立于东方的世界巨人，成为世界第二大经济体。改革开放给了我们一条最基本的经验：发展是硬道理，不改革开放就是死路一条。

面对这样一个日新月异、迅速变革的伟大时代，唯有不拘一格、常变常新，以“在弦上”的战斗姿态，以“在肩上”的责任担当，以“在路上”的韧劲毅力，才能驾驭梦想的风帆，才能始终立于潮流之上。只有珍惜学习时机，踏踏实实地学，认认真真地读，扎扎实实地练，学好文化知识，坚持创新实践，才能练就过硬本领；希望同学们发扬“与时俱进 追求卓越”的校训，与时偕行，顺势谋变，完善自我。

【通讯员】胡晓梅 戴静怡 张斌 周春 林敏虹 郑雪静 梁勇 钟雪祝 刘蓉 吴剑锋 赵凯

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【整理】谢志清